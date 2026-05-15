Mbappé fischiato dai tifosi del Real Madrid al Bernabeu, il botta e risposta con Arbeloa: “Mi ha detto che sono il quarto attaccante”

Il punto più delicato è arrivato però quando Mbappé ha spiegato il motivo dell’esclusione dall’undici titolare.

“Sto benissimo. Non ho giocato perché l’allenatore mi ha detto che sono il quarto attaccante della rosa, dietro Mastantuono, Vinicius e Gonzalo Garcia”, ha affermato il francese in zona mista.

L’ex PSG ha precisato di non avere problemi personali con il tecnico:

“Ero pronto a partire titolare, ma è una sua decisione e bisogna rispettarla. Devo fare del mio meglio per giocare davanti a Vini, Gonzalo e Mastantuono”.

Mbappé ha anche replicato indirettamente ad alcune dichiarazioni di Arbeloa sulle sue condizioni fisiche:

“Non guardo le conferenze stampa dell’allenatore. A casa ho la televisione francese, non quella spagnola”.



