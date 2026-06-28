Dopo un anno di apprendistato in Serie B, Mattia è pronto a tornare nella massima serie, stavolta per recitare un ruolo da protagonista. Su di lui c'è da tempo il Como, che nonostante il maxi-investimento fatto per Nico Paz non ha mollato la presa sul ragazzo, considerato un profilo ideale sotto diversi aspetti. Giovane, italiano, con enormi margini di miglioramento e con caratteristiche tecniche che sembrano poter sposarsi alla perfezione con gioco di qualità di Cesc Fabregas.

Ma la concorrenza è folta: il Sassuolo lo ha seguito per tutta la stagione e dopo l'approdo di Aquilani sulla panchina neroverde il pressing è diventato ancor più insistente. Piace anche al Torino, dove ritroverebbe Ignazio Abate, suo allenatore nella Primavera del Milan, e al Bologna.

Attenzione anche alla Fiorentina, che si è inserita nelle ultime ore, ma soprattutto alla Juventus, che non ha mai smesso di attenzionare il ragazzo, che piace moltissimo al nuovo CEO bianconero Giovanni Carnevali. E non è da escludere che la Juve possa mettere le mani sul cartellino di Liberali, per poi girarlo in prestito in Serie A, magari proprio al Sassuolo.