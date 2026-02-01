Goal.com
Mateta Crystal PalaceGetty Images
Vittorio Rotondaro

Mateta al Milan, non è ancora fatta: cosa manca per l'arrivo in rossonero dell'attaccante francese

Non c'è la fumata bianca per l'approdo al Milan di Mateta: cosa serve affinché si sblocchi l'operazione col Crystal Palace.

Il Milan ha scelto Jean-Philippe Mateta per rinforzare il reparto avanzato a disposizione di Massimiliano Allegri: almeno su questo non vi sono dubbi.

Le maggiori perplessità, invece, riguardano i tempi dell'arrivo in rossonero della punta francese, in un primo momento attesa per la prossima estate: nelle ultime ore, però, qualcosa è cambiato sotto questo aspetto.

La società meneghina sta spingendo per accogliere il giocatore fin da subito e non tra qualche mese: obiettivo che deve fare i conti con un ostacolo non di poco conto.

  • ACCORDO MILAN-MATETA

    Il Milan ha già raggiunto l'intesa col giocatore e il suo entourage per il contratto che lo legherà ai rossoneri, forti della volontà di Mateta di sposare la causa allegriana.

    Il desiderio del ragazzo coincide con lo sbarco immediato a Milano, in anticipo rispetto ai tempi iniziali di un acquisto estivo. La formula del trasferimento, in ogni caso, sarà a titolo definitivo.

  • IL COSTO DELL'OPERAZIONE

    Milan disposto a mettere sul piatto 30 milioni di euro per accelerare i tempi e regalarsi Mateta già in questa sessione di calciomercato, senza aspettare la finestra estiva.

    Una cifra accettata di buon grado dal Crystal Palace che però non ha ancora dato il via libera per il trasferimento di Mateta: ma quindi cosa manca affinché tutto vada in porto?

  • COSA MANCA PER MATETA AL MILAN

    Il grande ostacolo tra Mateta e il Milan è rappresentato dalla mancanza di un sostituto del transalpino: il Crystal Palace, infatti, è ancora a caccia di un profilo che possa raccogliere la pesante eredità del 28enne.

    Senza un altro attaccante, insomma, il club londinese non acconsentirà a privarsi di Mateta nel bel mezzo della stagione, considerato anche l'imminente impegno europeo della Conference League che vedrà le 'Aquile' affrontare i bosniaci dello Zrinjski ai playoff.

  • MATETA AL MILAN RISCHIA DI SALTARE?

    Se Mateta non dovesse trasferirsi al Milan in questa sessione di calciomercato, tutto verrebbe rimandato all'estate per un'operazione ormai definita in ogni dettaglio.

    Il rischio che tutto salti, dunque, non sembra affatto sussistere: Mateta diventerà un nuovo giocatore rossonero, resta da capire solo se ciò si verificherà adesso o a luglio.

