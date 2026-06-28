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Mattia Liberali Catanzaro BackstageUfficio Stampa US Catanzaro
Simone Gambino

Mattia Liberali infiamma il mercato: Como in pole, ma attenzione alla Juventus. Le squadre interessate, la clausola rescissoria e la percentuale del Milan

Calciomercato
M. Liberali
Milan
Bologna
Como
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Catanzaro

Tutti pazzi per Mattia Liberali: il gioiello del Catanzaro, impegnato agli Europei Under 19, è uno dei grandi obiettivi del Como di Fabregas, ma la clausola da 6 milioni di euro fa gola a mezza Serie A. Juventus vigile sul talento azzurro, il Milan, che ha il 50% sulla futura rivendita, attende sviluppi.

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Resta solo da stabilire quale sarà la sua nuova casa, ma una cosa è certa: Mattia Liberali nella prossima stagione giocherà in Serie A.

Il gioiello del Catanzaro, protagonista di una grande stagione in Calabria con la squadra allenata da Aquilani, è uno dei nomi più caldi del momento, grazie all'importo relativamente basso della clausola rescissoria che può consentire al giocatore di lasciare il club per ritornare nella massima serie, a un anno e mezzo dall'esordio con la maglia del Milan contro il Genoa nella stagione 2024/2025.

  • LA CLAUSOLA RESCISSORIA

    Liberali può infatti lasciare il Catanzaro ad un prezzo d'occasione: 6 milioni di euro, l'importo fissato nel contratto che lega il giocatore al club giallorosso fino al 30 giugno 2029. Una cifra che inevitabilmente fa gola a tanti, visto l'enorme potenziale del giovane fantasista brianzolo, che in questi giorni sarà impegnato con la Nazionale Under 19 agli Europei di categoria,

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  • LA PERCENTUALE DEL MILAN

    Va sottolineato come il Catanzaro non potrà incassare l'intera somma della cessione di Liberali, visto che il 50% della rivendita spetta al Milan, club nel quale Mattia si è formato calcisticamente fino al già citato approdo in prima squadra, ai tempi di Paulo Fonseca, grande estimatore del classe 2007.

    Il "Mago di Lissone" ha lasciato il Milan nell'estate del 2025 per una piazza che potesse permettergli di trovare minuti importanti e proseguire nel suo percorso di crescita, come raccontato dallo stesso Liberali nell'intervista rilasciata a GOAL a marzo.

    “Ho visto che il Catanzaro puntava tanto sui giovani, era convintissimo di me, mister Aquilani e il direttore Polito mi hanno voluto fortemente. Ho parlato con il mio procuratore Alessandro, (Lucci, ndr) ho capito fosse la scelta giusta”.

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  • IL COMO È IN POLE MA LA JUVE...

    Dopo un anno di apprendistato in Serie B, Mattia è pronto a tornare nella massima serie, stavolta per recitare un ruolo da protagonista. Su di lui c'è da tempo il Como, che nonostante il maxi-investimento fatto per Nico Paz non ha mollato la presa sul ragazzo, considerato un profilo ideale sotto diversi aspetti. Giovane, italiano, con enormi margini di miglioramento e con caratteristiche tecniche che sembrano poter sposarsi alla perfezione con gioco di qualità di Cesc Fabregas.

    Ma la concorrenza è folta: il Sassuolo lo ha seguito per tutta la stagione e dopo l'approdo di Aquilani sulla panchina neroverde il pressing è diventato ancor più insistente. Piace anche al Torino, dove ritroverebbe Ignazio Abate, suo allenatore nella Primavera del Milan, e al Bologna.

    Attenzione anche alla Fiorentina, che si è inserita nelle ultime ore, ma soprattutto alla Juventus, che non ha mai smesso di attenzionare il ragazzo, che piace moltissimo al nuovo CEO bianconero Giovanni Carnevali. E non è da escludere che la Juve possa mettere le mani sul cartellino di Liberali, per poi girarlo in prestito in Serie A, magari proprio al Sassuolo.