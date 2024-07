Maresca, che succede? Chelsea umiliato in amichevole, il Celtic si impone per 4-1

Pesante ko in amichevole per il Chelsea di Maresca, che però difende la sua squadra: nel 4-1 Celtic in goal anche O'Riley, obiettivo dell’Atalanta.

Una sconfitta che fa male. Nonostante si tratti ancora di calcio estivo, con pochi giorni di preparazione nelle gambe, il ko per 4-1 contro il Celtic non fa di certo piacere all’intero ambiente Chelsea. Enzo Maresca si ritrova dunque ad analizzare una pesante battuta d’arresto dopo il passo falso della prima uscita stagionale, che ha visto il suo Chelsea non andare oltre il 2-2 con il con il Wrexham, club di League Two. Per il Celtic, che nei giorni scorsi ha battuto 4-3 anche un Manchester City con tanti ragazzi in campo, si tratta della quinta amichevole pre-stagione: tra i marcatori anche O'Riley, obiettivo dell'Atalanta. Il nuovo allenatore del Chelsea ha ammesso che sono ancora diversi gli aspetti nei quali la sua squadra deve migliorare, ma ha evidenziato anche la differenza di condizione tra le due formazioni. L'articolo prosegue qui sotto