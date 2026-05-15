Mbappé fischiato dai tifosi del Real Madrid al Bernabeu, il botta e risposta con Arbeloa: “Mi ha detto che sono il quarto attaccante”

Il clima in casa Real Madrid continua a essere incandescente dopo una stagione chiusa senza titoli e i fari sono puntati su Kylian Mbappé.
Nella vittoria per 2-0 contro l’Oviedo al Bernabéu, l’attaccante francese è stato accolto dai fischi del pubblico al momento del suo ingresso in campo nella ripresa.
Nel post partita, Mbappé ha poi alimentato ulteriormente le tensioni interne con dichiarazioni dirette nei confronti dell’allenatore Alvaro Arbeloa: “Mi ha detto che sono il quarto attaccante della rosa”.