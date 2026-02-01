Mateta al Milan, non è ancora fatta: cosa manca per l'arrivo in rossonero dell'attaccante francese

Il grande ostacolo tra Mateta e il Milan è rappresentato dalla mancanza di un sostituto del transalpino: il Crystal Palace, infatti, è ancora a caccia di un profilo che possa raccogliere la pesante eredità del 28enne.

Senza un altro attaccante, insomma, il club londinese non acconsentirà a privarsi di Mateta nel bel mezzo della stagione, considerato anche l'imminente impegno europeo della Conference League che vedrà le 'Aquile' affrontare i bosniaci dello Zrinjski ai playoff.