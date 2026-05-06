Marquinhos zittisce le critiche dopo Bayern Monaco-PSG: "Abbiamo dimostrato che possiamo anche difendere come matti"

Marquinhos, intervenuto a Prime Video dopo il pareggio contro il Bayern Monaco che ha garantito al PSG l’accesso alla finale di Champions League, ha definito la sfida in Germania come uno degli ostacoli più complicati della stagione.

“È incredibile. Abbiamo affrontato una partita durissima, una delle più difficili della stagione, ma abbiamo dimostrato ancora una volta la nostra forza come squadra. Oggi abbiamo sofferto, ma abbiamo saputo restare uniti e gestire bene i momenti complicati. Tutti i giocatori hanno dato tutto, e questo è ciò che ci ha permesso di arrivare in finale dopo un cammino difficile”.



