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Marotta Inter Coppa ItaliaGetty Images
Alessandro De Felice

Marotta rivela il suo sogno: "Vincere la Champions prima della pensione, vogliamo la terza finale. Bastoni? Penso resti all'Inter"

Serie A
Inter

Il presidente dell’Inter ripercorre il trionfo nerazzurro con il 'Double' e parla di futuro del club, mercato, Bastoni, rinnovo di Chivu e dell’obiettivo Champions.

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Il sogno di alzare la Champions League, il futuro di Bastoni e il rapporto con Cristian Chivu.

Il presidente dell’Inter, Beppe Marotta, ha parlato ai microfoni di DAZN in un’intervista realizzata dalla giornalista Giorgia Rossi nella sala trofei del club nerazzurro.

Il numero ha definito il primo scudetto conquistato da presidente “un’emozione grandissima”, raccontando il percorso personale e professionale che lo ha portato alla guida della società.

Nel corso dell’intervista il presidente ha affrontato anche i temi legati alle ambizioni europee dell’Inter, alla programmazione futura e alla strategia sul mercato.

  • IL PRIMO SCUDETTO DA PRESIDENTE

    Nel corso dell’intervista a DAZN, Marotta ha dichiarato:

    “Il primo scudetto da presidente è un’emozione grandissima chiaramente da interista, ma soprattutto da ragazzo che è diventato uomo avendo il sogno di diventare dirigente”.

    Il presidente nerazzurro ha aggiunto: “Non avrei mai immaginato di diventare presidente, soprattutto dell’Inter, ma è il bello della vita. È un sogno realizzato”.

    Marotta ha poi sottolineato il lavoro collettivo dietro al successo:

    “Dietro ogni coppa c’è tanto sudore, non tanto da parte mia, ma da parte di tutti coloro che hanno dato il minimo e il massimo contributo al raggiungimento di questo obiettivo molto meritato”.

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  • “IN EUROPA ALZEREMO L’ASTICELLA”

    Parlando del futuro e della necessità di guardare avanti dopo la vittoria dello scudetto, Marotta ha spiegato a DAZN: “Io lo trasformo in qualcosa di romantico: i sogni si realizzano, poi bisogna crearne dei nuovi”.

    Il presidente dell’Inter ha quindi fissato gli obiettivi europei del club:

    “In Europa vorremmo raggiungere qualcosa l’anno prossimo. Nello sport e nel calcio non bisogna essere arroganti ma ambiziosi, alzando l’asticella per traguardi più importanti. L’anno prossimo la alzeremo ancora di più”.

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  • “INTER, ECCO I TRE LEADER”

    Sul mercato e sulla struttura della squadra, Marotta ha escluso rivoluzioni, parlando di continuità nel progetto tecnico.

    Il presidente nerazzurro ha dichiarato: “Secondo me, la squadra ha uno zoccolo duro, uno scheletro ben preciso di giocatori che sono qua da alcuni anni”.

    Marotta ha citato alcuni leader del gruppo: “Dico Lautaro, Barella e Bastoni, cito tre nomi non a caso”.

    Il dirigente ha inoltre sottolineato l’importanza della mentalità vincente: “Oggi è importante trasmettere la cultura della vittoria anche ai nuovi”.


  • “FUTURO BASTONI? CREDO RESTI”

    Soffermandosi sul futuro di Alessandro Bastoni, Marotta ha rassicurato i tifosi dell’Inter:

    “Resta? Io penso di sì. Noi per principio non siamo dei venditori. Se un giocatore va via, è lui ad avere espresso la volontà di andare via”.

    Il presidente ha precisato:

    “Devo dire che Bastoni assolutamente non ha espresso la volontà di andare via. È contento qui, quindi noi non abbiamo la necessità di doverlo cedere. Penso che starà con noi ancora”.

    Poi ha aggiunto:

    "Le difese? Lo avrei fatto e lo farei sempre, Alessandro va giudicato dalle persone che lo conoscono. Chi non conosce, non può esprimere giudizi. Lo conosco bene: bravo calciatore e bravissimo ragazzo. Cosa ha commesso? Nulla di grave, un gesto che nel mondo del calcio ho rivisto esattamente 40 anni fa e lo rivedo oggi. L'enfasi mediatica oggi è incredibile, 40 anni fa non c'era. Un errore dettato dall'istinto più che dalla razionalità. Lui per primo lo ha capito, ma questo linciaggio morale che lo ha accompagnato... È un patrimonio dell'Inter e del calcio italiano. Degnamente indossa la maglia azzurra".




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  • RINNOVO CHIVU? MAROTTA CONFERMA

    Sul rinnovo dell’allenatore Cristian Chivu, Marotta ha spiegato che manca soltanto la formalizzazione dell’accordo: “Più che di ore è un atto formale, non è un aspetto prioritario rispetto al programma che ci attende”.

    Il presidente ha aggiunto: “Ha un contratto, lo allungheremo perché è giusto. Ha dimostrato di essere all’altezza della situazione, di essere uno degli allenatori emergenti in ambito nazionale. È giusto che abbia una gratificazione da parte della società anche nella rivisitazione dell’aspetto economico”.

  • "SOGNO LA CHAMPIONS, VOGLIAMO LA TERZA FINALE"

    Infine, parlando della Champions League, Marotta ha definito il trofeo “un sogno”.

    Il presidente dell’Inter ha dichiarato:

    “Un sogno perché ho rispetto degli avversari. Un obiettivo come manager e come colui il quale deve dare input alla squadra”.

    Marotta ha poi indicato l’obiettivo del club per la prossima stagione:

    “Noi ripartiremo con la stessa volontà degli ultimi anni: vogliamo tornare in finale per la terza volta. Spero tanto che i giocatori mi regalino questo trofeo dopo 4 finali perse. Spero tanto di poterla alzare prima della pensione”.


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  • ANALOGIE TRA JUVENTUS E INTER

    "La Juve aveva una proprietà e ce l'ha tutt'ora che è la stessa da 100 e rotti anni. All'Inter ci sono stati cambiamenti negli ultimi 20 anni. Sono entrambe grandi società, fanno parte della storia del calcio italiano. Sono molto orgoglioso di essere all'Inter e di esserne presidente, è qualcosa di straordinario".



  • CONTE

    "Lui ha il suo DNA, ritrovarlo è il bello del calcio. Lui è completamente diverso da Spalletti, Conte, Inzaghi, Chivu. Lui fa della forte motivazione uno degli elementi più importanti. Lui mediaticamente non dico che è il più furbo ma è molto intuitivo, sa dosare bene le parole e sa alzare la voce nel momento giusto. Faticose le comunicazioni con lui ma perché sul lavoro è così, fuori poi è diverso".

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