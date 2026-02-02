Mateta-Milan in attesa del responso sulle visite mediche: la Juventus prova a tornare in corsa

Jean-Philippe Mateta sempre più al centro del mercato. L’attaccante francese, come sappiamo, è un promesso sposo del Milan che ha trovato l’accordo con il Crystal Palace per portare il giocatore in Italia a gennaio.

Operazione definita sotto tgli aspetti economici, ma che ancora non si è sbloccata del tutto perché il club rossonero ha voluto un ulteriore approfondimento di visite mediche per l’attaccante che in passato ha avuto problemi a un ginocchio.

Come riportato da ‘Sky Sport’, in attesa di capire se il Milan chiuderà l’affare, sul calciatore è tornata a prendere informazioni la Juventus, che nei giorni scorsi ha provato senza successo a vestirlo di bianconero.

