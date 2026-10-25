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FC Internazionale v ACF Fiorentina - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Lelio Donato

Marcus Thuram è il vero leader dell'Inter senza Lautaro Martinez: gli straordinari numeri del francese, come Vieri e Lukaku

Serie A
Inter
Fiorentina
Inter vs Fiorentina

L'attaccante francese prima ha segnato il goal del pareggio per l'Inter contro la Fiorentina, poi si è conquistato il rigore del sorpasso all'ultimo minuto di recupero. I numeri di Marcus Thuram in questo inizio di stagione sono incredibili.

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Non c'è Lautaro Martinez? Nessun problema, a trascinare l'Inter in vetta alla classifica è l'altra metà della Thu-La.

Non sembra un caso che dopo l'infortunio dell'argentino sia stato proprio Marcus Thuram a prendersi sulle spalle la squadra di Chivu.

Quella offerta dal francese domenica all'ora di pranzo contro la Fiorentina è stata una prestazione clamorosa, coronata dal goal del momentaneo pareggio.

E i numeri stanno lì a testimoniare lo straordinario inizio di stagione vissuta da Thuram con l'Inter.

  • GOAL DEL PAREGGIO E RIGORE PROCURATO

    Marcus Thuram è stato schierato titolare da Chivu contro la Fiorentina in coppia con Pio Esposito.

    Nel primo tempo il francese ci ha provato ma non è riuscito a battere De Gea, mentre nella ripresa la sua prestazione è ulteriormente salita di tono.

    Thuram prima è stato protagonista di un episodio controverso quando ha richiesto un calcio di rigore piuttosto evidente per un intervento di Viery.

    Successivamente ha trovato il pareggio per l'Inter con un piazzato rasoterra e molto preciso che si è infilato a fil di palo. Infine in pieno recupero ha conquistato un rigore per fallo di Valdepenas, che lo ha vistosamente trattenuto.

  • I NUMERI DI THURAM: COME LUKAKU E VIERI

    I numeri di Marcus Thuram sono impressionanti e gli permettono di eguagliare due dei più grandi attaccanti della storia recente dell'Inter.

    Il francese infatti, come riporta Opta, diventa solo il terzo giocatore ad aver segnato in almeno sette partite casalinghe di Serie A dopo Christian Vieri e Romelu Lukaku.

    Quello di Thuram contro la Fiorentina è inoltre il il quinto goal in questo campionato, il terzo consecutivo. A questo vanno aggiunti due assist.

    Le partecipazioni del francese tra reti e passaggi vincenti salgono quindi a sette in altrettante partite ufficiali.

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  • NUOVO LEADER

    Marcus Thuram in queste settimane sta dimostrando di non essere solo un grande attaccante, ma anche un possibile leader di questa Inter.

    Pure senza l'appoggio di Lautaro Martinez, col quale compone una delle migliori coppie offensive del calcio europeo, il francese è determinante per le vittorie nerazzurre.

    Come detto infatti Thuram ha messo la sua firma nelle ultime due di campionato contro Bologna e Fiorentina.

    Una crescita esponenziale dopo un'estate decisamente complicata che lo ha visto vivere ai margini i Mondiali con la Francia da cui non è stato neppure convocati a settembre per le gare di Nations League.

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  • COSA HA DETTO THURAM

    Marcus Thuram è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine di Inter-Fiorentina.

    "L’esultanza per un rigore finalmente fischiato? È strano, tutte le volte sul campo l’arbitro pensa che simulo… Devo solo continuare a puntare l’avversario, alla fine fischieranno…” ha sottolineato il francese.

    Ancora una volta la vittoria dell'Inter è arrivata in rimonta e negli ultimissimi minuti: "Una partita si può vincere anche alla fine, possiamo vincerla sempre, la partita è lunga. Esultanza per Lautaro? Sì, di solito è lui che segna alla fine".

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