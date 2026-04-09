Mateta avversario della Fiorentina: prima da titolare col Crystal Palace dopo il mancato passaggio al Milan

Notte delle grandi occasioni per la Fiorentina, impegnata a Londra nell'andata dei quarti di finale di Conference League: avversario dei viola il temibile Crystal Palace.
Emergenza in attacco per la squadra di Glasner, costretto a fare di necessità virtù e a puntare su Jean-Philippe Mateta, al centro di una trattativa che ha infiammato le ultime ore del calciomercato invernale.
Il francese è stato a un passo dal Milan, che alla fine ha rinunciato al suo acquisto dopo aver riscontrato un problema fisico durante le visite mediche.