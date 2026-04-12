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Marie Louise EtaGetty Images
Stefano Silvestri

Marie-Louise Eta sulla panchina dell'Union Berlino: è il primo allenatore donna della storia dei top 5 campionati

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Union Berlino

Il tecnico dell'Under 19 del club prende il posto dell'esonerato Baumgart fino alla fine della stagione. Nel 2024 aveva già scritto la storia, allenando in Bundesliga al posto dello squalificato Bjelica.

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L'Union Berlino ha scelto di affidarsi in panchina a Marie-Louise Eta per il finale di stagione. Ed è una scelta solo apparentemente come tante altre: al contrario, ha una portata che si può tranquillamente definire storica.

Il personaggio in questione, che sostituirà l'esonerato Steffen Baumgart fino alla fine della stagione. Ed è proprio qui che si è scritto un pezzo di storia.

Si tratta infatti del primo caso nella storia dei top 5 campionati europei, dunque Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1: mai una donna aveva allenato una squadra maschile di alto livello prima di sabato.

  • L'ESONERO DI BAUMGART

    L'Union Berlino è attualmente undicesimo con 32 punti in 29 giornate e ha 7 punti di margine sulla zona retrocessione. La squadra della Capitale sta però vivendo un periodo altamente negativo: ha vinto una sola volta nelle ultime sei giornate e sabato ha perso 3-1 con l'Heidenheim.

    Il ko ha convinto la dirigenza a cambiare allenatore: via Steffen Baumgart, come annunciato ufficialmente dal club in un comunicato pubblicato sul proprio sito.

    "Abbiamo giocato una seconda metà di stagione estremamente deludente e non ci lasceremo abbagliare dalla nostra posizione in classifica - le parole del ds Horst Heldt - La nostra situazione rimane precaria e abbiamo urgente bisogno di punti per assicurarci la permanenza in campionato. Due vittorie in quattordici partite dalla pausa invernale e le prestazioni mostrate nelle ultime settimane non ci danno la fiducia di poter ancora ribaltare la situazione con l'attuale assetto. Abbiamo quindi deciso di ricominciare da capo".

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  • PRIMO ALLENATORE DONNA

    All'interno dello stesso comunicato, l'Union Berlino ha annunciato che la panchina della prima squadra passerà a Marie-Louise Eta, attuale allenatore della formazione Under 19 del club: avrà l'incarico di traghettatore fino alla fine della stagione.

    "Sono lieto che Marie-Louise Eta abbia accettato di ricoprire questo ruolo ad interim - ha detto ancora Heldt - prima di diventare allenatrice della squadra femminile in estate, come previsto".



    Come già spiegato, si tratta di una decisione storica: mai una donna aveva ricoperto stabilmente il ruolo di allenatore di una squadra maschile nei cinque maggiori campionati europei, dunque quello inglese, tedesco, italiano, spagnolo e francese.

    La Eta, come annunciato dall'Union Berlino, rappresenta una soluzione provvisoria con un futuro già definito: a partire dall'estate diventerà il nuovo allenatore della squadra femminile del club.

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  • CHI È MARIE-LOUISE ETA

    35 anni a luglio, Marie-Louise Eta ricopriva fino a sabato il ruolo di allenatore dell'Under 19 dell'Union Berlino. Non solo: ha fatto parte anche dello staff tecnico del club in passato, proprio mentre guidava la formazione giovanile.

    Da calciatrice la Eta ha giocato nel massimo campionato tedesco, ritirandosi però in giovane età nel 2018 con la maglia del Werder Brema. Ha anche fatto parte delle nazionali giovanili tedesche, mai invece di quella maggiore.

  • L'ESORDIO DEL 2024

    L'Union Berlino tornerà in campo sabato 18 aprile, ospitando il Wolfsburg in una gara molto delicata per i destini e la classifica della squadra. Ma per la Eta non si tratterà dell'esordio assoluto in Bundesliga.

    Il debutto vero è avvenuto alla fine di gennaio 2024: ai tempi Marie-Louise allenava l'Under 19, ma faceva anche parte dello staff tecnico di Nenad Bjelica, di cui ha preso il posto in una gara vinta per 1-0 contro il Darmstadt nella quale l'ex spezzino era squalificato.

    Quella partita è andata bene: 1-0 Union Berlino. La Eta è poi rientrata nei ranghi, ma poco più di due anni dopo l'Union Berlino ha deciso di puntare nuovamente su di lei. Accettando di scrivere un pezzo di storia.

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