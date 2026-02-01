Mateta al Milan, non è ancora fatta: cosa manca per l'arrivo in rossonero dell'attaccante francese

Il Milan ha scelto Jean-Philippe Mateta per rinforzare il reparto avanzato a disposizione di Massimiliano Allegri: almeno su questo non vi sono dubbi.
Le maggiori perplessità, invece, riguardano i tempi dell'arrivo in rossonero della punta francese, in un primo momento attesa per la prossima estate: nelle ultime ore, però, qualcosa è cambiato sotto questo aspetto.
La società meneghina sta spingendo per accogliere il giocatore fin da subito e non tra qualche mese: obiettivo che deve fare i conti con un ostacolo non di poco conto.