Manca soltanto la firma, ma dopo i contatti raccontati nella giornata di ieri ora è arrivato il passo avanti decisivo per l'ennesima svolta societaria di casa Juventus. Il neo amministratore delegato Giovanni Carnevali ha scelto di farsi affiancare nelle trattative di calciomercato da un nuovo direttore tecnico che conosce già molto bene il calcio italiano ad alti livelli. È infatti stato trovato l'accordo per portare alla Continassa Frederic Massara.
Massara riparte dalla Juventus: accordo trovato, sarà lui il nuovo direttore tecnico bianconero
SVOLTA IN POCHE ORE
Dall'inizio dei contatti all'intesa è passato davvero pochissimo tempo. Del resto Massara era ormai libero da ogni accordo contrattuale con la Roma dopo l'addio di fine stagione in seguito alla rottura con Gasperini. A Trigoria al suo posto è arrivato Tony D'Amico e così Massara ha potuto rimettersi sul mercato trovando in poche ore l'intesa di massima con la Juventus per cui ora manca davvero soltanto la firma
AL POSTO DI MODESTO
Salvo sorprese Massara è destinato a prendere il posto di François Modesto, scelto e portato alla Juventus dell'ormai ex amministratore delegato Damien Comolli e inevitabilmente indirizzato verso l'addio. Massara oltre alla Roma (dove ha chiuso operazioni importanti come il super colpo Malen in pieno regime di Settlement Agreement che si troverà ad affrontare anche alla Juve) era stato protagonista anche con il Milan accanto a Paolo Maldini nella corsa che portò all'ultimo scudetto dei rossoneri prima della rottura arrivata con l'arrivo di RedBird e di Gerry Cardinale.
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