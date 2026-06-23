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Kylian Mbappe France GFXGOAL
Stefano Silvestri

Mbappé è di nuovo l'anti-Messi: con la Francia sta cancellando la narrazione distorta di una stagione negativa

Coppa del Mondo
Francia
Francia vs Iraq
K. Mbappe

Il fuoriclasse del Real Madrid è stato come sempre prolifico, ma ha pagato il caos continuo dell'annata delle Merengues. E ora si prepara a sfidare l'argentino su tutti i fronti.

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L'inevitabile è quando sai già che qualcosa accadrà. Solo non hai la minima idea di quando sarà.

Nel caso di Kylian Mbappé, ad esempio, se sei un Senegal o un Iraq sai già che prima o poi verrai punito. Può essere dopo un quarto d'ora o mezz'ora, nel primo o nel secondo tempo. Ma accadrà, puoi starne certo.

L'inevitabile è proprio quel che è accaduto nelle prime due giornate dei Mondiali. Mbappé ha sfidato entrambe, sia il Senegal che l'Iraq. E contro entrambe è andato a segno: non una, ma due volte a testa. Quasi come Leo Messi, che ha saputo far meglio del rivale timbrando il cartellino cinque volte in 180 minuti.

La sua Francia si è tranquillamente qualificata con 90 minuti d'anticipo, come da previsioni. E Mbappé sta facendo il fenomeno, come da previsioni. Perché è inevitabile che sia così, appunto.

  • UNA NARRAZIONE DISTORTA

    C'è, intanto, la questione della tranquillità ritrovata. Ogni volta che Mbappé indossa la maglia della Francia, ogni volta che lo fa in competizioni ufficiali, pare che uno strato di serenità si posi sulla sua figura.

    Attenzione, però: tranquillità non vuol dire necessariamente aumento della prolificità. Quella c'è sempre stata, anche in una stagione stranamente disgraziata per un Real Madrid che ha collezionato eliminazioni, brutte figure, episodi caotici dentro il campo e pure negli spogliatoi.

    La narrazione distorta è questa: quella di considerare "normale" l'annata appena conclusa da Mbappé a livello di club. 25 goal in Liga sono tantissimi, 15 in 11 partite di Champions League addirittura un'enormità. Se il Real ha cambiato allenatore, se Valverde e Tchouameni si sono picchiati, se i risultati non sono stati pari alla grandezza del club, non è certo dipeso da lui.

    Poi, certo, ci sono stati certi episodi che lo hanno coinvolto. Come la tanto chiacchierata vacanza in Sardegna con la fidanzata Ester Exposito, o i fischi del Bernabeu contro l'Oviedo, o le polemiche con Arbeloa. Ma sono questioni che trascendono il puro rendimento realizzativo, sul quale non si può proprio obiettare.

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  • AGGANCIATO KLOSE, MESSI NEL MIRINO

    Mbappé ha intenzione di stracciare un record dopo l'altro in Nazionale ad appena 27 anni (perché sì, non è più giovanissimo ma non ha ancora scollinato la trentina): in pochi giorni ne ha collezionati almeno un paio.

    Contro il Senegal, ad esempio, il fuoriclasse del Real Madrid ha prima raggiunto e poi superato Olivier Giroud in vetta alla classifica marcatori all time della Francia: 57 goal con la rasoiata dell'1-0, 58 con la botta sotto l'incrocio del definitivo 3-1. Il re, e non solo per una notte, è diventato lui.

    Contro l'Iraq, nel 3-0 della partita infinita che alla fine ha portato la Francia in anticipo ai sedicesimi, Mbappé si è ripetuto. Altra doppietta, altra notte magica. Con tanto di aggancio a Miro Klose, fino a pochi giorni fa recordman assoluto, al secondo posto dei migliori marcatori di sempre dei Mondiali: 16 reti per entrambi.



    Ora: Leo Messi ha fatto a sua volta il fenomeno contro Algeria e Austria ed è primo a quota 18. Ma per lui sarà l'ultimo Mondiale della carriera, questo è papale. Mentre Mbappé ne avrà un altro paio davanti a sé. Come dire che il sorpasso, se non avverrà già in questa edizione, sarà solo questione di... qualche anno.

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  • Messi-MbappeGetty/GOAL

    LANCIATO IL GUANTO DI SFIDA

    E così, ecco che proprio agli sgoccioli della carriera di Messi è cambiato il vento. In attesa di capire che cosa combinerà Cristiano Ronaldo nel tardo pomeriggio di oggi con il suo Portogallo, certo. Ma intanto, da tempo, ai Mondiali il duello dei duelli non è più tra Leo e CR7.

    Cristiano ha deluso nella gara d'esordio contro la Repubblica Democratica del Congo. Ancora una volta in Portogallo si è dibattuto sull'effettiva utilità di un quarantenne fenomenale, sì, ma pur sempre un quarantenne. E che, a differenza di Messi, catalizza su di sé gioco e attenzioni in una maniera che non sempre viene considerata salubre per la squadra.

    Mbappé, invece, nel 4-2-3-1 di Deschamps si trova a meraviglia. Con Olise, Dembélé e Doué. E anche se quest'ultimo parte dalla panchina, come contro l'Iraq, pare che anche cambiando gli addendi la somma sia sempre quella.

    Il guanto di sfida a Messi, insomma, è lanciato. Leo è il simbolo dell'Argentina che vuole il bis, Kylian quello di una Francia bramosa di rivincita dopo il doloroso ko di quattro anni fa in Qatar. Il tutto mentre Ronaldo sbuffa a distanza, superato perfino da un Erling Haaland che sta indossando i panni di trascinatore della Norvegia.

  • "NESSUN DUELLO A DISTANZA"

    Dopo la partita contro l'Iraq, Mbappé ha parlato alla stampa locale. E ovviamente gli è stato chiesto del duello a distanza con Messi, la sfida che promette di infiammare il Mondiale. Solo che lui ha preferito sviare l'argomento.

    "Non c'è nessun duello a distanza - ha detto l'attaccante francese - Anche Leo ha segnato, segna e segnerà sempre. Non guardo quello che fa lui, altrimenti dovrei fare di più. Guardo solo la mia squadra. Quando si segna ci si avvicina a questa sfera, ma ripeto: per me è più importante vedere i nostri progressi".

    L'esaltazione nei suoi confronti è arrivata così da Didier Deschamps, il suo commissario tecnico, che sa benissimo come le speranze di titolo della Francia dipendano in gran parte dalle sue lune realizzative.

    "I record sono fatti per essere battuti - ha detto l'ex allenatore della Juventus - Ha raggiunto le 100 presenze, continuerà a segnare molti goal. Poi c'è Messi, c'è Ronaldo. Non sono sicuro che Kylian giocherà fino alla stessa età, ma segnerà sempre parecchio finché sarà in campo. Ha le capacità di raggiungere altri record".

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