Mbappé si fa male, infortunio a pochi giorni dall'Europeo: la Francia trema a attende

Il fuoriclasse francese alle prese con un k.o subito nell'amichevole contro il Lussemburgo. Il 17 i transalpini affrontano l'Austria a Euro 2024.

La Francia, a cominciare da Deschamps, trema per il problema fisico capitato a Kylian Mbappé in vista della gara amichevole contro il Canada.

Se, come ovvio, il match contro il team nord-americano non ha una grossa importanza, l'infortunio a pochi giorni dall'Europeo non lascia tranquilla la rappresentativa transalpina e i suoi tifosi.

Mbappé deve fare i conti con un problema al ginocchio, che arriva tra l'altro subito dopo quello accusato alla spalla, che lo ha tenuto fuori per due allenamenti.

L'ultimo k.o, invece, è stato rimediato nel match amichevole contro il Lussemburgo, ma non dovrebbe essere nulla di particolarmente grave (un colpo subito, non un infortunio muscolare).

Eppure, vista la partenza per la Germania ormai prossima, nessuno riesce a rimanere perfettamente tranquillo.