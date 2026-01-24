Marco Palestra è il protagonista assoluto di Fiorentina-Cagliari: continua la crescita dell'esterno che sogna l'azzurro

Il Cagliari torna da Firenze con tre punti pesantissimi in chiave salvezza. Per i sardi si tratta della seconda vittoria consecutiva dopo quella ottenuta in casa contro la Juventus.
Grande protagonista della gara è stato ancora una volta Marco Palestra, esterno che si sta mettendo in evidenza e già nome caldissimo sul mercato.
Palestra contro la Fiorentina ha realizzato il suo primo goal in Serie A. Ma soprattutto ha confermato tutte le cose buone che si dicono su di lui.
Pisacane quindi se lo coccola mentre Gattuso continua a monitorare la crescita di Palestra, che presto potrebbe essere convocato in azzurro.