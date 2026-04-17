Marotta prima di Inter-Cagliari: "Non si vincono le competizioni con i giovani talenti, serve un mix con esperienza e cultura della vittoria"

"Scudetto? Sono molto prudente, ma anche molto ottimista. È come fossimo nell'ultimo km di una corsa a tappe, indossiamo la maglia rosa e vediamo lo striscione d'arrivo. È chiaro però che ci sono ancora 18 punti a disposizione, non facciamo calcoli. Dobbiamo ripetere prestazioni come quella di domenica a Como, dove abbiamo vinto grazie ad una grande determinazione, dopo essere andati sotto. Ogni partita è importante, perché gli avversari - quando incontrano la prima della classe - aumentano il loro livello".