Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50
Pubblicità
Pubblicità
+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
Galatasaray v Istanbulspor - Turkish CupGetty Images Sport
Lelio Donato

Mauro Icardi è ancora svincolato, i motivi e dove può andare l'attaccante argentino: ci sono anche un paio di piste in Serie A

Calciomercato

L'ex attaccante di Sampdoria e Inter non ha ancora trovato una squadra dopo l'addio al Galatasaray. Mauro Icardi piace anche in Serie A dove a contenderselo sono due squadre, ma potrebbe finire altrove.

Pubblicità
50 € di bonus
etoro logo

50€ in asset con investimento min. di 100€

Per maggiorenni, solo nuovi clienti. 

Per richiederlo:

  1. Crea un account su eToro.
  2. Deposita 100 €.
  3. Ricevi 50 € in asset.

Consulta i Termini e Condizioni.

Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.

Ricevi50 €

Tra i giocatori ancora svincolati figurano parecchi nomi importanti, uno di questi è quello di Mauro Icardi.

L'attaccante argentino non ha trovato squadra dopo l'addio al Galatasaray e cerca l'occasione giusta per proseguire la sua carriera.

Occasione che potrebbe arrivare nuovamente dall'Italia dove ha fatto bene prima alla Sampdoria e poi all'Inter. E dove adesso lo seguono un paio di squadre.

Ma perché Icardi è ancora svincolato? E dove potrebbe andare a giocare?

  • ICARDI SVINCOLATO: I MOTIVI

    Mauro Icardi ha compiuto 33 anni, dunque non è più giovanissimo ma neppure troppo vecchio per il calcio attuale.

    Più che l'anagrafe, dunque, uno dei motivi principali per cui non ha ancora trovato una nuova squadra è l'aspetto economico.

    Icardi nelle ultime stagioni ha sempre guadagnato cifre da top player sia a Parigi che al Galatasaray. Cifre ovviamente fuori portata per club di fascia media che potrebbero essere interessati al bomber argentino.

    A complicare il quadro c'è la tenuta atletica. Nel novembre 2024, Icardi ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro.

    E nonostante abbia superato il grave infortunio senza particolari problemi, anche le sue condizioni fisiche sono tra i fattori che vengono tenuti in considerazione prima di ingaggiarlo.

    • Pubblicità

  • COM'È ANDATO IN TURCHIA

    Icardi era arrivato a Istanbul nel 2022 dal PSG tra lo scetticismo generale. Invece in Turchia è diventato un idolo.

    L'argentino è oggi il miglior marcatore straniero nella storia del Galatasaray. In 134 presenze complessive tra campionato e coppe, ha realizzato 77 goal e fornito oltre 20 assist.

    Non solo. I goal di Icardi sono stati decisivi per le vittorie della squadra tra cui quella in Super Lig. E spesso ha punito proprio le principali rivali del Galatasaray, ovvero Besiktas e Fenerbahce, decidendo i derby più sentiti dai tifosi.

    Non a caso Icardi si è guadagnato l'amore del pubblico e i gradi di capitano.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • CHI LO VUOLE IN SERIE A

    Ma quindi dove potrebbe andare a giocare oggi Icardi?

    Sulle tracce del bomber c'è da tempo la Lazio, che vorrebbe riportarlo in Italia per alternarlo con Andrea Pinamonti al centro dell'attacco biancoceleste.

    L'accordo tra le parti però al momento non è stato trovato così, secondo quanto riporta 'Il Corriere dello Sport', su Icardi potrebbe inserirsi il Parma che ha ceduto Pellegrino alla Fiorentina.

    Cuesta ha bisogno di un finalizzatore dentro l'area di rigore. In tal senso quello di Icardi sarebbe il profilo ideale.

    • TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

    Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

    Segui GOAL su Google

  • LE ALTRE IPOTESI SUL FUTURO

    La scelta finale di Icardi però potrebbe avere anche ragioni familiari.

    Non è escluso dunque che l'attaccante argentino decida di riavvicinarsi a casa accettando l'offerta che avrebbe presentato l'Atletico Mineiro.

    Un'altra ipotesi per il futuro di Icardi porta verso la Grecia. In questo caso i club interessati sarebbero PAOK Salonicco e Olympiacos.

    Al momento comunque l'argentino resta svincolato e si tiene aperte tutte le porte. Compresa quella che riporta in Serie A.

  • Pubblicità
    Pubblicità