Mbappè e Haaland sfidano l'eterno Messi: sono i Mondiali delle stelle, gli uomini più attesi non stanno deludendo

Alle spalle dei tre citati sopra ci sono molti altri protagonisti.

L'Inghilterra ad esempio punta molto su Harry Kane che di goal finora ne ha segnati 'solo' tre mentre Vinicius, rimasto a secco contro il Giappone, è già a quota quattro e resta il trascinatore del Brasile.

Benissimo col Marocco sta facendo Saibari, che non a caso lascerà il PSV per trasferirsi al Bayern Monaco.

Impossibile poi non citare Ousmane Dembelè. Il Pallone d'Oro uscente punta al bis dopo il trionfo in Champions League col PSG e ai Mondiali ha già segnato quattro volte anche se è stato un po' oscurato da Mbappè.

Infine occhio alle sorprese che sono sempre dietro l'angolo. Una delle più belle finora è sicuramente Johan Manzambi della Svizzera, già autore di tre goal e ormai titolare fisso.