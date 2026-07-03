I Mondiali 2002 in Giappone e Corea del Sud furono la rivincita di Ronaldo. Quattro anni dopo la crisi convulsiva che lo aveva provato alla vigilia della finale persa contro la Francia, l’attaccante più brillante della storia ha guidato la sua nazionale al quinto titolo con otto gol in sette partite, tra cui la doppietta decisiva nella finale vinta 2-0 sulla Germania.

Ma, come ha dimostrato la finta di Rivaldo per il secondo gol di Ronaldo a Yokohama, non avrebbe potuto farcela da solo. È stato infatti aiutato da due dei giocatori più talentuosi della storia.

Solo Ronaldo segnò più di Rivaldo, eletto miglior giocatore sia contro il Belgio agli ottavi che contro l’Inghilterra ai quarti.

Ronaldinho, espulso contro l’Inghilterra poco dopo un calcio di punizione strepitoso a David Seaman, è stato una gioia per gli occhi per tutto il torneo e ha mostrato perché in futuro avrebbe emulato i due compagni vincendo anch’egli il Pallone d’Oro.