Marotta rivela il suo sogno: "Vincere la Champions prima della pensione, vogliamo la terza finale. Bastoni? Penso resti all'Inter"

Il sogno di alzare la Champions League, il futuro di Bastoni e il rapporto con Cristian Chivu.
Il presidente dell’Inter, Beppe Marotta, ha parlato ai microfoni di DAZN in un’intervista realizzata dalla giornalista Giorgia Rossi nella sala trofei del club nerazzurro.
Il numero ha definito il primo scudetto conquistato da presidente “un’emozione grandissima”, raccontando il percorso personale e professionale che lo ha portato alla guida della società.
Nel corso dell’intervista il presidente ha affrontato anche i temi legati alle ambizioni europee dell’Inter, alla programmazione futura e alla strategia sul mercato.