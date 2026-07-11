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Gila Milan gfxGOAL
Stefano Silvestri

Mario Gila sarà titolare? Come cambia il Milan, il ruolo dello spagnolo, chi gli fa spazio e la situazione di Tomori

Serie A
Milan
M. Gila

Lo spagnolo è stato preso dalla Lazio in cambio di 30 milioni complessivi ed è il colpo per la difesa messo a disposizione di Amorim. Ma come cambia l'undici base del portoghese?

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30 milioni complessivi alla Lazio tra parte fissa e bonus, cinque anni di contratto, una stretta di mano divenuta ufficialità: da venerdì sera, Mario Gila è a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Milan.



Lo spagnolo è dunque il colpo per la difesa regalato dalla nuova dirigenza a Ruben Amorim. Dopo Gonçalo Ramos, arrivato per rinforzare l'attacco, ecco anche il suo acquisto. Una doppia operazione che alza il livello di una rosa che, dopo la mancata qualificazione alla Champions League, ha sete di riscatto.

Ma come cambia il Milan con Gila? Lo spagnolo sarà titolare o dovrà contendere il posto con un altro elemento del roster rossonero? Come può giocare la squadra di Amorim dopo il suo arrivo.


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  • UN SISTEMA TATTICO DIVERSO

    Gila ha trascorso quattro stagioni alla Lazio. Il club biancoceleste lo ha preso nell'estate del 2022 dal Real Madrid, lo ha valorizzato dopo un avvio lento, ha fatto di lui un pilastro della difesa, alla fine lo ha ceduto per una trentina di milioni.

    Ma a Roma, con Maurizio Sarri e con Marco Baroni in panchina, Gila giocava con un modulo diverso rispetto al 3-4-2-1 (o 3-4-3) che utilizzerà Amorim al Milan: un 4-3-3 o 4-2-3-1 nel quale faceva coppia con un altro centrale difensivo, spesso Romagnoli.

    L'ex giocatore del Real Madrid dovrà dunque abituarsi a un sistema che alla Lazio non ha quasi mai conosciuto. Quel "quasi" è legato alla parentesi Igor Tudor: il croato si è seduto in panchina proprio al posto di Sarri nella seconda parte del 2023/24. E in quel caso sì la Lazio scendeva in campo con una difesa a tre, lo schieramento preferito dell'ex tecnico di Juventus e Tottenham.

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  • Bologna FC 1909 v SS Lazio - Serie AGetty Images Sport

    IL RUOLO DI GILA

    Dove è stato schierato Gila nelle poche partite di campionato (sei, le altre tre lo spagnolo le ha saltate per infortunio) in cui Tudor ha allenato la Lazio? Sul centro-sinistra della difesa a tre. In mezzo Romagnoli, sul centro-destra o Patric o Casale.

    Ma è uno scenario che a Milano non si ripeterà. Il motivo? In quella zona di campo troneggia Strahinja Pavlovic, che in una stagione conclusasi in maniera disgraziata è stato tutto sommato uno dei migliori della rosa, anche per quanto riguarda il proprio rendimento offensivo.

    Impensabile, in questo momento, pensare a un Milan senza Pavlovic. E ciò significa che, di base e sulla carta, Gila giocherà altrove. Ovvero sul centro-destra, posizione che nell'ultima stagione è stata occupata da Fikayo Tomori.

    Gila, in ogni caso, può mettersi a disposizione di Amorim praticamente ovunque. Lui stesso ha spiegato ai canali ufficiali del suo nuovo club di poter "aiutare la squadra in tutte le fasi". Magari anche da centrale puro, anche se questa pare poter essere solo una soluzione emergenziale.

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  • LA SITUAZIONE DI TOMORI

    A proposito di Tomori: non è forse un caso che proprio lui sia particolarmente chiacchierato in questi giorni, quelli dell'arrivo al Milan di Gila, con riferimento a un mercato che potrebbe portarlo lontano non solo da Milano, ma anche dall'Italia.

    Negli ultimi giorni, ad esempio, si è fatto avanti il Coventry, formazione neopromossa in Premier League. Allenata da chi? Da quel Frank Lampard che conosce bene Tomori, avendolo allenato per due anni al Chelsea dal 2019 al 2021, prima del trasferimento del difensore inglese in Serie A.

    Tomori non sarebbe però particolarmente convinto della destinazione. Ma gli indizi su una sua partenza entro la conclusione del mercato estivo si sprecano. A cominciare da un contratto che andrà in scadenza tra meno di un anno, il 30 giugno 2027, e da trattative per il rinnovo bloccate da diverso tempo.

    L'arrivo di Gila, e il fatto che questi con ogni probabilità prenderà il posto proprio di Tomori nell'undici di partenza di Amorim, spingono l'inglese lontano da Milano. Che sia al Coventry o altrove.

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  • COME CAMBIA IL MILAN CON GILA

    Bene precisarlo: non siamo ancora arrivati a metà luglio. E la finestra estiva delle trattative chiuderà tra un bel po', il 1° settembre. Ciò significa che Leao, ad esempio, può ancora (o meglio: dovrebbe) lasciare il Milan. Come da desideri espressi in tempi non sospetti.

    Intanto, però, ecco un abbozzo di quel che potrebbe diventare il Milan con Gila nella prossima stagione. Senza Leao e per il momento senza Modric, in attesa che la sua decisione di rinnovare per un altro diventi effettiva ed ufficiale.

    MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Jashari, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Nkunku; Gonçalo Ramos. All. Amorim

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