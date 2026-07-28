Markmann-Lazio dall'accordo al clamoroso nulla di fatto: perché la trattativa è saltata

Il mercato della Lazio non riesce proprio a sbloccarsi e anche l'operazione che sembrava in dirittura di arrivo per Noah Markmann si è incredibilmente arenata e in questo momento è da considerarsi saltata.
Il club biancoceleste aveva trovato l'accordo con il Nordsjaelland, ma a rifiutare la proposta è stato proprio il giocatore.
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