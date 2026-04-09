Mateta avversario della Fiorentina: prima da titolare col Crystal Palace dopo il mancato passaggio al Milan

Crystal Palace senza l'infortunato Nketiah e lo squalificato Strand Larsen, quest'ultimo acquistato a peso d'oro a gennaio proprio per la sostituzione dell'allora partente Mateta.

Il tecnico Glasner ha confermato la titolarità del francese nella conferenza stampa tenuta alla vigilia di Crystal Palace-Fiorentina.

"Mateta ha giocato tutti i 90 minuti in una amichevole interna e ha segnato una tripletta, quindi sembra pronto. È stato fuori per sei settimane in totale, durante le quali non ha potuto allenarsi con noi e abbiamo dovuto farlo tornare in forma. Non so se domani riuscirà a giocare tutti i 90 minuti. Mi aspetto che la partita sia un po' più intensa rispetto all'amichevole interna, ma ha trascorso l'intera settimana con noi in allenamento, dimostrando di essere pronto a partire dal primo minuto".

L'ultima gara disputata dal 1' da Mateta è quella del 25 gennaio persa in casa contro il Chelsea, in cui rimase in campo fino all'85' e alla sostituzione con Uche.