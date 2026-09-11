Mauro Icardi è ancora svincolato, i motivi e dove può andare l'attaccante argentino: ci sono anche un paio di piste in Serie A

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Tra i giocatori ancora svincolati figurano parecchi nomi importanti, uno di questi è quello di Mauro Icardi.
L'attaccante argentino non ha trovato squadra dopo l'addio al Galatasaray e cerca l'occasione giusta per proseguire la sua carriera.
Occasione che potrebbe arrivare nuovamente dall'Italia dove ha fatto bene prima alla Sampdoria e poi all'Inter. E dove adesso lo seguono un paio di squadre.
Ma perché Icardi è ancora svincolato? E dove potrebbe andare a giocare?