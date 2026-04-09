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Jean-Philippe MatetaGetty Images
Vittorio Rotondaro

Mateta avversario della Fiorentina: prima da titolare col Crystal Palace dopo il mancato passaggio al Milan

Conference League
Crystal Palace vs Fiorentina
J. Mateta
Crystal Palace
Fiorentina

Il francese giocherà dal 1' in Conference League per la prima volta dopo il problema al ginocchio che ha fatto saltare il trasferimento al Milan in inverno.

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Notte delle grandi occasioni per la Fiorentina, impegnata a Londra nell'andata dei quarti di finale di Conference League: avversario dei viola il temibile Crystal Palace.

Emergenza in attacco per la squadra di Glasner, costretto a fare di necessità virtù e a puntare su Jean-Philippe Mateta, al centro di una trattativa che ha infiammato le ultime ore del calciomercato invernale.

Il francese è stato a un passo dal Milan, che alla fine ha rinunciato al suo acquisto dopo aver riscontrato un problema fisico durante le visite mediche.

  • LE VISITE MEDICHE COL MILAN

    Mateta è stato a lungo uno dei nomi accostati alla Juventus, salvo poi finire definitivamente sul taccuino del direttore sportivo milanista Igli Tare che aveva raggiunto un accordo di massima col Crystal Palace.

    Al club britannico sarebbero dovuti finire tra i 30 e i 35 milioni di euro, ma tutto è naufragato a causa di un infortunio al ginocchio emerso durante le visite mediche: uno scoglio impossibile da aggirare per i rossoneri, che hanno mollato l'osso a poche ore dal gong.

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  • NIENTE OPERAZIONE

    Mateta è così rimasto al Crystal Palace, senza però scendere in campo: dopo qualche giorno di riflessione, di concerto col club ha optato per la terapia conservativa senza sottoporsi all'operazione chirurgica.

    Due mesi ai box e ritorno in campo lo scorso 12 marzo, quando è subentrato nel finale di Crystal Palace-AEK Larnaca: da allora ha collezionato altri due spezzoni a gara in corso, di cui l'ultimo il 19 marzo nel match di ritorno contro i ciprioti.

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  • MATETA TITOLARE CONTRO LA FIORENTINA: LE PAROLE DI GLASNER

    Crystal Palace senza l'infortunato Nketiah e lo squalificato Strand Larsen, quest'ultimo acquistato a peso d'oro a gennaio proprio per la sostituzione dell'allora partente Mateta.

    Il tecnico Glasner ha confermato la titolarità del francese nella conferenza stampa tenuta alla vigilia di Crystal Palace-Fiorentina.

    "Mateta ha giocato tutti i 90 minuti in una amichevole interna e ha segnato una tripletta, quindi sembra pronto. È stato fuori per sei settimane in totale, durante le quali non ha potuto allenarsi con noi e abbiamo dovuto farlo tornare in forma. Non so se domani riuscirà a giocare tutti i 90 minuti. Mi aspetto che la partita sia un po' più intensa rispetto all'amichevole interna, ma ha trascorso l'intera settimana con noi in allenamento, dimostrando di essere pronto a partire dal primo minuto".

    L'ultima gara disputata dal 1' da Mateta è quella del 25 gennaio persa in casa contro il Chelsea, in cui rimase in campo fino all'85' e alla sostituzione con Uche.

  • PROBABILI FORMAZIONI CRYSTAL PALACE-FIORENTINA

    CRYSTAL PALACE (3-4-2-1): Henderson; Richards, Lacroix, Canvot; Johnson, Wharton, Kamada, Mitchell; Sarr, Pino; Mateta. All. Glasner.

    FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens; Mandragora, Fagioli, Ndour; Harrison, Piccoli, Gudmundsson. All. Vanoli.

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