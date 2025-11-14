Mazzocchi desaparecido: zero minuti giocati in questa stagione col Napoli

A complicare piani e scenari presenti e futuri di Mazzocchi, è senza dubbio la presenza nel ruolo di Giovanni Di Lorenzo. Il capitano azzurro è uno degli stacanovisti del Napoli di Conte, con una sola partita saltata (per squalifica) in Europa contro lo Sporting a causa del rosso rimediato sul campo del City.

Al collega di reparto di valore e ritenuto imprescindibile, si affiancano dinamiche di mercato che in estate avevano portato il club a voler investire su un nuovo terzino destro: le negoziazioni - poi naufragate - col Siviglia per Juanlu Sanchez sono cosa nota, così come le mire rivolte dal ds Manna nei confronti del genoano Norton-Cuffy in vista di gennaio.

Insomma, per Mazzocchi spazi minimi e orizzonti sbiaditi. Lui che ella vittoria del quarto Scudetto, all'inizio della passata stagione, si era fatto apprezzare per attaccamento alla maglia e prestazioni tutte cuore, riscuotendo consensi ed applausi da parte del popolo azzurro, ora si ritrova ampiamente indietro nelle gerarchie tecnico-tattiche e col contratto in scadenza nel 2027. Chissà che, nella finestra invernale, le strade non possano separarsi.