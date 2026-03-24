Margini di errore ridotti al minimo per la Juventus: aprile decisivo in ottica corsa Champions

A rendere la corsa che porta ad una qualificazione alla prossima Champions League ancora più complicata, c'è un fattore di non poco conto: di fatto, salvo crolli clamorosi, è rimasto un solo pass a disposizione.





La Juventus è infatti staccata di ben otto lunghezze da un Napoli che sta ritrovando pian piano molti dei suoi uomini migliori, che negli ultimi mesi sono stati costretti ai box per infortunio, e che è reduce da ben quattro successi consecutivi in campionato.





La squadra di Conte oggi sembra più propensa a tenere nel mirino chi la precede, ovvero Inter e Milan, piuttosto che a guardarsi nello specchietto retrovisore.





Questo anche perché, da qui a fine campionato, dovrebbe perdere di media un punto a partita, cosa che sarebbe possibile solo a fronte di un crollo oggi difficile da immaginare.





Come se non bastasse, Como e Juventus non sono di certo le uniche due squadre in corsa per il quarto posto: la Roma ha gli stessi punti dei bianconeri ed ha messo il pass Champions nel suo mirino, mentre più in salita è il cammino dell'Atalanta, che insegue staccata di quattro lunghezze.