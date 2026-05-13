Martina Rosucci, centrocampista e capitana della Juventus, a INDIVISA ha parlato di come è cambiato il modo di comunicare di una calciatrice, soprattutto attraverso i social: "C'è un "prima del Mondiale 2019" e un "dopo il Mondiale 2019" nel modo di raccontarsi e nel raccontare il calcio femminile. Il 2019 ha segnato l’inizio della credibilità del calcio femminile. Fino a quel momento era qualcosa di cui stupirsi; oggi è un sogno a cui tante bambine possono aspirare, una realtà concreta. Si parla più di contenuti e di aspetti tecnici, anche se resta una certa tendenza al vittimismo che mi piacerebbe superare. Vorrei togliere queste ‘lacrime’ dal calcio femminile: siamo cresciute nei risultati, come club e come status. Mi piacerebbe si parlasse più di tecnica che di aneddoti o storie".
Martina Rosucci a INDIVISA: "All'inizio ero in missione, ora sto più attenta a ciò che pubblico. Ho un ruolo, devo essere più responsabile"
E' CAMBIATO IL MONDO DI COMUNICARE
“All’inizio usavo i social perché nessuno parlava di noi: per me era una missione, un modo per informare le persone. Con il tempo, giocando in una società e per la Nazionale c'è chi cura direttamente la comunicazione, per questo ho smesso di farlo in prima persona. Diventi una figura più professionale e ti concentri sul tuo ruolo. Con i tifosi ho sempre avuto un bellissimo rapporto, dal vivo e online. Oggi però sono meno presente sui social: è cambiata la professionalità del personaggio, non della persona. Essendo alla Juventus, e ora anche capitana, sto più attenta a ciò che pubblico. Prima ero più spontanea, oggi ho un ruolo diverso. Attraverso le interviste, post partita e non solo, ho comunque modo di esprimermi. Ai miei tifosi il mio pensiero arriva chiaro".
L'AVVENTO DEI SOCIAL
"Hanno sicuramente aiutato il calcio femminile: l’informazione avvicina le persone. A volte persino i miei familiari non sapevano quando giocassi. Detto questo, si può fare ancora di più: non è sempre facile trovare informazioni su partite e orari. Non parlo della Juventus, che cura molto la comunicazione, ma di altre realtà che sono ancora indietro. I social però danno voce a tutti e questo può essere un limite: spesso si commenta partendo da un confronto con il calcio maschile che non ha senso. È lo stesso sport, ma non comparabile per caratteristiche tecniche, fisiche e di intensità. Io però preferisco vedere la diversità come un valore, senza vittimismo: il nostro calcio ha una sua identità".
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INSULTI E PREGIUDIZI
"I social danno voce a tutti: chiunque può esprimere un giudizio. Non bisogna però superare i limiti. La Juventus è molto impegnata con iniziative contro l’odio e il razzismo, dentro e fuori dal campo, come ‘Again Never Again’. Per il club la prevenzione e l’eliminazione sono obiettivi chiari e prioritari. Personalmente non la vivo male: non ho ricevuto molti insulti e, quando è successo, mi hanno fatto sorridere. Spesso si capisce che arrivano da persone lontane da questo mondo. Sulle critiche tecniche invece può dispiacere: qualche anno fa mi ferivano di più, ma fa parte del lavoro. Siamo esposte e giudicate. Per tutelarmi, evito di leggere i commenti. Un aspetto positivo è che oggi la community spesso risponde a chi attacca. Mi è capitato di eliminare commenti volgari: credo vadano segnalati. In ogni caso, non è qualcosa che mi fa soffrire".
PROFESSIONISMO = RESPONSABILITA'
“Professionismo significa responsabilità? Sì, inevitabilmente. La professionalizzazione riguarda il personaggio più che la persona. Quando rappresenti un club importante come la Juventus, e ancora di più nel ruolo di capitana, devi avere maggiore attenzione a ciò che comunichi. Questo non significa smettere di essere se stessi, ma essere più consapevoli del proprio ruolo e dell’influenza che si può avere".
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MODELLO DA SEGUIRE
"Non mi sento un modello: sono Martina e sono una giocatrice della Juventus. Sono me stessa, in campo e fuori. So che tante bambine oggi hanno delle giocatrici di riferimento, ma essere un modello non significa essere perfetti. Voglio restare autentica. Anche sui social si vede un cambiamento: prima si cercava la foto perfetta, oggi le persone vogliono autenticità, la vita reale. Vogliono sapere cosa fa una giocatrice nella quotidianità. Potrei mostrare di più, ma proprio per il ruolo che ho lo faccio meno".
"QUESTA COSA NON LA PUBBLICO"
“Oggi mi capita più spesso rispetto a prima. Quando ero più giovane pubblicavo in maniera più spontanea e leggera; oggi, avendo un ruolo diverso, ci penso di più. Non è una censura, ma una maggiore consapevolezza: rappresentando un club come la Juventus, so che ogni contenuto può avere un impatto. Per questo faccio più attenzione a ciò che condivido".
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