Mario Gila sarà titolare? Come cambia il Milan, il ruolo dello spagnolo, chi gli fa spazio e la situazione di Tomori

Gila ha trascorso quattro stagioni alla Lazio. Il club biancoceleste lo ha preso nell'estate del 2022 dal Real Madrid, lo ha valorizzato dopo un avvio lento, ha fatto di lui un pilastro della difesa, alla fine lo ha ceduto per una trentina di milioni.

Ma a Roma, con Maurizio Sarri e con Marco Baroni in panchina, Gila giocava con un modulo diverso rispetto al 3-4-2-1 (o 3-4-3) che utilizzerà Amorim al Milan: un 4-3-3 o 4-2-3-1 nel quale faceva coppia con un altro centrale difensivo, spesso Romagnoli.

L'ex giocatore del Real Madrid dovrà dunque abituarsi a un sistema che alla Lazio non ha quasi mai conosciuto. Quel "quasi" è legato alla parentesi Igor Tudor: il croato si è seduto in panchina proprio al posto di Sarri nella seconda parte del 2023/24. E in quel caso sì la Lazio scendeva in campo con una difesa a tre, lo schieramento preferito dell'ex tecnico di Juventus e Tottenham.