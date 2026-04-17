Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Pisa SC v FC Internazionale - Serie AGetty Images Sport
Michael Baldoin

Marotta prima di Inter-Cagliari: "Non si vincono le competizioni con i giovani talenti, serve un mix con esperienza e cultura della vittoria"

Serie A
Inter
Inter vs Cagliari
Cagliari

Il presidente nerazzurro ha parlato prima dell'inizio del match di San Siro: "In Italia si parla di mancanza di talenti, ma guardate Palestra. Da dirigente e da tifoso della Nazionale sono fiero di lui".

Pubblicità

  • "VEDIAMO IL TRAGUARDO PER LO SCUDETTO"

    "Scudetto? Sono molto prudente, ma anche molto ottimista. È come fossimo nell'ultimo km di una corsa a tappe, indossiamo la maglia rosa e vediamo lo striscione d'arrivo. È chiaro però che ci sono ancora 18 punti a disposizione, non facciamo calcoli. Dobbiamo ripetere prestazioni come quella di domenica a Como, dove abbiamo vinto grazie ad una grande determinazione, dopo essere andati sotto. Ogni partita è importante, perché gli avversari - quando incontrano la prima della classe - aumentano il loro livello".

    • Pubblicità

  • "SI PARLA DI MANCANZA DI TALENTI IN ITALIA, MA GUARDATE PALESTRA: DAVANTI A SÉ HA UN GRANDE FUTURO"

    "Palestra? Parliamo tanto di crisi di talenti in italia. Si dice che la Nazionale non esprime valori significativi e importanti. È spuntato questo Palestra, che arriva proprio dall'Academy dell'Inter, un talento che ha davanti a sé un grande futuro. Dipenderà molto da lui, deve continuare così. Poi subentrato tante altre caratteristiche, come quelle del sapere gestire i momenti. Sono orgoglioso di lui, da dirigente nazionale e come tifoso della Nazionale. Ma ad oggi è all'Atalanta ed è giusto che lo tengano molto stretto".

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • "NON SI VINCONO LE COMPETIZIONI CON UNA SQUADRA DI GIOVANI TALENTI"

    "Vincere subito o costruire nel tempo? Credo che dobbiamo seguire entrambe le strade. Con una squadra di giovani talenti non si vincono le competizioni. Vanno mixate con l'esperienza, con la cultura della vittoria, che spesso è nei giocatori che hanno una "data lunga". Dobbiamo essere bravi a perseguire il concetto di sostenibilità e di perseguire anche l'obiettivo di vincere, con un mix di giovani ed esperti. Infine, è importante creare uno zoccolo duro di giocatori italiani".

  • "CHIVU È UNO DEI MIGLIORI GIOVANI ALLENATORI IN EUROPA"

    "Chivu? Ha un contratto che scade tra un anno. Oggi quello contrattuale è un aspetto formale. Ha dimostrato di essere un allenatore da Inter ed ha dimostrato uno dei migliori giovani allenatori dello scenario europeo".

  • Pubblicità
    Pubblicità
Coppa Italia
Inter crest
Inter
INT
Como crest
Como
COM
Serie A
Cagliari crest
Cagliari
CGL
Atalanta crest
Atalanta
ATA