Marco Palestra è il protagonista assoluto di Fiorentina-Cagliari: continua la crescita dell'esterno che sogna l'azzurro

Molto prima dell'estate, invece, Palestra potrebbe ricevere la prima convocazione in Nazionale A.

Gattuso segue da vicino le prestazioni dell'esterno che fin qui ha collezionato appena 8 presenze nella selezione azzurra Under 21.

Chi non ha dubbi sul grande futuro che attende Palestra in Nazionale è Fabio Pisacane, tecnico del Cagliari, che dopo la partita contro la Fiorentina si è espresso così a DAZN: "Sono felice di parlare di Marcolino. La sua è una generazione che vive di applausi e deve sentire i miei e i vostri complimenti.Ha ancora un potenziale inespresso, deve capire tempi di inserimento ancora e può diventare qualcosa di incredibile per il nostro calcio”.