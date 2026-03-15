Marchegiani sicuro sul goal annullato a Conceicao in Udinese-Juventus: "Il portiere non è stato condizionato"

"Il portiere la vede, non è condizionato dal movimento di Koopmeiners, diciamo che forse può essere considerato sulla traiettoria del tiro. Il portiere non è stato minimamente condizionato, se dobbiamo guardare la filosofia del gioco è un goal regolare", l'analisi di Luca Marchegiani a Sky Calcio Club.

L'ex portiere della Lazio ha aggiunto: "Il motivo per cui hanno pensato che sia una posizione attiva ci deve essere e non può essere che impalla il portiere. A me non avrebbe dato fastidio".