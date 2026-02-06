Marcelo Moreno torna in campo dopo più di due anni: giocherà gratis con l'Oriente Petrolero per andare ai Mondiali con la Bolivia

In pochi ci credevano davvero. Quasi tutti pensavano che la sua fosse una boutade. E invece Marcelo Moreno lo sta facendo davvero, proprio come aveva annunciato tempo fa: è pronto a tornare a giocare abbandonando il ritiro.

La nuova squadra di Moreno, uno dei più grandi beniamini che la Bolivia calcistica abbia mai avuto nel corso della propria storia, è l'Oriente Petrolero. Che non è il club più glorioso o più vincente del paese, ma è quello che ha accettato di riaprirgli le porte per coronare un sogno.

Già, perché la motivazione è la stessa che vi avevamo già raccontato in autunno: andare ai Mondiali con la Bolivia. O meglio: essere chiamato per i playoff intercontinentali. Un sogno che, da oggi, potrebbe essere un po' più vicino a trasformarsi in realtà.