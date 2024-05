Marsiglia-Atalanta 1-1, cronaca, tabellino e voti: Scamacca illude la Dea, Mbemba la riprende

La Dea sblocca il match grazie all'ennesimo sigillo del suo bomber, poi è sofferenza: Mbemba fa 1-1 e il palo (colpito da Ounahi) grazia Musso.

L'Atalanta si illude e poi si fa riprendere dal Marsiglia. Al Velodrome è 1-1: il più classico dei botta-risposta che rimanda il discorso qualificazione alla finale di Europa League all'attesissima gara di ritorno in programma a Bergamo tra una settimana.

Le emozioni non tardano ad arrivare al Velodrome e il primo lampo è dell'Atalanta che passa all'11': Koopmeiners illumina e Scamacca non perdona al cospetto di Pau Lopez. L'ennesimo sigillo del numero 90 nelle notti europee sembra indirizzare la gara nel verso giusto, ma nel giro di cinque minuti l'inerzia si capovolge: Kolasinac si infortuna salvando un goal praticamente fatto, la Dea perde i riferimenti e a stretto giro subisce la rete dell'1-1, griffata dalla perla di Mbemba. A quel punto è l'OM a prendere in mano la partita e prima dell'intervallo sono ancora brividi: Aubameyang, in ripartenza, grazia Musso con il diagonale che sibila a pochi centimetri dal palo.

Nella ripresa sono ancora i padroni di casa a dettare il ritmo e la Dea è costretta soffrire con Gasperini che si gioca la carta Lookman per la mezz'ora finale. L'impatto del nigeriano è positivo ed è proprio lui a sfiorare il vantaggio, al culmine di una bella azione personale, con una conclusione che però si spegne larga. E a proposito di subentati, non si scherza nemmeno sul versante opposto: Ounahi, entrato da una manciata di secondi, lascia partire un destro telecomandato che si stampa all'incrocio graziando Musso, il quale poco dopo rischia un clamoroso harakiri sulla pressione di Moumbagna.

Il segmento finale di gara, invece, scivola via senza grossi scossoni, quantomento fino al 90', quando Miranchuk sfiora il colpo grosso con il mancino da posizione ideale che fa venire i brividi a tutto il Velodrome.

Morale della favola, l'1-1 regge sino al triplice fischio finale di Siebert. Verdetto dunque rimandato di una settimana, quando al Gewiss Stadium si preannuncia una notte decisamente rovente: sia Marsiglia che l'Atalanta, infatti, avranno un solo risultato a disposizione. Vincere. Per chiudere la valigia e volare a Dublino a giocarsi un sogno.