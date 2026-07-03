Mario Gila al Milan, uno dei migliori difensori della Serie A di cui si parla troppo poco: cresciuto con Raul al Real Madrid, diventato leader alla Lazio

Il Milan ha scalzato il Napoli per Mario Gila e si prepara a chiudere un'operazione importante per la difesa.
Centrale spagnolo, classe 2000, che alla Lazio ha raggiunto un grande livello di maturazione. Forse poco hype, ma grande garanzia.
Il Milan ha scalzato il Napoli per Mario Gila e si prepara a chiudere un'operazione importante per la difesa.
Centrale spagnolo, classe 2000, che alla Lazio ha raggiunto un grande livello di maturazione. Forse poco hype, ma grande garanzia.
Nato a Barcellona, cresciuto nel Real Madrid con una leggenda dei blancos come Raul a guidarlo dalla panchina.
Con la seconda squadra del Real ha iniziato a giocare tra i professionisti, impressionando lo stesso Raul con le sue doti tecniche e carismatiche.
Nella stagione 21/22 ha fatto anche il suo esordio in prima squadra con i Galacticos, quando in panchina c'era Carlo Ancelotti che lo ha messo in campo contro Espanyol e Levante nel finale di stagione.
Dopo un inizio complicato, dove faticava a trovare spazio, Mario Gila è diventato un insostituibile per la Lazio.
Sempre titolare nelle ultime due stagioni, nel corso delle quali il suo rendimento si è alzato in maniera esponenziale.
Con la Lazio ha maturato esperienza anche in campo internazionale giocando oltre 20 partite tra Champions, Europa League e Conference.
Forse è poco appariscente, forse non riempie i giornali e non ha l'hype di certi giocatori, ma a livello di concretezza e personalità ha pochi rivali nel nostro campionato.
Se ne parla fin troppo poco, di Mario Gila, ma come caratteristiche in Serie A ce ne sono davvero pochi difensori così.
Formandosi nel Real Madrid ha imparato a difendere 'alla spagnola', con aggressività, difesa alta e costruzione dal basso, mentre alla Lazio ha aggiunto alle sue 'skills' una sfumatura italiana.
Fortissimo nei duelli corpo a corpo, è come detto molto aggressivo ma difficilmente sbaglia i tempi dell'anticipo. Sfrutta i suoi 185 centimetri per far valere la sua prepotenza fisica e ha grande fiducia nei suoi mezzi.
La parte italiana lo ha reso un grande marcatore difensivo, quella spagnola gli ha donato una grande gestione del pallone e una capacità di uscire da situazioni difficili palla al piede, ribaltando l'azione.
Un difensore moderno, completo, che ha soli 25 anni.
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In rossonero mancano difensori con queste caratteristiche. E Amorim, che è abituato a un certo tipo di gioco, lo ha subito individuato come rinforzo ideale per costruire una squadra a sua immagine e somiglianza nella prossima stagione.
Per questo motivo è arrivata l'accelerata e il sorpasso sul Napoli, che sembrava inizialmente avanti nella corsa al difensore spagnolo.
Gila è forte e può ancora migliorare. Il Milan lo ha capito e ha fatto la sua mossa.