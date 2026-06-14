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SS Lazio v FC Internazionale - Coppa Italia FinalGetty Images Sport
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Mario Gila verso il Napoli: la richiesta della Lazio, la percentuale del Real Madrid e le possibili contropartite

Calciomercato
M. Gila
Lazio
Napoli
L. Lucca
C. Ngonge
Real Madrid

La Lazio chiede non meno di 30 milioni per liberare Mario Gila, difensore chiesto da Allegri al Napoli come rinforzo prioritario: ma il 50% dell'eventuale cessione dello spagnolo spetterebbe al Real Madrid. Occhio alle contropartite: a Gattuso piace Lorenzo Lucca, che potrebbe lasciare nuovamente la Campania dopo il prestito al Nottingham Forest.

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Due anni di apprendistato, altri due da assoluto protagonista, un ciclo che sembra volgere al termine: l'avventura di Mario Gila alla Lazio è destinata a concludersi quest'estate, per assecondare il desiderio del difensore spagnolo di misurarsi ai massimi livelli, in Italia e in Europa.

Il 25enne centrale catalano è il grande obiettivo di mercato del nuovo Napoli targato Allegri: un nome considerato prioritario dall'allenatore toscano, che avrebbe voluto portare Gila anche al Milan.

Contatti già avviati ma c'è ancora distanza tra le parti: pesa, e non poco, la percentuale sulla futura rivendita che spetta al Real Madrid, club nel quale Mario ha completato la sua formazione calcistica e dal quale la Lazio lo ha prelevato nel 2022.

  • LA RICHIESTA DELLA LAZIO

    Il presidente Lotito non ha intenzione di fare sconti sul cartellino del difensore, considerato il pezzo pregiato della rosa biancoceleste: la richiesta è di 30 milioni di euro, una cifra importante ma giustificata dal rendimento garantito da Gila in particolare nelle ultime due stagioni, dove si è affermato come uno dei difensori più affidabili della Serie A.

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  • LA PERCENTUALE DEL REAL MADRID

    La valutazione di Gila, come detto, è fortemente influenzata dalla clausola presente nel contratto del giocatore, che garantisce al Real Madrid il 50% della futura rivendita del cartellino da parte della Lazio.

    Per strapparlo a titolo definitivo ai Blancos i biancocelesti hanno versato nell'estate del 2022 nelle casse del club di Florentino Perez 6 milioni di euro: valutazione oggi quintuplicata, a testimonianza della bontà dell'intuizione avuta dall'allora direttore sportivo Igli Tare, grande estimatore di Gila.

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  • LE POSSIBILI CONTROPARTITE

    La Lazio, costretta in questa mercato ad operare a saldo zero, ha bisogno di monetizzare il più possibile la cessione di Gila ma potrebbe essere interessata anche a un paio di giocatori che il Napoli potrebbe offrire come parziale contropartita. Tra i nomi più graditi dal nuovo allenatore dei biancocelesti, Gennaro Gattuso, c'è sicuramente Lorenzo Lucca, profilo che potrebbe permettere alla Lazio di colmare la casella centravanti, uno dei topic principali in vista della prossima stagione. Ma, come sottolineato dalla Gazzetta dello Sport, attenzione anche al nome di Cyril Ngonge, già seguito in passato dal ds Fabiani.