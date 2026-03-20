Marco Cattaneo a GOAL: "Arsenal-Manchester City può essere l'inizio del sogno dei Gunners, Leao e il Milan fanno bene a lasciarsi, Inzaghi all'Inter ha fatto un miracolo"

“Stavo preparando la finale di Carabao Cup, proprio adesso”: ci accoglie così, Marco Cattaneo, poco dopo i convenevoli che hanno aperto la nostra telefonata. Quanti giorni servano per studiare i dettagli di una partita così importante come quella tra Arsenal e Manchester City, abbiamo preferito non chiederlo. Immaginiamo, comunque, siano diversi, come diversi sono i temi offerti da una gara che, date le premesse, si candida a un ruolo decisivo nelle fitte trame della stagione calcistica inglese. Sia essa in Premier League o in Coppa di Lega.

Così deve essere, in fin dei conti: Arsenal e Manchester City sono rispettivamente prima e seconda della classe nel massimo campionato, distanti nove punti, potenzialmente sei (se la squadra di Pep Guardiola dovesse sfruttare a proprio vantaggio la sfida contro il Crystal Palace), e "una finale è sempre una finale", direbbe qualcuno. Che si tratti di contare i titoli in bacheca o di discutere delle ripercussioni psicologiche che una sconfitta può consegnare.

Il più classico dei confronti tra "allievo e maestro", una sorta di passaggio di testimone, se vogliamo. Ma ci arriviamo. Disturbare Marco Cattaneo, che racconterà la finale di Carabao Cup Arsenal-Manchester City, in telecronaca insieme a Gaetano D'Agostino, in diretta streaming esclusiva (e gratuita) sul canale YouTube di Cronache di Spogliatoio, ci è sembrato il minimo per "unire tutti i puntini" del percorso che ha portato Gunners e Citizens, Arteta e Guardiola, ad affrontarsi per l'ennesima (e decisiva) volta. E per affrontare alcuni dei temi che animano il dibattito calcistico attuale, Mondiali inclusi.