Marie-Louise Eta sulla panchina dell'Union Berlino: è il primo allenatore donna della storia dei top 5 campionati

L'Union Berlino è attualmente undicesimo con 32 punti in 29 giornate e ha 7 punti di margine sulla zona retrocessione. La squadra della Capitale sta però vivendo un periodo altamente negativo: ha vinto una sola volta nelle ultime sei giornate e sabato ha perso 3-1 con l'Heidenheim.

Il ko ha convinto la dirigenza a cambiare allenatore: via Steffen Baumgart, come annunciato ufficialmente dal club in un comunicato pubblicato sul proprio sito.

"Abbiamo giocato una seconda metà di stagione estremamente deludente e non ci lasceremo abbagliare dalla nostra posizione in classifica - le parole del ds Horst Heldt - La nostra situazione rimane precaria e abbiamo urgente bisogno di punti per assicurarci la permanenza in campionato. Due vittorie in quattordici partite dalla pausa invernale e le prestazioni mostrate nelle ultime settimane non ci danno la fiducia di poter ancora ribaltare la situazione con l'attuale assetto. Abbiamo quindi deciso di ricominciare da capo".