Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Conceicao JuventusGetty Images
Andrea Ajello

Marchegiani sicuro sul goal annullato a Conceicao in Udinese-Juventus: "Il portiere non è stato condizionato"

La rete tolta alla Juventus per il fuorigioco di Koopmeiners ha fatto molto discutere, Costacurta non ha dubbi: "Non c'è una ragione, è un errore".

Pubblicità

Uno degli episodi arbitrali più discussi della ventinovesima giornata di Serie A è accaduto a Udine nel match tra la squadra di Runjaic e la Juventus.

La Juve ha ottenuto una vittoria importante in chiave Champions con il risultato di 1-0. Vittoria che sarebbe potuta essere più larga se fosse stato convalidato il goal di Francisco Conceicao, annullato per la posizione di Teun Koopmeiners, considerato in fuorigioco attivo. 

Episodio di cui ha parlato anche Luciano Spalletti, contrariato dalla decisione arbitrale presa da Mariani dopo revisione al Var. E sulla stessa linea sono anche diversi ex calciatori.

  • GOAL ANNULLATO A CONCEICAO: L'EPISODIO

    Qualche polemica per la rete annullata a Conceicao; il portoghese al minuto 70 segna, Mariani concede il goal ma poi viene richiamato dal Var per controllare la posizione di Koopmeiners. 

    L'olandese infatti si trova in posizione di fuorigioco davanti al portiere dell'Udinese; l'arbitro dopo aver rivisto l'azione ha considerato il centrocampista bianconero in posizione attiva. Koopmeiners era sulla traiettoria del tiro anche se Okoye non sembra essere condizionato né oscurato dalla figura dell'olandese. 

    • Pubblicità

  • MARCHEGIANI: "GOAL REGOLARE, IL PORTIERE LA VEDE"

    "Il portiere la vede, non è condizionato dal movimento di Koopmeiners, diciamo che forse può essere considerato sulla traiettoria del tiro. Il portiere non è stato minimamente condizionato, se dobbiamo guardare la filosofia del gioco è un goal regolare", l'analisi di Luca Marchegiani a Sky Calcio Club.

     L'ex portiere della Lazio ha aggiunto: "Il motivo per cui hanno pensato che sia una posizione attiva ci deve essere e non può essere che impalla il portiere. A me non avrebbe dato fastidio". 

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • DI CANIO: "VICINISSIMO AL PORTIERE, PUÒ INGANNARE"

    Paolo Di Canio, sempre a Sky, invece pone qualche riflessione in più sull'episodio: "Io lo dò tutta la vita questo goal, ma è così vicino al portiere che è vero che non fa nulla per cercare di ingannare il portiere, non impalla il tiro ma, vista periferica, guardi la palla, può ingannare, quando arriva vicino alle gambe che vado giù. C'è una motivazione, è vicinissimo al portiere". 

  • COSTACURTA: "NON C'È UNA RAGIONE"

    Più netto il parere dell'ex difensore del Milan Alessandro Costacurta: "Non c'è una ragione", commenta riguardando l'episodio. "E' un errore come ne hanno fatti tanti", conclude Costacurta ponendo quindi l'attenzione in generale sugli errori commessi in tutta la stagione da parte della classe arbitrale. 

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Juventus crest
Juventus
JUV
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS
0