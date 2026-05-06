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Alessandro De Felice

Marquinhos zittisce le critiche dopo Bayern Monaco-PSG: "Abbiamo dimostrato che possiamo anche difendere come matti"

Champions League
Bayern Monaco vs Paris Saint-Germain
Bayern Monaco
Paris Saint-Germain

Il capitano del PSG risponde a chi ha accusato la squadra parigina di non saper difendere dopo l'andata della semifinale di Champions League contro il Bayern Monaco.

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Il PSG conquista la finale di Champions League dopo l’1-1 ottenuto all’Allianz Arena contro il Bayern Monaco nella semifinale di ritorno.

Al termine della sfida, il capitano dei parigini Marquinhos ha parlato ai microfoni di Prime Video, esaltando la prova di carattere della squadra di Luis Enrique dopo una gara sofferta e molto combattuta.

Il difensore brasiliano ha sottolineato la compattezza del gruppo, la crescita mentale della squadra e il legame con i tifosi, indicando con chiarezza gli obiettivi stagionali del club francese.

  • “PARTITA DURISSIMA”

    Marquinhos, intervenuto a Prime Video dopo il pareggio contro il Bayern Monaco che ha garantito al PSG l’accesso alla finale di Champions League, ha definito la sfida in Germania come uno degli ostacoli più complicati della stagione.

    “È incredibile. Abbiamo affrontato una partita durissima, una delle più difficili della stagione, ma abbiamo dimostrato ancora una volta la nostra forza come squadra. Oggi abbiamo sofferto, ma abbiamo saputo restare uniti e gestire bene i momenti complicati. Tutti i giocatori hanno dato tutto, e questo è ciò che ci ha permesso di arrivare in finale dopo un cammino difficile”.


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  • OBIETTIVO DOUBLE

    Marquinhos ha ribadito l’importanza della mentalità mostrata dal gruppo nei momenti di maggiore pressione:

    “Dobbiamo continuare così, con questa mentalità, perché ora l’obiettivo è chiaro: vincere la Champions League e anche la Ligue 1”.


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  • IL MESSAGGIO DI MARQUINHOS AI TIFOSI

    Nel post partita, il difensore brasiliano ha voluto dedicare il traguardo raggiunto ai sostenitori del club francese.

    “La qualificazione è per loro, i nostri tifosi in tutto il mondo. Sono sempre con noi, ovunque giochiamo. So bene quanti sacrifici fanno per seguirci, lontano dalle loro famiglie e dal loro quotidiano. Oggi sono tutti orgogliosi di questa squadra”.


  • LA SVOLTA CON LUIS ENRIQUE

    Tra i temi affrontati da Marquinhos nel dopogara c’è anche la crescita caratteriale del PSG sotto la guida di Luis Enrique. Il capitano del PSG ha attribuito all’allenatore spagnolo il merito del cambiamento visto nel gruppo durante la stagione europea:

    “Questa squadra ha cambiato mentalità, soprattutto grazie al lavoro di Luis Enrique. Nei momenti difficili siamo rimasti positivi e compatti. Nel ritorno abbiamo giocato con più testa, più equilibrio”.


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  • MARQUINHOS REPLICA ALLE CRITICHE

    Marquinhos ha poi sottolineato la capacità della squadra di adattarsi anche a partite sporche e difensive, rispondendo indirettamente alle critiche ricevute nelle ultime settimane:

    "Sappiamo attaccare, ma oggi abbiamo dimostrato che sappiamo anche soffrire e difendere insieme”.

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