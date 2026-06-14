Mario Gila verso il Napoli: la richiesta della Lazio, la percentuale del Real Madrid e le possibili contropartite

Due anni di apprendistato, altri due da assoluto protagonista, un ciclo che sembra volgere al termine: l'avventura di Mario Gila alla Lazio è destinata a concludersi quest'estate, per assecondare il desiderio del difensore spagnolo di misurarsi ai massimi livelli, in Italia e in Europa.

Il 25enne centrale catalano è il grande obiettivo di mercato del nuovo Napoli targato Allegri: un nome considerato prioritario dall'allenatore toscano, che avrebbe voluto portare Gila anche al Milan.

Contatti già avviati ma c'è ancora distanza tra le parti: pesa, e non poco, la percentuale sulla futura rivendita che spetta al Real Madrid, club nel quale Mario ha completato la sua formazione calcistica e dal quale la Lazio lo ha prelevato nel 2022.