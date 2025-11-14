Pubblicità
Pasquale Mazzocchi Napoli 2025-2026Getty Images
Claudio D'Amato

Mazzocchi desaparecido: zero minuti giocati in questa stagione col Napoli

Pasquale Mazzocchi, tolti il lungodegente Lukaku e il terzo portiere Contini, è l'unico azzurro mai impiegato da Conte in questa stagione: 'pesano' Di Lorenzo e il mercato.

Pasquale Mazzocchi, finora, in partite ufficiali non ha mai visto il campo.

Il terzino di Barra risulta l'unico calciatore di movimento del Napoli fuori dai radar di Antonio Conte, il quale ad oggi ha scelto di non utilizzare mai il suo numero 30.

Avvio di stagione difficile quello del partenopeo doc, riconosciuto uomo spogliatoio ma scivolato ai margini del progetto dell'allenatore salentino.

  • MAZZOCCHI A ZERO MINUTI STAGIONALI

    Campionato e Champions, per Mazzocchi, fin qui rappresentano palcoscenici amari. L'ex Salernitana, escluso dalla lista UEFA, giunti ormai a metà novembre deve ancora rompere il ghiaccio in quanto a minuti giocati: zero, esattamente come il terzo portiere Nikita Contini e (naturalmente) l'infortunato Romelu Lukaku.

    Tutti gli altri, chi più e chi meno e compresi i giovani Ambrosino e Vergara, sono stati gettati nella mischia: sempre in panchina, una sola volta ai box per infortunio (ha saltato Napoli-Pisa del 22 settembre).

  • DI LORENZO E IL MERCATO

    A complicare piani e scenari presenti e futuri di Mazzocchi, è senza dubbio la presenza nel ruolo di Giovanni Di Lorenzo. Il capitano azzurro è uno degli stacanovisti del Napoli di Conte, con una sola partita saltata (per squalifica) in Europa contro lo Sporting a causa del rosso rimediato sul campo del City.

    Al collega di reparto di valore e ritenuto imprescindibile, si affiancano dinamiche di mercato che in estate avevano portato il club a voler investire su un nuovo terzino destro: le negoziazioni - poi naufragate - col Siviglia per Juanlu Sanchez sono cosa nota, così come le mire rivolte dal ds Manna nei confronti del genoano Norton-Cuffy in vista di gennaio.

    Insomma, per Mazzocchi spazi minimi e orizzonti sbiaditi. Lui che ella vittoria del quarto Scudetto, all'inizio della passata stagione, si era fatto apprezzare per attaccamento alla maglia e prestazioni tutte cuore, riscuotendo consensi ed applausi da parte del popolo azzurro, ora si ritrova ampiamente indietro nelle gerarchie tecnico-tattiche e col contratto in scadenza nel 2027. Chissà che, nella finestra invernale, le strade non possano separarsi.

  • LA CLASSIFICA DEI CALCIATORI DEL NAPOLI PER MINUTI GIOCATI

    1. Frank Anguissa: 1273 minuti giocati
    2. Giovanni Di Lorenzo: 1191'
    3. Scott McTominay: 1152'
    4. Matteo Politano: 1028'
    5. Vanja Milinkovic-Savic: 990'
    6. Alessandro Buongiorno: 837'
    7. Leonardo Spinazzola: 772'
    8. Rasmus Hojlund: 764'
    9. Juan Jesus: 761'
    10. Kevin De Bruyne: 760'
    11. Stanislav Lobotka: 756'
    12. Sam Beukema: 598'
    13. David Neres: 507'
    14. Billy Gilmour: 499'
    15. Amir Rrahmani: 450'
    16. Lorenzo Lucca: 434'
    17. Elif Elmas: 433'
    18. Mathias Olivera: 432'
    19. Miguel Gutierrez: 430'
    20. Alex Meret: 360'
    21. Noa Lang: 223'
    22. Luca Marianucci: 90'
    23. Giuseppe Ambrosino: 31'
    24. Antonio Vergara: 1'
    25. Pasquale Mazzocchi: 0'
    26. Romelu Lukaku: 0'
    27. Nikita Contini: 0'
