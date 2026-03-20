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Cattaneo Leao Milan HD Arsenal-Manchester CityGetty GOAL
Antonio Torrisi

Marco Cattaneo a GOAL: "Arsenal-Manchester City può essere l'inizio del sogno dei Gunners, Leao e il Milan fanno bene a lasciarsi, Inzaghi all'Inter ha fatto un miracolo"

Il giornalista, che racconterà la finale di Carabao Cup per Cronache di Spogliatoio, ha affrontato a GOAL diversi tra i temi legati all'attualità calcistica: dal lavoro di Inzaghi all'Inter al futuro di Leao al Milan, passando per l'Italia ai Mondiali.

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“Stavo preparando la finale di Carabao Cup, proprio adesso”: ci accoglie così, Marco Cattaneo, poco dopo i convenevoli che hanno aperto la nostra telefonata. Quanti giorni servano per studiare i dettagli di una partita così importante come quella tra Arsenal e Manchester City, abbiamo preferito non chiederlo. Immaginiamo, comunque, siano diversi, come diversi sono i temi offerti da una gara che, date le premesse, si candida a un ruolo decisivo nelle fitte trame della stagione calcistica inglese. Sia essa in Premier League o in Coppa di Lega.

Così deve essere, in fin dei conti: Arsenal e Manchester City sono rispettivamente prima e seconda della classe nel massimo campionato, distanti nove punti, potenzialmente sei (se la squadra di Pep Guardiola dovesse sfruttare a proprio vantaggio la sfida contro il Crystal Palace), e "una finale è sempre una finale", direbbe qualcuno. Che si tratti di contare i titoli in bacheca o di discutere delle ripercussioni psicologiche che una sconfitta può consegnare.

Il più classico dei confronti tra "allievo e maestro", una sorta di passaggio di testimone, se vogliamo. Ma ci arriviamo. Disturbare Marco Cattaneo, che racconterà la finale di Carabao Cup Arsenal-Manchester City, in telecronaca insieme a Gaetano D'Agostino, in diretta streaming esclusiva (e gratuita) sul canale YouTube di Cronache di Spogliatoio, ci è sembrato il minimo per "unire tutti i puntini" del percorso che ha portato Gunners e Citizens, Arteta e Guardiola, ad affrontarsi per l'ennesima (e decisiva) volta. E per affrontare alcuni dei temi che animano il dibattito calcistico attuale, Mondiali inclusi.

  • È ARRIVATO IL MOMENTO DELL'ARSENAL?

    Abbiamo perso il conto di quante volte l'Arsenal abbia avuto la possibilità (per qualità della rosa, proposta di gioco e classifica) di vincere di nuovo la Premier League, o comunque di conquistare un trofeo importante. In questa stagione i Gunners sognano addirittura di metterne in bacheca quattro.

    "L’Arsenal insegue questo grande sogno dei quattro trofei, che è una cosa molto complicata. Dovesse mettere il primo tassello, lo ha detto anche Rice l’altro giorno, sarebbe poi un grande segnale in vista degli altri tre. La Premier è decisamente fattibile, anzi probabile, la Champions chissà, ci sono tantissime squadre forti e può succedere qualsiasi cosa, ma l’Arsenal ha buone possibilità di farcela. H un quarto di finale accessibile contro lo Sporting ed è nei quarti di FA Cup. Vincere, mettere dentro un trofeo, considerando che l’ultimo è stato vinto nel 2020, ed è stata proprio l’FA Cup in finale contro il Chelsea, sempre a Wembley, potrebbe essere l’inizio di qualcosa di molto grande", spiega Marco Cattaneo a GOAL.

    Arsenal-Manchester City si gioca anche sul piano mentale.

    "Mi aspetto una partita bella, spettacolare, con mille implicazioni visto che può avere ripercussioni anche sul campionato. Sono due squadre che duellano per la vittoria della Premier League, con l’Arsenal che ha un bel vantaggio, e vincere questa partita può dare una botta psicologica al City, che è appena uscita dalla Champions League. Sarà un grande spettacolo tra due delle migliori squadre d’Europa in questo momento", aggiunge.

    Resta il fatto che, discutendo con Marco, il modello delle coppe inglesi, una Coppa di Lega e una FA Cup, convince anche ripensando agli effetti che un trofeo conquistato a fine marzo può avere sul finale di stagione. Ecco: in Italia sarebbe realizzabile?

    "La Coppa Italia somiglia un po’ più alla Coppa di Lega inglese che all’FA Cup, visto che alla Coppa di Lega partecipano meno squadre di meno serie. A me piacerebbe una FA Cup in Italia, considerando che una Coppa di Lega ce l’abbiamo già", afferma.

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  • LA "NASCITA" DI LEO MESSI... E MARCO CATTANEO

    I più giovani, con ogni probabilità, sono abituati ad associare Lionel Messi agli ultimi goal con la maglia del Barcellona (la punizione contro il Liverpool, ad esempio), o ai Mondiali vinti con l'Argentina, forse a qualche meme ("¿Qué mirás, bobo?"). Insomma: a un Messi già noto, consolidato nelle coscienze di tutti come uno dei più forti della storia del calcio. Ma c'è stato un momento in cui della Pulga si parlava tanto per le potenzialità fenomenali, vero, ma legate sempre a un futuro che sì sarebbe arrivato di lì a poco, ma che comunque relegava tutte le discussioni a un freddo e speranzoso "Ok, ma vediamo che sa fare". L'era dei 360p come massima risoluzione possibile di YouTube, per intenderci. Dei giocatori pixelati e dei formati 4:3.

    Il 18 aprile del 2007 è forse il giorno in cui Lionel Messi si è effettivamente consegnato al mondo per quello che poi sarebbe stato. Un fenomeno. E a raccontare questa "rivelazione", in Italia, c'era proprio Marco Cattaneo.

    "Sono stato fortunato perché quando il pallone è in mezzo al campo è possibile che tu stia dicendo come si chiama l’amico del terzino sinistro del Getafe, oppure stai raccontando gli ultimi cinque risultati del Barcellona. Invece lì ero sul play-by-play e sono riuscito a raccontare tutta l’azione da quando è partito in mezzo al campo a quando è arrivato a segnare quel goal leggendario", spiega a GOAL.

    "Non ho fatto tante telecronache, ma devo dire che sono stato molto fortunato e lo sono anche adesso con Cronache, visto che ultime sono state le grandi sfide di Coppa del Re e di Supercoppa spagnola tra Real Madrid e Barcellona, o la finale di Coppa di Lega inglese dell’anno scorso tra Liverpool e Newcastle, adesso questa. In passato ho fatto tante partite di calcio spagnolo e ho avuto la fortuna di commentare quel goal. Sono quei giocatori che ti danno subito la sensazione che stai guardando qualcosa di molto grande, che è un po’ quella sensazione che mi ha lasciato Lamine Yamal dalla prima volta che l’ho visto", aggiunge il giornalista.

    Ci chiediamo, e gli chiediamo, allora, se quel Barcellona-Getafe che ha segnato un "prima" e un "dopo" nella carriera di Messi fosse stato giocato adesso, nell'era dei reel di Instagram. Ecco, se questo avrebbe cambiato, in qualche modo, l'approccio al racconto di quell'azione lì.

    "Per me non sarebbe cambiato nulla, ma noto che è un po’ cambiato il modo di fare telecronaca, in assoluto. Non tanto secondo me per la viralità, anche se può succedere anche quello, quanto per il montaggio degli highlights, si tende a fare dei commenti molto stringati, sintetici, con degli slogan che poi finiscono negli highlights. Ci sta che questa tendenza a esaltare il ruolo del telecronista, che spesso sovrasta la bellezza della telecronaca, e quindi chi racconta diventa più importante di cosa è raccontato, che è sbagliato dal mio punto di vista, può portare a enfatizzare certi momenti, a esagerare con l’enfasi, a trovare degli slogan pensando a quando quello diventerà un reel su Instagram", ci confessa. Non è, comunque, un discorso che lo riguarda.

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  • UNA STAGIONE EUROPEA DELUDENTE

    Con Marco, poi, cambiamo discorso. La stagione in Champions League delle italiane, culminata con la loro eliminazione, è un tema che occupa uno spazio ingombrante nel dibattito calcistico quotidiano.

    "È stata una stagione decisamente deludente, perché la squadra Campione d’Italia è arrivata trentesima, l’Inter ha perso sia all’andata che al ritorno contro una squadra norvegese che era sicuramente alla sua portata, e che poi ne ha presi cinque nella gara di ritorno dallo Sporting. L’Atalanta ha fatto un bel percorso, ma ovviamente pesa sul giudizio finale la somma dei goal presi tra andata e ritorno contro il Bayern Monaco, la Juventus si stava risollevando con Spalletti dopo un inizio difficile, ma l’ha buttata via a Istanbul col Galatsaray, che ha confermato anche a Liverpool che è una squadra in casa e un’altra in trasferta. Se ci pensi, Galatasaray e Bodø/Glimt hanno perso 9-0 nelle ultime due partite giocate. Quindi sì: vedere che non c’è neanche un’italiana non è incoraggiante anche pensando ai Playoff", spiega il giornalista a GOAL.

    Si è riacceso, viste anche le risposte post-partita di Raffaele Palladino (che ha dichiarato che quello del Bayern Monaco "Sembra un altro sport" in confronto a quello giocato dalla sua Atalanta e dalle altre italiane), il tema dell'inferiorità del calcio italiano.

    "Non sono del tutto d'accordo con chi dice che siamo di fronte a uno dei campionati italiani meno qualitativi di sempre, nel senso che poi il livello della qualità di un campionato si misura dalle squadre medio-piccole e dalla loro proposta di gioco. E qualcosa di interessante, un tentativo, si trova. Poi se andiamo a guardare il livello dei giocatori, il livello delle partite, vediamo ad esempio Como-Roma e diciamo ‘Ma che meraviglia, finalmente una partita che potrebbe appartenere ad altri campionati europei’. Il tema è che noi magari ne guardiamo una ogni dieci e gli altri campionati europei se ne godono in continuazione a giornata", il parere di Marco Cattaneo.

  • Lautaro Martinez Simone Inzaghi Inter 2024-2025Getty Images

    IL MIRACOLO DI SIMONE INZAGHI

    In questo senso, forse, si può dire che le due finali di Champions League disputate dall'Inter negli ultimi anni sono state un miracolo di Simone Inzaghi?

    "Per me sì. Per me Inzaghi è stato straordinario anche nell’alzare il valore e il rendimento della squadra oltre il valore della stessa e la somma dei singoli, quindi in Europa secondo me ha fatto un lavoro straordinario di preparazione delle partite, anche magari a rischio, e così è stato, di perdere qualche punto in campionato, che poi gli è stato criticato. È vero che il percorso in Champions League è sempre un po' casuale, ma l'approccio dell'Inter, lo status che ha raggiunto l'Inter di Simone Inzaghi di quei quattro anni in Champions League, è stato uno status di altissimo livello che poi magari ha attratto i giocatori, ha alzato l'immagine dell'Inter in Europa e secondo me si è giocata la Champions per quattro anni diversamente da quello che ha fatto nell'ultimo. Anche come approccio, come atteggiamento, come voglia, come motivazione. Come testa sull'obiettivo", afferma Marco Cattaneo.


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  • UNA CORSA CHAMPIONS "APERTA"

    Dando uno sguardo alla classifica di Serie A viene spontaneo chiedere a Marco Cattaneo se il Como può davvero arrivare in Champions League.

    "Può, ha un calendario tra l'altro abbastanza favorevole nel senso che tolti gli scontri diretti con Inter e Napoli, poi ha Sassuolo, Udinese, Pisa, Cremonese, Parma. Cioè mi sembra che abbia un bel calendario. Io vedo favorita, se dobbiamo ipotizzare una lotta tra tre squadre per un posto, la Juventus su Como e Roma, però non escludo che anche Milan e Napoli possano rientrare nel discorso, quindi forse al momento sono più cinque squadre in lotta per tre posti dietro l'Inter. Il Como fa parte del gruppo, ma non la vedo tra quelle con più possibilità".


  • I RIMPIANTI DEL NAPOLI

    Sempre di Europa abbiamo parlato, ma riferendoci al Napoli: perché i problemi di formazione, legati agli infortuni, che ha dovuto affrontare Antonio Conte sono stati evidenti, ma forse gli azzurri avrebbero potuto far meglio, più in campo internazionale che italiano.

    "Secondo me quello che avremmo potuto chiedere al Napoli è di fare meglio in Europa. In campionato ha i punti probabilmente che poteva fare, con tutti i giocatori che gli sono mancati per tutta la stagione. Non si può ragionare con i se e con i ma, se ci fosse stato Anguissa, De Bruyne, se avesse avuto Lukaku come alternative, però i nomi in ballo sono veramente importanti, quindi secondo me un grosso asterisco sulla stagione del Napoli a Conte glielo possiamo anche concedere", spiega Cattaneo a GOAL.


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  • leao milanGetty Images

    È FINITA L'ESPERIENZA DI LEAO AL MILAN?

    Prima di ritornare sul tema principale della nostra telefonata, ovvero sulla finale di Carabao Cup, ci siamo confrontati su un tema che, al momento, interroga un po' tutti: l'esperienza di Rafael Leao al Milan è destinata a finire?

    "Comincio a pensare che forse possa essere un bene per entrambi quello di lasciarsi e provare altre strade. Veramente un grosso dubbio che ho, e me lo chiedo spesso, è che tipo di mercato possa avere Leao in questo momento, che genere di squadra e a che cifra potrebbe avvicinarlo e volerlo", ci ha spiegato Marco Cattaneo, riferendosi comunque a una stagione, quella del portoghese, assai "particolare".

    "Diciamo che quest'anno poi non è stata neanche particolarmente colpa sua, schierato in una posizione che non è quella ideale per esaltare le sue qualità. Ha reso discretamente dal punto di vista di numeri, cioè nelle ultime partite comunque ha segnato più lui di tutti gli altri attaccanti o giocatori offensivi del Milan, ma il Leao devastante che terrorizzava le difese avversarie non si è visto mai. Si è vista l’applicazione, con le cose che fa un ‘nove’ che probabilmente gli ha insegnato anche lo staff di Allegri, e che gli ha provato a consigliare Bernardo Corradi, ovvero di giocare spalle alla porta, di giocare di sponda, ecco queste sono tutte cose che ricerca all'interno della partita, ma il Leao che conosciamo noi, che faceva gridare ai 100 milioni di valutazione, che voleva il Chelsea nell'anno della semifinale di Champions League dopo lo Scudetto, era un giocatore che terrorizzava il terzino destro e quando aveva la palla erano tutti angosciati e preoccupati perché stava partendo in corsa. Quest'anno è vero che non è stato magari neanche fisicamente al top, però schierato in quella posizione lì sono più le cose che perde che quelle che può dare", ha aggiunto.

  • UN SOGNO "MONDIALE"

    Questa gliel'abbiamo fatta secca. L'Italia va ai Mondiali?

    "Sì. Sì, ma ho paura di no", risponde Marco Cattaneo.

    "La riforma deve arrivare a prescindere dalla qualificazione o no. Non possiamo aspettare che l'Italia batta la Bosnia o il Galles nella seconda partita e allora se si qualifica ai Mondiali siamo tutti felici, abbiamo risolto i problemi del calcio, se invece l'Italia non si qualifica per la terza volta di fila partono i processi, via tutti e ribaltiamo tutto. Cioè, la riforma va fatta a prescindere, perché c'è un tema di qualità di utilizzo di giovani, di livello del nostro calcio, dello stato del movimento che è molto forte, ma va affrontato da domani, da oggi, da ieri a prescindere dall'esito di quelle due partite", ha affermato.

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  • PEP AI SALUTI?

    E, come detto, abbiamo chiuso da dove abbiamo iniziato, lasciandolo alla preparazione della finale di Carabao Cup.

    "Penso che Guardiola e il City siano alla fine di una lunga e straordinaria storia e penso che questo possa essere l'ultimo trofeo di Guardiola al City", risponde Marco Cattaneo alla domanda sul futuro dello spagnolo. Uno dei temi più importanti della sfida contro l'Arsenal, tra l'altro.

    "Curiosamente, il primo trofeo è stato proprio la finale di Carabao del 2018, City-Arsenal 3-0, e guarda caso nello staff di Guardiola in quell'occasione c'era Arteta che ora è  il suo avversario. Potrebbe essere il quarantesimo trofeo in carriera di Guardiola. Arteta ha vinto per una volta la FA Cup nel 2020 e poi aspetta di alzare un'altra coppa, ma la sensazione è che al City, più che Guardiola, stiano pensando al futuro. Immagino che abbia già una lista di due-tre allenatori suggeriti anche dallo stesso Pep e mi aspetto anche che questo si possa fermare per un po', aspettando di vedere quale sarà la prossima panchina", ha aggiunto.

    Poi sì, lo abbiamo salutato e gli abbiamo augurato un buon lavoro. Noi lo ascolteremo.

  • LA FINALE DI CARABAO CUP È SU CRONACHE DI SPOGLIATOIO

    Come detto, Arsenal-Manchester City, finale di League Cup 2025/26, è visibile in esclusiva streaming, gratis, sul canale YouTube di Cronache di Spogliatoio.

    La partita verrà disputata a Wembley domenica 22 marzo 2026 con fischio d'inizio alle ore 17:00.

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