Matteo Ruggeri dall’Atalanta all’Atlético Madrid: trattativa in dirittura d’arrivo per il terzino sinistro italiano, cifre e dettagli dell'operazione

Il club spagnolo punta sul giovane della Dea per rinnovare la fascia sinistra: affare in dirittura, il classe 2002 preferito a Robertson e Digne.

Matteo Ruggeri è sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore dell’Atletico Madrid. La trattativa tra il club spagnolo e l’Atalanta è in fase molto avanzata, con i dettagli finali ancora da definire.

I 'Colchoneros' sono a un passo dalla chiusura dell’operazione per assicurarsi il terzino sinistro bergamasco. Il club madrileno ha ormai scelto Ruggeri come rinforzo prioritario per la fascia sinistra, superando definitivamente le opzioni Robertson e Digne.

A pochi giorni dal suo ventitreesimo compleanno, il difensore della Dea, che ha un contratto fino al 2028, sembra destinato a lasciare la Serie A e fare il grande salto nella Liga per mettersi a disposizione del ‘Cholo’ Simeone.