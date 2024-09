Lille vs Real Madrid

L’attaccante francese ha smaltito la lesione muscolare in tempi record: Ancelotti lo ha convocato per Lille-Real Madrid di Champions League.

Un fenomeno anche nell’accorciare i tempi di recupero.

La lesione al bicipite femorale della coscia sinistra rimediata nella gara di Liga contro l’Alaves dello scorso 24 settembre avrebbe dovuto tenere Kylian Mbappé ai box per circa tre settimane, ma in realtà così non sarà.

L’attaccante francese del Real Madrid ha infatti recuperato a tempo record dall’infortunio muscolare ed è già tornato a disposizione di Carlo Ancelotti.