Marcus Thuram è il vero leader dell'Inter senza Lautaro Martinez: gli straordinari numeri del francese, come Vieri e Lukaku

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Non c'è Lautaro Martinez? Nessun problema, a trascinare l'Inter in vetta alla classifica è l'altra metà della Thu-La.
Non sembra un caso che dopo l'infortunio dell'argentino sia stato proprio Marcus Thuram a prendersi sulle spalle la squadra di Chivu.
Quella offerta dal francese domenica all'ora di pranzo contro la Fiorentina è stata una prestazione clamorosa, coronata dal goal del momentaneo pareggio.
E i numeri stanno lì a testimoniare lo straordinario inizio di stagione vissuta da Thuram con l'Inter.