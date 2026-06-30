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Lelio Donato

Mbappè e Haaland sfidano l'eterno Messi: sono i Mondiali delle stelle, gli uomini più attesi non stanno deludendo

Coppa del Mondo

Il norvegese segna il goal decisivo in Costa d'Avorio-Norvegia, Mbappè apre Francia-Svezia. Ora si aspettano le risposte di Kane e Messi, che guida ancora la classifica marcatori.

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Erling Haaland chiama, Kylian Mbappé risponde. In attesa di Lionel Messi e Harry Kane. Senza dimenticare ovviamente Dembelè, Vinicius o Saibari.

Stavolta le stelle dei Mondiali non stanno deludendo le attese. Sono loro i grandi protagonisti che trascinano le rispettive Nazionali in questa fase iniziale della rassegna iridata.

A guidare il gruppo è ovviamente il decano Messi, ma alle sue spalle la lotta è serratissima. E in palio, oltre alla classifica marcatori, potrebbe esserci il Pallone d'Oro.

Mbappé intanto avvicina anche il record assoluto di goal ai Mondiali appena stabilito da Messi.

  • Cote D'Ivoire v Norway: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    HAALAND SEGNA ANCORA

    Diciamolo subito. Se non avesse segnato il goal del 2-1 quasi allo scadere la prova di Erling Haaland contro la Costa d'Avorio sarebbe stata insufficiente.

    Il bomber del Manchester City si era mosso poco e male. E male ha colpito anche il pallone che è valso la qualificazione della Norvegia.

    I grandi attaccanti d'altronde sono così. Non li vedi arrivare ma con un solo tocco, magari sporco, decidono una partita. Forse un Mondiale.

    Non va dimenticato poi che, a differenza degli altri, Haaland è alla prima esperienza in una grande competizione con la sua Nazionale e anche questo potrebbe avere il suo peso.

    In ogni caso i goal in appena tre partite giocate ai Mondiali sono già cinque. Solbakken lo aveva lasciato a riposo contro la Francia nell'ultima giornata della fase a gironi. Ma da qui alla fine di certo non lo vedremo più seduto in panchina.

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  • FBL-WC-2026-MATCH77-FRA-SWEAFP

    LA RISPOSTA DI MBAPPE

    Poche ore dopo è sceso in campo Kylian Mbappè.

    L'attaccante del Real Madrid ci ha messo meno di un tempo per segnare il quinto goal del suo Mondiale e stabilire un nuovo record. Nella ripresa poi è arrivata addirittura la doppietta.

    Nessuno aveva mai realizzato dieci reti nella fase a gironi. Il record, otto, prima della partita contro la Svezia era condiviso da Mbappé con Ronaldo e Leonidas.

    Non solo. I goal segnati in totale dal francese ai Mondiali sono ora diciotto ovvero solo uno in meno di Messi.

    Mbappé è secondo da solo nella speciale classifica dopo aver definitivamente staccato Miroslav Klose che fino a qualche settimana fa era ancora il miglior marcatore all-time.

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  • Jordan v Argentina: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    MESSI ETERNO

    Il re dei Mondiali però è ancora lui, Leo Messi.

    Nonostante abbia festeggiato 39 anni qualche giorno fa la classe del campione argentino sembra non conoscere il passare del tempo.

    Messi durante questi Mondiali ha già segnato addirittura sei volte. Il tutto senza giocare per intero le tre partite della fase a gironi.

    Così è diventato il miglior marcatore all-time ed anche il primo calciatore a segnare per sette partite consecutive ai Mondiali.

    Numeri che sembrano destinati a migliorare ulteriormente e che lasciano pochi dubbi. Ci sarà un calcio prima e un calcio dopo Messi.

  • KANE, SAIBARI, VINICIUS E LE POSSIBILI SORPRESE

    Alle spalle dei tre citati sopra ci sono molti altri protagonisti.

    L'Inghilterra ad esempio punta molto su Harry Kane che di goal finora ne ha segnati 'solo' tre mentre Vinicius, rimasto a secco contro il Giappone, è già a quota quattro e resta il trascinatore del Brasile.

    Benissimo col Marocco sta facendo Saibari, che non a caso lascerà il PSV per trasferirsi al Bayern Monaco.

    Impossibile poi non citare Ousmane Dembelè. Il Pallone d'Oro uscente punta al bis dopo il trionfo in Champions League col PSG e ai Mondiali ha già segnato quattro volte anche se è stato un po' oscurato da Mbappè.

    Infine occhio alle sorprese che sono sempre dietro l'angolo. Una delle più belle finora è sicuramente Johan Manzambi della Svizzera, già autore di tre goal e ormai titolare fisso.

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