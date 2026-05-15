Goal.com
LiveBiglietti
Pubblicità
Pubblicità
Live Scores, Stats, and the Latest News
arbeloa mbappe(C)Getty Images
Alessandro De Felice

Mbappé fischiato dai tifosi del Real Madrid al Bernabeu, il botta e risposta con Arbeloa: “Mi ha detto che sono il quarto attaccante”

LaLiga
Real Madrid vs Real Oviedo
Real Madrid
Real Oviedo

Fischi per il francese nella sfida con l’Oviedo, poi lo scontro a distanza con il tecnico dei Blancos: "Mi ha frainteso, ma decido io".

Pubblicità

Il clima in casa Real Madrid continua a essere incandescente dopo una stagione chiusa senza titoli e i fari sono puntati su Kylian Mbappé.

Nella vittoria per 2-0 contro l’Oviedo al Bernabéu, l’attaccante francese è stato accolto dai fischi del pubblico al momento del suo ingresso in campo nella ripresa.

Nel post partita, Mbappé ha poi alimentato ulteriormente le tensioni interne con dichiarazioni dirette nei confronti dell’allenatore Alvaro Arbeloa: “Mi ha detto che sono il quarto attaccante della rosa”.

  • I FISCHI DEL BERNABEU

    La situazione dello spogliatoio madridista resta delicatissima.

    Dopo la lite tra Valverde e Tchouameni, culminata con il ricovero dell’uruguaiano e una multa da mezzo milione di euro per ciascuno, il malcontento del Bernabeu si è riversato anche sulla squadra durante la gara contro l’Oviedo.

    Mbappé, entrato a circa venti minuti dalla fine, è stato sommerso dai fischi, in un contesto di forte tensione attorno a una squadra reduce da una stagione definita fallimentare dalla stampa spagnola.

    • Pubblicità

  • MBAPPÉ SULLA CONTESTAZIONE

    Nel dopopartita, il francese ha minimizzato la contestazione: “Dobbiamo accettarlo, è l’opinione della gente. Nessuno morirà stasera. Quando non si vince, i tifosi scelgono dei giocatori da fischiare”.

    Mbappé ha aggiunto: “Sono stato contestato per tutta la carriera. Al Real Madrid succede, soprattutto se sei un giocatore famoso”.


  • Pubblicità
    Pubblicità

  • “IO QUARTA SCELTA IN ATTACCO AL REAL”

    Il punto più delicato è arrivato però quando Mbappé ha spiegato il motivo dell’esclusione dall’undici titolare.

    Sto benissimo. Non ho giocato perché l’allenatore mi ha detto che sono il quarto attaccante della rosa, dietro Mastantuono, Vinicius e Gonzalo Garcia”, ha affermato il francese in zona mista.

    L’ex PSG ha precisato di non avere problemi personali con il tecnico:

    “Ero pronto a partire titolare, ma è una sua decisione e bisogna rispettarla. Devo fare del mio meglio per giocare davanti a Vini, Gonzalo e Mastantuono”.

    Mbappé ha anche replicato indirettamente ad alcune dichiarazioni di Arbeloa sulle sue condizioni fisiche:

    “Non guardo le conferenze stampa dell’allenatore. A casa ho la televisione francese, non quella spagnola”.


  • LA REPLICA DI ARBELOA: “HA CAPITO MALE”

    In conferenza stampa, Arbeloa ha smentito con decisione la ricostruzione del giocatore.

    “Ha detto che gli ho detto che è il quarto attaccante? Vorrei avere quattro attaccanti. Non so cosa dire, probabilmente mi ha capito male”.

    L’allenatore ha ribadito la propria autorità nelle scelte tecniche:

    “Decido io chi gioca. Se non lo faccio giocare, non può giocare. Capisco che chi non parte titolare non sia contento, ma le decisioni sono basate sulle circostanze”.

    Arbeloa ha inoltre collegato l’esclusione alle condizioni fisiche del francese, reduce da un problema al bicipite femorale sinistro.

    “Se un giocatore non è in forma per giocare la domenica, non può giocare titolare quattro giorni dopo”, ha spiegato il tecnico, ricordando anche l’assenza di Mbappé nel Clasico.


  • Pubblicità
    Pubblicità

  • LE POLEMICHE SUL VIAGGIO IN ITALIA

    Nelle ultime settimane Mbappé era finito al centro delle polemiche anche per un viaggio in Italia durante il periodo di recupero dall’infortunio.

    Secondo le ricostruzioni dei media spagnoli, il francese era stato visto in Sardegna con l’attrice Ester Exposito invece di seguire la squadra al Bernabéu, episodio che avrebbe provocato la rabbia di parte della tifoseria e una raccolta firme online per chiederne la cessione.

    Il giocatore ha respinto le critiche spiegando: “Il club mi aveva autorizzato a lasciare Madrid e non ero l’unico assente”.

    Arbeloa, nei giorni precedenti, aveva commentato indirettamente il caso dichiarando: “Il Real Madrid non è diventato il Real Madrid con giocatori che escono vestiti da smoking, ma con giocatori che finiscono con la maglia piena di fango, sudore e stanchezza”.


  • MBAPPÉ SUL POSSIBILE ADDIO

    Mbappé ha comunque escluso qualsiasi ipotesi di addio: “Sono molto felice a Madrid. Perché dovrei andarmene?”.

    Sul bilancio della stagione, invece, il francese ha ammesso le difficoltà della squadra: “Avevamo iniziato bene, poi abbiamo perso identità e stile di gioco. Chiudere senza titoli fa male, ma dobbiamo accettare le critiche e tornare più forti”.

  • Pubblicità
    Pubblicità
LaLiga
Siviglia crest
Siviglia
SEV
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
LaLiga
Real Oviedo crest
Real Oviedo
OVI
Deportivo Alaves crest
Deportivo Alaves
ALA