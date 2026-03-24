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Margini di errore ridotti al minimo per la Juventus: aprile decisivo in ottica corsa Champions

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La Juventus è attesa da un calendario non semplice, ma deve comunque aumentare il suo passo: il Como ha accelerato e c'è un solo pass Champions disponibile.

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Quello che si avvia alla sua conclusione è un campionato di Serie A che deve ancora emettere tutti i suoi verdetti.

Dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, si tornerà in campo per una volata lunga otto partite che deciderà, per molte squadre, non solo le sorti di questa stagione, ma anche della prossima.

Lo sa bene la Juventus che, quando ad inizio aprile ospiterà il Genoa, lo farà da quinta forza del torneo. La compagine bianconera è attualmente fuori da quelle posizioni che valgono un accesso alla prossima Champions League, fondamentale non solo dal punto di vista economico, ma anche da quello finanziario.

Non arrivare tra le prime quattro vorrebbe dire fallire quello che nel corso degli ultimi mesi è diventato il principale obiettivo da raggiungere e, da questo punto di vista, molto potrebbe dire proprio il mese di aprile.

  • kempf como juventusGetty Images

    IL COMO CORRE VELOCE

    Ovviamente tutti i discorsi sono ancora totalmente aperti, visto che la classifica racconta di una Juventus a -3 dal Como, ma la squadra guidata da Luciano Spalletti, per raggiungere e superare i lariani, dovrà aumentare il suo passo.

    La compagine bianconera, nelle ultime cinque partite di Serie A, ha totalizzato due sole vittorie, accompagnate da altrettanti pareggi (l'ultimo dei quali interno contro il Sassuolo nell'ultima uscita) ed una sconfitta, patita tra le mura amiche del suo Stadium proprio contro il Como.

    Tutto questo, mentre invece la squadra di Fabregas inanellava cinque successi consecutivi che le hanno consentito di scalare la classifica e di imporsi come la rivale forse più accreditata nella corsa che porta al quarto posto.

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  • UN SOLO POSTO A DISPOSIZIONE

    A rendere la corsa che porta ad una qualificazione alla prossima Champions League ancora più complicata, c'è un fattore di non poco conto: di fatto, salvo crolli clamorosi, è rimasto un solo pass a disposizione.


    La Juventus è infatti staccata di ben otto lunghezze da un Napoli che sta ritrovando pian piano molti dei suoi uomini migliori, che negli ultimi mesi sono stati costretti ai box per infortunio, e che è reduce da ben quattro successi consecutivi in campionato.


    La squadra di Conte oggi sembra più propensa a tenere nel mirino chi la precede, ovvero Inter e Milan, piuttosto che a guardarsi nello specchietto retrovisore.


    Questo anche perché, da qui a fine campionato, dovrebbe perdere di media un punto a partita, cosa che sarebbe possibile solo a fronte di un crollo oggi difficile da immaginare.


    Come se non bastasse, Como e Juventus non sono di certo le uniche due squadre in corsa per il quarto posto: la Roma ha gli stessi punti dei bianconeri ed ha messo il pass Champions nel suo mirino, mentre più in salita è il cammino dell'Atalanta, che insegue staccata di quattro lunghezze.

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  • UN CALENDARIO NON SEMPLICE

    Come detto, la Juventus si giocherà molte delle sue chance di assicurarsi il quarto posto nel mese di aprile.

    Ad attenderla ci sarà infatti un calendario non semplicissimo e che, anzi, nasconde più di un'insidia.

    I bianconeri apriranno il mese ospitando il Genoa, la gara sulla carta più alla portata del lotto, per poi andare a Bergamo, sul campo dell'Atalanta, tornare allo Stadium per sfidare il Bologna e chiudere il mese a San Siro contro il Milan.

    Un filotto non semplice che precederà un rush finale che vedrà i bianconeri impegnati in tre partite consecutive contro squadre attualmente impelagate nella lotta per non retrocedere (Verona, Lecce e Fiorentina), prima di un ultimo atto scandito dal Derby della Mole con il Torino.

  • Locatelli Juventus Sassuolo Serie AGetty Images

    MARGINI DI ERRORE RIDOTTI AL MINIMO

    La classifica racconta di una Juve a -3 dal Como, ma virtualmente i punti di distacco possono essere considerati quattro.


    La compagine lariana ha infatti vinto entrambi i confronti che si sono giocati in questo campionato (doppio 2-0) e questo vuol dire che può contare sul vantaggio garantito dagli scontri diretti.


    La Juventus non si può dunque limitare a raggiungere il Como, ma deve fare meglio e superarlo. Ipotizzando che la quota Champions possa essere fissata a quota 72 (facendo una proiezione con l'andatura che sta tenendo il Como), servirà mettere in cascina ben 18 dei 24 punti ancora a disposizione e quindi viaggiare ad una media superiore a quella sin qui tenuta in campionato.


    Un qualcosa di non impossibile, ma, tenendo conto dello svantaggio da recuperare, del sorpasso da effettuare ed anche della concorrenza della Roma, i margini di errore saranno ridotti al minimo.

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