Marie-Louise Eta sulla panchina dell'Union Berlino: è il primo allenatore donna della storia dei top 5 campionati

L'Union Berlino ha scelto di affidarsi in panchina a Marie-Louise Eta per il finale di stagione. Ed è una scelta solo apparentemente come tante altre: al contrario, ha una portata che si può tranquillamente definire storica.
Il personaggio in questione, che sostituirà l'esonerato Steffen Baumgart fino alla fine della stagione. Ed è proprio qui che si è scritto un pezzo di storia.
Si tratta infatti del primo caso nella storia dei top 5 campionati europei, dunque Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1: mai una donna aveva allenato una squadra maschile di alto livello prima di sabato.