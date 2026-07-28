Markmann-Lazio dall'accordo al clamoroso nulla di fatto: perché la trattativa è saltata

Mancava soltanto il sì del ragazzo alla proposta contrattuale ma, una volta parlato con il padre e con la famiglia, è arrivata la brusca frenata all'entusiasmo della Lazio. Il giocatore ha chiesto che venisse garantita la titolarità per accettare il trasferimento nella capitale, una garanzia che, ovviamente, la società biancoceleste non poteva dargli. Da qui lo stop alle trattative e l'affare che, oggi, è del tutto saltato.