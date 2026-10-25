Marcus Thuram è il vero leader dell'Inter senza Lautaro Martinez: gli straordinari numeri del francese, come Vieri e Lukaku

Marcus Thuram è stato schierato titolare da Chivu contro la Fiorentina in coppia con Pio Esposito.

Nel primo tempo il francese ci ha provato ma non è riuscito a battere De Gea, mentre nella ripresa la sua prestazione è ulteriormente salita di tono.

Thuram prima è stato protagonista di un episodio controverso quando ha richiesto un calcio di rigore piuttosto evidente per un intervento di Viery.

Successivamente ha trovato il pareggio per l'Inter con un piazzato rasoterra e molto preciso che si è infilato a fil di palo. Infine in pieno recupero ha conquistato un rigore per fallo di Valdepenas, che lo ha vistosamente trattenuto.