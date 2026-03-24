Margini di errore ridotti al minimo per la Juventus: aprile decisivo in ottica corsa Champions

Quello che si avvia alla sua conclusione è un campionato di Serie A che deve ancora emettere tutti i suoi verdetti.
Dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, si tornerà in campo per una volata lunga otto partite che deciderà, per molte squadre, non solo le sorti di questa stagione, ma anche della prossima.
Lo sa bene la Juventus che, quando ad inizio aprile ospiterà il Genoa, lo farà da quinta forza del torneo. La compagine bianconera è attualmente fuori da quelle posizioni che valgono un accesso alla prossima Champions League, fondamentale non solo dal punto di vista economico, ma anche da quello finanziario.
Non arrivare tra le prime quattro vorrebbe dire fallire quello che nel corso degli ultimi mesi è diventato il principale obiettivo da raggiungere e, da questo punto di vista, molto potrebbe dire proprio il mese di aprile.