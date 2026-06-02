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Pochettino Portrait gfxGetty/GOAL
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Pochettino vuole che tutti credano negli Stati Uniti: ma la sua avventura americana porterà a un Mondiale da ricordare?

Coppa del Mondo
USA
Analysis
M. Pochettino
Storie

L'ex allenatore di Tottenham, PSG e Chelsea ha detto che la nazionale americana può anche vincere i Mondiali. Ma i problemi da risolvere sono sempre stati tanti.

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13 settembre 2024: Mauricio Pochettino sorride raggiante. Indossa un abito blu e una spilla della Federcalcio USA all'occhiello. Viene presentato per la prima volta al calcio americano. Accanto ai nuovi dirigenti, sembra deciso a lasciare il segno: in America, per convincere, bisogna osare.

Quel giorno a New York Pochettino ha sferrato il suo primo grande colpo, dando il tono a un rapporto durato quasi due anni che definirà, o forse ridefinirà, il calcio americano: "Dobbiamo credere in noi stessi e puntare in alto. Dobbiamo credere di poter vincere ogni partita. Possiamo vincere i Mondiali".

Alla vigilia di quei Mondiali, il momento di Pochettino è finalmente arrivato: ha condotto gli USA attraverso il caos fino a qui. Il percorso non è stato lineare e resta da dimostrare quanto sia migliorata davvero la squadra. Questa rosa è migliore di quella che ha trovato? I giocatori possono brillare ora? E soprattutto, sanno trasmettere la stessa fiducia dentro e fuori dal campo?

Domande a cui oggi non abbiamo risposta. L’ingaggio di Pochettino non riguardava i primi venti mesi, ma l’ultimo. Il suo momento è arrivato: lui crede in questa squadra, ma ci crederanno anche gli altri?

I Mondiali sono imprevedibili e raramente vanno secondo i piani. Il momento in cui il piano di Pochettino si concretizzerà è finalmente arrivato e, per comprenderlo, bisogna capire l'uomo che ne è responsabile. Solo allora si potrà davvero capire perché abbia accettato questo incarico.

  • 2002 World Cup Pochettino Argentina EnglandGetty Images

    Il sogno si trasforma in un incubo

    Nel 1994 e nel 1998 Pochettino non fu convocato. Eppure lo desiderava con tutto il cuore. Per anni aveva inseguito il sogno di rappresentare l’Argentina ai Mondiali, lottando con il Newell’s Old Boys in patria e poi con l’Espanyol e il Paris Saint-Germain all’estero. Quel sogno era nato nei primi anni a Murphy, quando lavorava nella fattoria di famiglia. Si realizzò finalmente nel 2002.

    Il suo esordio mondiale però fu un incubo: l’Argentina, favorita, uscì al girone. Pochettino se ne sentì parzialmente colpevole: il suo fallo su Michael Owen permise a David Beckham di segnare su rigore e di battere l’Inghilterra 1-0, eliminando l’Albiceleste.

    "Siamo arrivati ai Mondiali ed eravamo in ottima forma", ha ricordato. "Il torneo si svolgeva in Giappone e Corea; eravamo in Giappone e poi siamo stati eliminati. È stato uno dei periodi più deludenti della nazionale. Pochi ricordano, tranne noi giocatori, cosa abbiamo vissuto: eravamo imbattuti, avevamo battuto la Germania in Germania, il Brasile in Brasile e la Spagna. Poi ai Mondiali perdi e tutti ricordano solo quanto siamo stati scarsi. Nessuno ricorda i bei momenti".

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  • Mauricio Pochettino USMNT Press conferenceAFP

    Verso l'America

    Da quando Pochettino è diventato allenatore, non sono mancati i momenti positivi: l’esperienza all’Espanyol, il rilancio col Southampton, i cinque anni da leggenda al Tottenham, la gestione dei fuoriclasse al PSG e la parentesi al Chelsea che gli ha chiarito il futuro.

    Tutte queste tappe lo hanno portato negli Stati Uniti, dove il suo prestigio lo ha consacrato tra i migliori allenatori al mondo. Dopo l'eliminazione dalla Copa America 2024, la Federcalcio statunitense cercava nuova energia. Non serviva solo un tecnico, ma il volto del calcio americano in vista del momento più importante di questo sport negli Stati Uniti.

    Chiunque accettasse l’incarico non si sarebbe limitato a elaborare tattiche: sarebbe diventato un ambasciatore, chiamato a rappresentare il calcio americano nel mondo e a portarlo al livello delle altre nazioni, e in fretta.

    Dopo l’addio al Chelsea, Pochettino cercava un progetto vero e lo ha trovato nella USMNT, con l’occasione di riscrivere i suoi ricordi di Coppa del Mondo. Ma nemmeno lui era pronto a ciò che lo aspettava nel calcio americano.

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  • Panama v United StatesGetty Images Sport

    L'inizio di qualcosa

    La prima partita dell’era Pochettino è stata una festa. In quell’ottobre 2024 ad Austin, Texas, si respirava entusiasmo. Ai tifosi venivano distribuiti volantini con il motto di un altro leggendario allenatore di calcio americano, Ted Lasso: "Believe".

    C'era di che credere: gli Stati Uniti battevano Panama 2-0. Ma, come prevedibile, nulla è stato semplice. Pochi giorni dopo, con una formazione rinnovata, gli USA sono andati in Messico e hanno perso con El Tri, inaugurando un mandato di continui alti e bassi.

    A novembre la squadra ha superato la Giamaica due volte, poi a gennaio, con molti giocatori della MLS, ha battuto Venezuela e Costa Rica 6-1. Sembrava il momento perfetto per Pochettino: lanciava nuovi talenti e ritrovava la fiducia dei veterani. Tutto sembrava filare liscio.

    Poi è arrivato marzo 2025, una pausa per le nazionali così infame che se ne parla ancora a distanza di 15 mesi.

  • United States v Panama - CONCACAF Nations League: SemifinalGetty Images Sport

    Punto di svolta

    L'effetto farfalla è stato devastante. A marzo la nazionale statunitense ha perso 1-0 contro Panama in semifinale di CONCACAF Nations League, subendo un goal all'ultimo secondo pur avendo dominato gran parte della partita. Pochi giorni dopo anche il Canada l'ha battuta.

    Pochettino, furioso per la mancanza di grinta, ha sbottato: "Siamo gli Stati Uniti. Non basta la maglia per vincere, né giocare qui o là. Bisogna dimostrarlo in campo, essere migliori, lottare e lavorare sodo. Altrimenti non basta".

    In vista della Gold Cup estiva, Christian Pulisic e Yunus Musah chiedono di saltare il torneo per riposare. Weston McKennie, Tim Weah e Gio Reyna sono impegnati con il Mondiale per club, mentre Sergino Dest, Antonee Robinson, Folarin Balogun e Ricardo Pepi sono infortunati.

    Pochettino ne approfitta per azzerare tutto: da quel momento nulla è garantito e ogni status è cancellato.

    "Se venite in ritiro per giocare a golf o andare a cena fuori, non è la cultura che vogliamo. No, no, no. Vogliamo arrivare in Nazionale e concentrarci solo su di essa, con tutta la nostra energia. Se vogliamo essere bravi tra un anno, dobbiamo pensare che oggi sia il giorno più importante".

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  • Mauricio Pochettino, Alex Freeman USMNTGetty Images

    Rilancio culturale

    A maggio, nel nuovo Centro Nazionale di Allenamento della Federcalcio USA, Pochettino ha detto di essere consapevole della sfida. Aveva vissuto in Argentina, Spagna, Francia e Inghilterra, realtà molto diverse dagli Stati Uniti. La sua missione era lavorare dentro la cultura locale e, al tempo stesso, rinnovarla.

    "Ora stiamo vedendo il vero giocatore americano", ha detto all'avvio dei preparativi per i Mondiali. "L'importante è che ora, come nazionale, siamo competitivi. Abbiamo capito, e loro con noi, che abbiamo la nostra cultura e filosofia. Veniamo da paesi diversi e vogliamo creare un nuovo modo di vedere le cose qui. Era necessario, perché se vogliamo competere con Brasile, Argentina e altre potenze dobbiamo vedere il calcio in modo diverso".

    I primi passi non sono arrivati contro Brasile o Argentina, ma contro Trinidad e Tobago, Arabia Saudita e Haiti, poi Costa Rica e Guatemala. La vera svolta è stata la Gold Cup: un mese di gare in giro per gli Stati Uniti senza molti dei giocatori più famosi.

    In quella estate le aspettative sono state ridefinite. Pochettino ha fissato requisiti minimi di impegno e dedizione: chi non li rispettava restava a casa. Con molti big assenti, ha puntato su giovani affamati e veterani motivati, raggiungendo la finale della Gold Cup – persa poi col Messico – e ridando slancio al progetto.

    Dopo la sconfitta iniziale con la Corea del Sud, gli Stati Uniti sono rimasti imbattuti contro Giappone, Ecuador, Australia, Paraguay e Uruguay, perdendo solo una volta. Il 2025 si è chiuso in bellezza con un 5-1 all’Uruguay.

    A marzo sono arrivate le pesanti sconfitte con Belgio e Portogallo, ma la squadra ha iniziato il ritiro per i Mondiali con un 3-2 sul Senegal.

    L’entusiasmo è alle stelle, ben più di quanto lo sia stato in gran parte di questo ciclo. Ma basterà per riportare la squadra all’obiettivo originario di Pochettino: vincere i Mondiali?

  • Mauricio Pochettino(C)Getty Images

    C'è motivo di crederci?

    È ora di ammettere l’ovvio: gli Stati Uniti probabilmente non vinceranno i Mondiali. In questo torneo ci sono troppe squadre forti e collaudate. Anche se fossero tra le favorite, le probabilità sono contro di loro per il semplice motivo che il livello delle migliori è molto alto.

    Ricordiamo che il vero mandato di Pochettino non era vincere la Coppa, ma far credere agli Stati Uniti di potercela fare. Forse non quest’anno, forse non tra quattro, ma un giorno: riuscirà a convincere il Paese che quel giorno potrebbe arrivare presto?

    L’era Pochettino si basa sulla fiducia: nell’allenatore, nel suo gruppo di talenti e in un progetto che guarda al futuro. Fiducia in un programma che si è costruito in 32 anni, fin dal 1994, quando il calcio americano debuttò sul palcoscenico mondiale.

    Per questo Pochettino ripete il messaggio della fiducia, cita il Miracolo sul ghiaccio, chiede “Perché non noi?” e ha lanciato uno slogan.

    "Siamo realistici", ripete ai suoi, "e facciamo l'impossibile". 

    Oggi, forse agli ultimi giorni della sua avventura USA, l’allenatore argentino mantiene il mirino alto. Questa audacia diventerà realtà? Solo il tempo lo dirà.

    E finché gli Stati Uniti non avranno la risposta, Pochettino invita l’America a salire a bordo e a credere in lui e nella sua squadra ad ogni passo.

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