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Markmann-Lazio dall'accordo al clamoroso nulla di fatto: perché la trattativa è saltata

Calciomercato
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Lazio
FC Nordsjaelland
N. Markmann

Il centrale difensivo classe 2007 del Nordsjaelland sembrava pronto ad arrivare in Italia dopo l'accordo tra i due club. Ma alla fine ha rifiutato il trasferimento.

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Il mercato della Lazio non riesce proprio a sbloccarsi e anche l'operazione che sembrava in dirittura di arrivo per Noah Markmann si è incredibilmente arenata e in questo momento è da considerarsi saltata.


Il club biancoceleste aveva trovato l'accordo con il Nordsjaelland, ma a rifiutare la proposta è stato proprio il giocatore.


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  • L'ACCORDO COL NORDSJAELLAND

    Markmann è un centrale difensivo classe 2007 che nella scorsa stagione ha esordito e giocato in pianta stabile nella prima squadra della formazione danese. Fisico importante, bravo di testa, per lui la Lazio aveva trovato l'accordo per un acquisto a titolo definitivo da 6 milioni di euro più 2 milioni di bonus.

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  • PERCHÈ HA DETTO NO

    Mancava soltanto il sì del ragazzo alla proposta contrattuale ma, una volta parlato con il padre e con la famiglia, è arrivata la brusca frenata all'entusiasmo della Lazio. Il giocatore ha chiesto che venisse garantita la titolarità per accettare il trasferimento nella capitale, una garanzia che, ovviamente, la società biancoceleste non poteva dargli. Da qui lo stop alle trattative e l'affare che, oggi, è del tutto saltato.

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