Mbappé al Real, ci siamo: la madre sbarca a Madrid per accelerare il trasferimento del figlio

Fayza Lamari, madre di Mbappé, è a Madrid per importanti passi in avanti nella trattativa che potrebbe portare il figlio da Ancelotti.

Niente di ufficiale ancora, ma pian piano l'annuncio di Kylian Mbappé come nuovo giocatore del Real Madrid si avvicina. Dopo le voci su Arsenal, Liverpool e Barcellona - decisamente meno insistenti rispetto a quelle in chiave Blancos, la strada è ormai spianata per lo storico passaggio del francese alla corte di Ancelotti.

Storico da diversi punti di vista, in maniera primaria riguardo l'importanza di Mbappé nel calcio moderno. Altrettanto importante è il modo in cui l'attaccante francese sbarcherà - a meno di sorprese - al Real Madrid: svincolato il 30 giugno 2024, dal 1 luglio potrà essere ufficialmente il rinforzo d'elite a costo zero.

Come evidenzia Relevo, il suo passaggio al Real Madrid sta subendo un'accelerata importante: la madre Fayza Lamari, agente di Mbappé, è infatti sbarcata nella capitale spagnola per ulteriori passi avanti della trattativa. Insomma, i pezzi del puzzle stanno andando al proprio posto settimana dopo settimana.