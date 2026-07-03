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SS Lazio Official Team PhotoGetty Images Sport
Marco Trombetta

Mario Gila al Milan, uno dei migliori difensori della Serie A di cui si parla troppo poco: cresciuto con Raul al Real Madrid, diventato leader alla Lazio

Calciomercato
Serie A
Milan
M. Gila

Il Milan ha scelto Mario Gila per rafforzare la difesa: il centrale spagnolo è da anni uno dei migliori difensori della Serie A, eppure se n'è sempre parlato troppo poco.

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Il Milan ha scalzato il Napoli per Mario Gila e si prepara a chiudere un'operazione importante per la difesa.

Centrale spagnolo, classe 2000, che alla Lazio ha raggiunto un grande livello di maturazione. Forse poco hype, ma grande garanzia.

  • Mario Gila Real MadridMario Gila

    CRESCIUTO CON RAUL, LANCIATO DA ANCELOTTI

    Nato a Barcellona, cresciuto nel Real Madrid con una leggenda dei blancos come Raul a guidarlo dalla panchina.

    Con la seconda squadra del Real ha iniziato a giocare tra i professionisti, impressionando lo stesso Raul con le sue doti tecniche e carismatiche.

    Nella stagione 21/22 ha fatto anche il suo esordio in prima squadra con i Galacticos, quando in panchina c'era Carlo Ancelotti che lo ha messo in campo contro Espanyol e Levante nel finale di stagione.


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  • LEADER TOTALE ALLA LAZIO

    Dopo un inizio complicato, dove faticava a trovare spazio, Mario Gila è diventato un insostituibile per la Lazio.

    Sempre titolare nelle ultime due stagioni, nel corso delle quali il suo rendimento si è alzato in maniera esponenziale.

    Con la Lazio ha maturato esperienza anche in campo internazionale giocando oltre 20 partite tra Champions, Europa League e Conference.

    Forse è poco appariscente, forse non riempie i giornali e non ha l'hype di certi giocatori, ma a livello di concretezza e personalità ha pochi rivali nel nostro campionato.

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  • PERCHE' GILA E' UNO DEI DIFENSORI PIU' COMPLETI DELLA SERIE A

    Se ne parla fin troppo poco, di Mario Gila, ma come caratteristiche in Serie A ce ne sono davvero pochi difensori così.

    Formandosi nel Real Madrid ha imparato a difendere 'alla spagnola', con aggressività, difesa alta e costruzione dal basso, mentre alla Lazio ha aggiunto alle sue 'skills' una sfumatura italiana.

    Fortissimo nei duelli corpo a corpo, è come detto molto aggressivo ma difficilmente sbaglia i tempi dell'anticipo. Sfrutta i suoi 185 centimetri per far valere la sua prepotenza fisica e ha grande fiducia nei suoi mezzi.

    La parte italiana lo ha reso un grande marcatore difensivo, quella spagnola gli ha donato una grande gestione del pallone e una capacità di uscire da situazioni difficili palla al piede, ribaltando l'azione.

    Un difensore moderno, completo, che ha soli 25 anni.

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  • UN GRANDE COLPO PER IL MILAN

    In rossonero mancano difensori con queste caratteristiche. E Amorim, che è abituato a un certo tipo di gioco, lo ha subito individuato come rinforzo ideale per costruire una squadra a sua immagine e somiglianza nella prossima stagione.

    Per questo motivo è arrivata l'accelerata e il sorpasso sul Napoli, che sembrava inizialmente avanti nella corsa al difensore spagnolo.

    Gila è forte e può ancora migliorare. Il Milan lo ha capito e ha fatto la sua mossa.

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