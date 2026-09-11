Mauro Icardi è ancora svincolato, i motivi e dove può andare l'attaccante argentino: ci sono anche un paio di piste in Serie A

Icardi era arrivato a Istanbul nel 2022 dal PSG tra lo scetticismo generale. Invece in Turchia è diventato un idolo.

L'argentino è oggi il miglior marcatore straniero nella storia del Galatasaray. In 134 presenze complessive tra campionato e coppe, ha realizzato 77 goal e fornito oltre 20 assist.

Non solo. I goal di Icardi sono stati decisivi per le vittorie della squadra tra cui quella in Super Lig. E spesso ha punito proprio le principali rivali del Galatasaray, ovvero Besiktas e Fenerbahce, decidendo i derby più sentiti dai tifosi.

Non a caso Icardi si è guadagnato l'amore del pubblico e i gradi di capitano.