Mario Gila sarà titolare? Come cambia il Milan, il ruolo dello spagnolo, chi gli fa spazio e la situazione di Tomori

30 milioni complessivi alla Lazio tra parte fissa e bonus, cinque anni di contratto, una stretta di mano divenuta ufficialità: da venerdì sera, Mario Gila è a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Milan.
Lo spagnolo è dunque il colpo per la difesa regalato dalla nuova dirigenza a Ruben Amorim. Dopo Gonçalo Ramos, arrivato per rinforzare l'attacco, ecco anche il suo acquisto. Una doppia operazione che alza il livello di una rosa che, dopo la mancata qualificazione alla Champions League, ha sete di riscatto.
Ma come cambia il Milan con Gila? Lo spagnolo sarà titolare o dovrà contendere il posto con un altro elemento del roster rossonero? Come può giocare la squadra di Amorim dopo il suo arrivo.
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