Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
ACF Fiorentina v Cagliari Calcio - Serie AGetty Images Sport
Lelio Donato

Marco Palestra è il protagonista assoluto di Fiorentina-Cagliari: continua la crescita dell'esterno che sogna l'azzurro

L'esterno ha servito un assist e trovato il suo primo goal in Serie A nella vittoria del Cagliari contro la Fiorentina. Continua la crescita di Palestra che è seguito anche da Gattuso, Pisacane sicuro: "Può fare grandi cose per il nostro calcio".

Pubblicità

Il Cagliari torna da Firenze con tre punti pesantissimi in chiave salvezza. Per i sardi si tratta della seconda vittoria consecutiva dopo quella ottenuta in casa contro la Juventus.

Grande protagonista della gara è stato ancora una volta Marco Palestra, esterno che si sta mettendo in evidenza e già nome caldissimo sul mercato.

Palestra contro la Fiorentina ha realizzato il suo primo goal in Serie A. Ma soprattutto ha confermato tutte le cose buone che si dicono su di lui.

Pisacane quindi se lo coccola mentre Gattuso continua a monitorare la crescita di Palestra, che presto potrebbe essere convocato in azzurro.

  • ASSIST E GOAL CONTRO LA FIORENTINA

    Schierato ancora una volta titolare, Palestra ha letteralmente arato la fascia destra per tutta la gara.

    Da un suo cross è così arrivato il vantaggio del Cagliari mentre, all'inizio della ripresa, Palestra ha trovato anche la prima gioia personale in Serie A al termine di una splendida azione.

    • Pubblicità

  • I NUMERI DI PALESTRA IN QUESTA STAGIONE

    La crescita di Palestra, che farà 21 anni a marzo, è stata impetuosa in quella che è di fatto la sua prima vera stagione in Serie A.

    Sono già ventuno le presenze col Cagliari con quattro assist e un goal, quello realizzato appunto contro la Fiorentina.

    Nella scorsa stagione Palestra era sceso in campo solo dodici volte in tutte le competizioni con l'Atalanta che controlla ancora il suo cartellino.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • IL FUTURO DI PALESTRA

    Di certo Palestra sarà uno dei grandi protagonisti anche sul mercato, ma solo la prossima estate.

    A gennaio infatti, nonostante alcune voci sull'Inter, l'esterno resterà a Cagliari dove continuerà il suo percorso di crescita in accordo con l'Atalanta.

    Tra qualche mese poi toccherà alla società bergamasca se riportare alla base Palestra o passare all'incasso.

    In quel caso la stessa Inter potrebbe tornare all'assalto specie se i nerazzurri cederanno Dumfries.

  • PALESTRA IN NAZIONALE?

    Molto prima dell'estate, invece, Palestra  potrebbe ricevere la prima convocazione in Nazionale A.

    Gattuso segue da vicino le prestazioni dell'esterno che fin qui ha collezionato appena 8 presenze nella selezione azzurra Under 21.

    Chi non ha dubbi sul grande futuro che attende Palestra in Nazionale è Fabio Pisacane, tecnico del Cagliari, che dopo la partita contro la Fiorentina si è espresso così a DAZN: "Sono felice di parlare di Marcolino. La sua è una generazione che vive di applausi e deve sentire i miei e i vostri complimenti.Ha ancora un potenziale inespresso, deve capire tempi di inserimento ancora e può diventare qualcosa di incredibile per il nostro calcio”.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Coppa Italia
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO
Como crest
Como
COM
Serie A
Cagliari crest
Cagliari
CGL
Hellas Verona crest
Hellas Verona
VER
0