Marquinhos zittisce le critiche dopo Bayern Monaco-PSG: "Abbiamo dimostrato che possiamo anche difendere come matti"

Il PSG conquista la finale di Champions League dopo l’1-1 ottenuto all’Allianz Arena contro il Bayern Monaco nella semifinale di ritorno.
Al termine della sfida, il capitano dei parigini Marquinhos ha parlato ai microfoni di Prime Video, esaltando la prova di carattere della squadra di Luis Enrique dopo una gara sofferta e molto combattuta.
Il difensore brasiliano ha sottolineato la compattezza del gruppo, la crescita mentale della squadra e il legame con i tifosi, indicando con chiarezza gli obiettivi stagionali del club francese.