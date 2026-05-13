Martina Rosucci a INDIVISA: "All'inizio ero in missione, ora sto più attenta a ciò che pubblico. Ho un ruolo, devo essere più responsabile"

“All’inizio usavo i social perché nessuno parlava di noi: per me era una missione, un modo per informare le persone. Con il tempo, giocando in una società e per la Nazionale c'è chi cura direttamente la comunicazione, per questo ho smesso di farlo in prima persona. Diventi una figura più professionale e ti concentri sul tuo ruolo. Con i tifosi ho sempre avuto un bellissimo rapporto, dal vivo e online. Oggi però sono meno presente sui social: è cambiata la professionalità del personaggio, non della persona. Essendo alla Juventus, e ora anche capitana, sto più attenta a ciò che pubblico. Prima ero più spontanea, oggi ho un ruolo diverso. Attraverso le interviste, post partita e non solo, ho comunque modo di esprimermi. Ai miei tifosi il mio pensiero arriva chiaro".