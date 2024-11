Mario Gila rivela: "Ai tempi di Sarri sono andato dallo psicologo. Baroni mi ricorda Ancelotti. Tornerò al Real Madrid per fare il titolare" Serie A Lazio

Il difensore spagnolo: "Baroni umile. La Lazio non è costruita per lo Scudetto, voglio aiutarla a qualificarsi per la Champions e vincere trofei".