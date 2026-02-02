Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
jean-phillipe-mateta(C)Getty Images
Nino Caracciolo

Mateta-Milan in attesa del responso sulle visite mediche: la Juventus prova a tornare in corsa

In attesa di capire se il Milan chiuderà l’operazione Mateta, sul calciatore è tornata a informarsi la Juventus dopo il tentativo fallito dei giorni scorsi. La situazione attuale e come stanno le cose.

Pubblicità

Jean-Philippe Mateta sempre più al centro del mercato. L’attaccante francese, come sappiamo, è un promesso sposo del Milan che ha trovato l’accordo con il Crystal Palace per portare il giocatore in Italia a gennaio.

Operazione definita sotto tgli aspetti economici, ma che ancora non si è sbloccata del tutto perché il club rossonero ha voluto un ulteriore approfondimento di visite mediche per l’attaccante che in passato ha avuto problemi a un ginocchio.

Come riportato da ‘Sky Sport’, in attesa di capire se il Milan chiuderà l’affare, sul calciatore è tornata a prendere informazioni la Juventus, che nei giorni scorsi ha provato senza successo a vestirlo di bianconero.

A BREVE IL SERVIZIO COMPLETO

  • IL MILAN DECIDE A BREVE

    A breve il Milan prenderà una decisione definitiva in merito all’affare Mateta. Un medico del club rossonero si trova a Parigi per un supplemento di visite mediche (in relazione a un vecchio problema al ginocchio del ragazzo) e presto si deciderà se l’attaccante francese sbarcherà a Milanello o se il Milan rinuncerà definitivamente a Mateta, anche per giugno

    • Pubblicità

  • LA JUVENTUS ALLA FINESTRA

    Come riportato da ‘Sky Sport’, la Juventus è tornata a prendere informazioni per Mateta, attaccante trattato senza successo nei giorni scorsi. Nel caso in cui il Milan decidesse di rinunciare al francese, allora la Juventus tornerebbe in corsa.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • LE CONDIZIONI DELLA JUVENTUS

    Secondo le informazioni di ‘Sky Sport’, se il Milan decidesse di rinunciare a Mateta la Juventus sarebbe pronta a fiondarsi nuovamente sul calciatore, proponendo al Crystal Palace condizioni differenti rispetto a quelle messe sul tavolo dal Milan, pronto ad acquistare il cartellino a titolo definitivo.

  • I DETTAGLI DELL’ACCORDO MILAN-PALACE

    Nei giorni scorsi Milan e Crystal Palace hanno raggiunto un accordo totale per il trasferimento di Mateta in Italia. Operazione a titolo definitivo da quasi 35 milioni di euro bonus compresi, con il francese pronto a sbarcare a Milanello già a gennaio. Visite mediche permettendo: l’ultimo nodo di un affare che potrebbe riservare ancora diversi colpi di scena.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Bologna crest
Bologna
BOL
Milan crest
Milan
MIL
Coppa Italia
Atalanta crest
Atalanta
ATA
Juventus crest
Juventus
JUV
0