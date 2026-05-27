Marotta rivela il suo sogno: "Vincere la Champions prima della pensione, vogliamo la terza finale. Bastoni? Penso resti all'Inter"

Soffermandosi sul futuro di Alessandro Bastoni, Marotta ha rassicurato i tifosi dell’Inter:

“Resta? Io penso di sì. Noi per principio non siamo dei venditori. Se un giocatore va via, è lui ad avere espresso la volontà di andare via”.

Il presidente ha precisato:

“Devo dire che Bastoni assolutamente non ha espresso la volontà di andare via. È contento qui, quindi noi non abbiamo la necessità di doverlo cedere. Penso che starà con noi ancora”.

Poi ha aggiunto:

"Le difese? Lo avrei fatto e lo farei sempre, Alessandro va giudicato dalle persone che lo conoscono. Chi non conosce, non può esprimere giudizi. Lo conosco bene: bravo calciatore e bravissimo ragazzo. Cosa ha commesso? Nulla di grave, un gesto che nel mondo del calcio ho rivisto esattamente 40 anni fa e lo rivedo oggi. L'enfasi mediatica oggi è incredibile, 40 anni fa non c'era. Un errore dettato dall'istinto più che dalla razionalità. Lui per primo lo ha capito, ma questo linciaggio morale che lo ha accompagnato... È un patrimonio dell'Inter e del calcio italiano. Degnamente indossa la maglia azzurra".











