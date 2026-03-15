Marchegiani sicuro sul goal annullato a Conceicao in Udinese-Juventus: "Il portiere non è stato condizionato"

Uno degli episodi arbitrali più discussi della ventinovesima giornata di Serie A è accaduto a Udine nel match tra la squadra di Runjaic e la Juventus.
La Juve ha ottenuto una vittoria importante in chiave Champions con il risultato di 1-0. Vittoria che sarebbe potuta essere più larga se fosse stato convalidato il goal di Francisco Conceicao, annullato per la posizione di Teun Koopmeiners, considerato in fuorigioco attivo.
Episodio di cui ha parlato anche Luciano Spalletti, contrariato dalla decisione arbitrale presa da Mariani dopo revisione al Var. E sulla stessa linea sono anche diversi ex calciatori.