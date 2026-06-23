Mbappé è di nuovo l'anti-Messi: con la Francia sta cancellando la narrazione distorta di una stagione negativa

L'inevitabile è quando sai già che qualcosa accadrà. Solo non hai la minima idea di quando sarà.
Nel caso di Kylian Mbappé, ad esempio, se sei un Senegal o un Iraq sai già che prima o poi verrai punito. Può essere dopo un quarto d'ora o mezz'ora, nel primo o nel secondo tempo. Ma accadrà, puoi starne certo.
L'inevitabile è proprio quel che è accaduto nelle prime due giornate dei Mondiali. Mbappé ha sfidato entrambe, sia il Senegal che l'Iraq. E contro entrambe è andato a segno: non una, ma due volte a testa. Quasi come Leo Messi, che ha saputo far meglio del rivale timbrando il cartellino cinque volte in 180 minuti.
La sua Francia si è tranquillamente qualificata con 90 minuti d'anticipo, come da previsioni. E Mbappé sta facendo il fenomeno, come da previsioni. Perché è inevitabile che sia così, appunto.