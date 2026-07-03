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France forwards GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

Mbappe-Olise-Dembele-Barcola: i fenomeni della Francia puntano ad essere l'attacco più forte della storia ai Mondiali

Opinion
Coppa del Mondo
Francia
K. Mbappe
M. Olise
O. Dembele
B. Barcola
Paraguay vs Francia
Storie

La Francia ha dominato i Mondiali 2026: tre vittorie nel girone e un 3-0 agli ottavi contro la Svezia, per un totale di 13 goal segnati finora. E ora ci si chiede: chi ha avuto nella storia un attacco più forte di quello di questa Francia?

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L’attuale detentore del Pallone d’Oro, Ousmane Dembélé, è a due gol da Mbappé e Lionel Messi nella corsa alla Scarpa d’Oro, grazie alla sua tripletta nella vittoria per 4-1 sulla Norvegia che ha garantito il primo posto nel Gruppo I.

Michael Olise non ha ancora segnato (la sua rovesciata contro la Svezia ha colpito il palo), ma ha già fornito cinque assist.

La qualità dell’attacco transalpino si vede anche dall’alternanza tra Bradley Barcola e Désiré Doué, già autori di tre reti in due. Se la Francia manterrà questo ritmo fino alla fine del torneo, che posto potrà conquistare tra le migliori linee d’attacco della storia dei Mondiali?

GOAL vi presenta qui di seguito la sua classifica dei sei attacchi più forti della storia dei Mondiali...

  • Max MorlockHulton Archive

    6Germania Ovest 1954

    La Germania Ovest sorprese tutti vincendo i Mondiali 1954, ma meritò il titolo. La squadra di Sepp Herberger, dopo la pesante sconfitta contro l’Ungheria nella fase a gironi, rimontò due gol in finale e vinse.

    Il loro attacco, guidato dal capitano Fritz Walter, detentore del record di assist (nove), fu decisivo. Max Morlock ne segnò sei, tra cui quello che dimezzò lo svantaggio in finale dopo i due gol subiti nei primi dieci minuti.

    Helmut Rahn fu l’eroe: pareggiò a Berna e, a sei minuti dalla fine, segnò il gol della vittoria. Anche Hans Schäfer e Ottmar Walter arrivarono a quattro reti, portando la Germania Ovest a 25 gol totali, il secondo miglior bottino della storia dei Mondiali.

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  • FBL-WORLD CUP-SWEDEN-FRENCH TEAMAFP

    5Francia 1958

    Just Fontaine disse che, dopo aver visto Pelé ai Mondiali 1958, pensò di appendere le scarpe al chiodo. Il giovane brasiliano era straordinario, ma Fontaine si sottovalutava. Il francese era un finalizzatore letale: in quella stessa edizione segnò 13 gol in 6 partite, vincendo il titolo di capocannoniere.

    Lo stesso Fontaine ammise che avrebbe potuto ricevere assist migliori, grazie ai compagni Roger Piantoni e Raymond Kopa. Piantoni e Kopa, che quell’anno vinse il Pallone d’Oro, segnarono tre gol a testa; la Francia chiuse al terzo posto e Kopa stabilì il record di nove assist in un singolo torneo, ancora imbattuto.

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  • WORLD CUP-1974-CRUYFF-ARGENTINA VS HOLLANDAFP

    4Paesi Bassi 1974

    I Mondiali del 1974 dovevano essere il culmine della carriera di Johan Cruyff. Dopo aver dominato l’Europa con l’Ajax e il suo “calcio totale”, tutti si aspettavano che portasse l’Olanda alla vittoria in Germania. Per lungo tempo sembrò che la squadra di Rinus Michels fosse imbattibile.

    Con Johnny Rep e Rob Rensenbrink sugli esterni e il supporto di Johan Neeskens a centrocampo, Cruyff incantò il mondo con eleganza e inventiva, portando la sua Nazionale in finale con tre gol e tre assist. Il difensore svedese Jan Olsson ha definito «il momento di cui va più fiero» della sua carriera essere stato vittima dell’iconica «girata alla Cruyff».

    In finale gli Orange sprecarono un vantaggio e persero contro la Germania Ovest.

    Nonostante la delusione, Cruyff fu eletto miglior giocatore del torneo, e i suoi compagni Rep, Rensenbrink e Neeskens, autori in tre di 10 reti, lo aiutarono a lasciare un’impronta duratura sui Mondiali e sul calcio stesso.

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  • WORLD CUP-1954-HUNGARY-TEAMAFP

    3Ungheria 1954

    "La migliore squadra che non abbia mai vinto la Coppa del Mondo" è un titolo indesiderato ma romantico che spetta alla nazionale ungherese, seconda nel 1954.

    I «Potenti Magiari» erano arrivati in Svizzera con un’imbattibilità che durava dal 1950 e un attacco leggendario formato da Ferenc Puskás, Sándor Kocsis, Nándor Hidegkuti e Zoltán Czibor.

    Dei 27 gol segnati dagli ungheresi nella fase finale, il quartetto ne realizzò 22: Kocsis, da solo, ne firmò 11, trascinando la squadra di Gusztav Sebes in finale nonostante l’infortunio di Puskas, out contro Brasile e Uruguay.

    Nonostante ciò, pur diventando la squadra più prolifica della storia dei Mondiali (record ancora imbattuto), l’Ungheria tornò a casa senza il trofeo, sorpresa dalla Germania Ovest – già battuta 8-3 nel girone – in quella che passò alla storia come «Il miracolo di Berna».

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  • Ronaldinho Ronaldo Brazil 2002Getty Images

    2Brasile 2002

    I Mondiali 2002 in Giappone e Corea del Sud furono la rivincita di Ronaldo. Quattro anni dopo la crisi convulsiva che lo aveva provato alla vigilia della finale persa contro la Francia, l’attaccante più brillante della storia ha guidato la sua nazionale al quinto titolo con otto gol in sette partite, tra cui la doppietta decisiva nella finale vinta 2-0 sulla Germania.

    Ma, come ha dimostrato la finta di Rivaldo per il secondo gol di Ronaldo a Yokohama, non avrebbe potuto farcela da solo. È stato infatti aiutato da due dei giocatori più talentuosi della storia.

    Solo Ronaldo segnò più di Rivaldo, eletto miglior giocatore sia contro il Belgio agli ottavi che contro l’Inghilterra ai quarti.

    Ronaldinho, espulso contro l’Inghilterra poco dopo un calcio di punizione strepitoso a David Seaman, è stato una gioia per gli occhi per tutto il torneo e ha mostrato perché in futuro avrebbe emulato i due compagni vincendo anch’egli il Pallone d’Oro.

  • WORLD CUP-1970-BRAZIL-PELEAFP

    1Brasile 1970

    La nazionale brasiliana campione del mondo nel 1970 è considerata la migliore della storia, grazie soprattutto alla sua linea d’attacco.

    Rivellino possedeva uno dei piedi sinistri più temuti del calcio, Tostão era un attaccante instancabile e intelligente, capace sia di creare occasioni da gol che di segnare, mentre l’ala destra fulminea Jairzinho entrò nella storia segnando in tutte e sei le partite della Seleção in Messico.

    Pelé, stella assoluta, tornò re dopo l’esclusione del 1966 e, con quattro gol, alzò per primo la Coppa Rimet per la terza volta, mentre il Brasile incantava il mondo con il suo «Jogo bonito».


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