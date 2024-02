Materazzi e il fallo durissimo su Ibrahimovic: il post su Instagram infiamma Inter-Juventus

"Tu non sai quanto ti amo": Materazzi posta un'entrataccia su Ibrahimovic a poche ore dal Derby d'Italia e fa discutere.

Marco Materazzi, si sa, ha l'Inter tatuata nel cuore. E dunque è normale che uno come lui, nonostante non scenda più in campo da diversi anni, senta particolarmente l'attesa per il Derby d'Italia che vedrà i nerazzurri opposti alla Juventus.

E così, a poche ore dalla sfida di San Siro tra la formazione di Simone Inzaghi e quella di Massimiliano Allegri, Materazzi si è palesato su Instagram. E lo ha fatto alla sua maniera: con un post che ha immediatamente generato parecchie discussioni.

Il riferimento? Va proprio a Inter-Juventus, la partitissima che deciderà chi, alle 23 circa, comanderà la classifica di Serie A. Una classicissima del calcio italiano che Matrix ha giocato più e più volte.