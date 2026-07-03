L’attuale detentore del Pallone d’Oro, Ousmane Dembélé, è a due gol da Mbappé e Lionel Messi nella corsa alla Scarpa d’Oro, grazie alla sua tripletta nella vittoria per 4-1 sulla Norvegia che ha garantito il primo posto nel Gruppo I.
Michael Olise non ha ancora segnato (la sua rovesciata contro la Svezia ha colpito il palo), ma ha già fornito cinque assist.
La qualità dell’attacco transalpino si vede anche dall’alternanza tra Bradley Barcola e Désiré Doué, già autori di tre reti in due. Se la Francia manterrà questo ritmo fino alla fine del torneo, che posto potrà conquistare tra le migliori linee d’attacco della storia dei Mondiali?
GOAL vi presenta qui di seguito la sua classifica dei sei attacchi più forti della storia dei Mondiali...