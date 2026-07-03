Mario Gila al Milan, uno dei migliori difensori della Serie A di cui si parla troppo poco: cresciuto con Raul al Real Madrid, diventato leader alla Lazio

Se ne parla fin troppo poco, di Mario Gila, ma come caratteristiche in Serie A ce ne sono davvero pochi difensori così.

Formandosi nel Real Madrid ha imparato a difendere 'alla spagnola', con aggressività, difesa alta e costruzione dal basso, mentre alla Lazio ha aggiunto alle sue 'skills' una sfumatura italiana.

Fortissimo nei duelli corpo a corpo, è come detto molto aggressivo ma difficilmente sbaglia i tempi dell'anticipo. Sfrutta i suoi 185 centimetri per far valere la sua prepotenza fisica e ha grande fiducia nei suoi mezzi.

La parte italiana lo ha reso un grande marcatore difensivo, quella spagnola gli ha donato una grande gestione del pallone e una capacità di uscire da situazioni difficili palla al piede, ribaltando l'azione.

Un difensore moderno, completo, che ha soli 25 anni.