Pochettino vuole che tutti credano negli Stati Uniti: ma la sua avventura americana porterà a un Mondiale da ricordare?

13 settembre 2024: Mauricio Pochettino sorride raggiante. Indossa un abito blu e una spilla della Federcalcio USA all'occhiello. Viene presentato per la prima volta al calcio americano. Accanto ai nuovi dirigenti, sembra deciso a lasciare il segno: in America, per convincere, bisogna osare.

Quel giorno a New York Pochettino ha sferrato il suo primo grande colpo, dando il tono a un rapporto durato quasi due anni che definirà, o forse ridefinirà, il calcio americano: "Dobbiamo credere in noi stessi e puntare in alto. Dobbiamo credere di poter vincere ogni partita. Possiamo vincere i Mondiali".

Alla vigilia di quei Mondiali, il momento di Pochettino è finalmente arrivato: ha condotto gli USA attraverso il caos fino a qui. Il percorso non è stato lineare e resta da dimostrare quanto sia migliorata davvero la squadra. Questa rosa è migliore di quella che ha trovato? I giocatori possono brillare ora? E soprattutto, sanno trasmettere la stessa fiducia dentro e fuori dal campo?

Domande a cui oggi non abbiamo risposta. L’ingaggio di Pochettino non riguardava i primi venti mesi, ma l’ultimo. Il suo momento è arrivato: lui crede in questa squadra, ma ci crederanno anche gli altri?

I Mondiali sono imprevedibili e raramente vanno secondo i piani. Il momento in cui il piano di Pochettino si concretizzerà è finalmente arrivato e, per comprenderlo, bisogna capire l'uomo che ne è responsabile. Solo allora si potrà davvero capire perché abbia accettato questo incarico.