Massara riparte dalla Juventus: accordo trovato, sarà lui il nuovo direttore tecnico bianconero

Salvo sorprese Massara è destinato a prendere il posto di François Modesto, scelto e portato alla Juventus dell'ormai ex amministratore delegato Damien Comolli e inevitabilmente indirizzato verso l'addio. Massara oltre alla Roma (dove ha chiuso operazioni importanti come il super colpo Malen in pieno regime di Settlement Agreement che si troverà ad affrontare anche alla Juve) era stato protagonista anche con il Milan accanto a Paolo Maldini nella corsa che portò all'ultimo scudetto dei rossoneri prima della rottura arrivata con l'arrivo di RedBird e di Gerry Cardinale.