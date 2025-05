Mbappé nella storia del Real Madrid: record di goal nella prima stagione con i Blancos, superato Zamorano

Barcellona vs Real Madrid

Simbolo trascinatore e recordman: in una sola stagione, il francese ha lasciato il segno nella storia del club, superando un mito come Zamorano.

Kylian Mbappé ha scritto una nuova pagina di storia nel Real Madrid e lo ha fatto nella partita più sentita, il Clasico con il Barcellona.

Con la tripletta messa a segno nel primo tempo contro i blaugrana nell’infuocata sfida disputato a Montjuic, l’attaccante francese ha raggiunto quota 39 goal stagionali in tutte le competizioni, superando il primato storico di Ivan Zamorano, fermo a 37 reti dal 1992/93.

In Liga, Mbappé guida attualmente la classifica marcatori con 27 centri, due in più di Robert Lewandowski, lanciato la volata per il titolo di ‘Pichichi’, il capocannoniere del campionato spagnolo, all’attaccante polacco proprio del Barcellona.