Matic durissimo su Onana: "Uno dei peggior portieri nella storia del Manchester United"

Lione vs Manchester United

L'ex giocatore della Roma alla vigilia di Lione-Manchester United attacca il portiere: "Se sei uno dei peggiori devi stare attento quando parli".

L'andata dei quarti di Europa League tra Lione e Manchester United si è già accesa con le dichiarazioni di alcuni dei protagonisti ed in particolare André Onana e Nemanja Matic.

Il portiere del Manchester United nei giorni scorsi ha dichiarato come la sua squadra si "molto superiore" rispetto ai francesi.

Un'affermazione che non è evidentemente piaciuta a Matic; il centrocampista del Lione ha risposto in conferenza stampa all'ex numero uno dell'Inter definendolo come uno dei peggiori nella storia dello United.