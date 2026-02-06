Goal.com
Marcelo Martins Moreno BoliviaAgencia Uno
Stefano Silvestri

Marcelo Moreno torna in campo dopo più di due anni: giocherà gratis con l'Oriente Petrolero per andare ai Mondiali con la Bolivia

Il trentottenne centravanti, miglior marcatore della storia della Nazionale boliviana, torna a giocare dopo essersi ritirato alla fine del 2023: spera di essere chiamato per i playoff intercontinentali.

In pochi ci credevano davvero. Quasi tutti pensavano che la sua fosse una boutade. E invece Marcelo Moreno lo sta facendo davvero, proprio come aveva annunciato tempo fa: è pronto a tornare a giocare abbandonando il ritiro.

La nuova squadra di Moreno, uno dei più grandi beniamini che la Bolivia calcistica abbia mai avuto nel corso della propria storia, è l'Oriente Petrolero. Che non è il club più glorioso o più vincente del paese, ma è quello che ha accettato di riaprirgli le porte per coronare un sogno.

Già, perché la motivazione è la stessa che vi avevamo già raccontato in autunno: andare ai Mondiali con la Bolivia. O meglio: essere chiamato per i playoff intercontinentali. Un sogno che, da oggi, potrebbe essere un po' più vicino a trasformarsi in realtà.

  • MORENO ALL'ORIENTE PETROLERO

    L'annuncio ufficiale non c'è ancora, ma l'accordo è totale: la dirigenza dell'Oriente Petrolero ha confermato alla stampa locale l'arrivo di Moreno, che farà capolino domenica a Santa Cruz de la Sierra per assistere all'amichevole contro il Blooming.

    Proprio l'Oriente Petrolero rappresenta un club speciale per il trentottenne centravanti: il primo della sua carriera, anche se solo a livello giovanile, prima di trasferirsi già da ragazzino ai brasiliani del Vitoria e diventare un personaggio soprattutto tra Brasile, Ucraina e Cina.

  • DI NUOVO IN CAMPO

    L'ultima partita giocata da Marcelo Moreno risale addirittura alla fine del 2023, quando l'ex Shakhtar Donetsk e Werder Brema indossava la maglia degli ecuadoriani dell'Independiente del Valle: dunque, più di due anni fa.

    Qualche mese più tardi, il boliviano è stato messo sotto contratto dal Cruzeiro, altro club importantissimo nella sua carriera: ma in quell'occasione l'accordo è stato firmato solo per permettergli di disputare una partita d'addio.

    Moreno, in pratica, non scende seriamente in campo da più di due anni. Ma alla fine ha deciso di dare concretezza ai propri propositi, abbandonando i giorni della pensione per ridiventare un calciatore.

  • IL SOGNO MONDIALI

    Perché l'ha fatto? Per provare ad andare ai Mondiali con la Bolivia. La Verde si è qualificata per il rotto della cuffia ai playoff intercontinentali, superando il Brasile all'ultima giornata e chiudendo il girone sudamericano al settimo posto: a marzo tornerà in campo, sfidando il Suriname ed eventualmente l'Iraq con il sogno di salire sull'aereo per gli Stati Uniti, il Messico e il Canada.

    “Avevo bisogno di ritirarmi, avevo bisogno di una pausa nella mia carriera - diceva diversi mesi fa - Ma oggi questa felicità che ci stanno dando i ragazzi della nazionale mi motiva a fare tante cose. Vedremo cosa succederà. Se Dio vorrà e lo permetterà, così sia. Sarei contento di tornare. Intanto mi sto godendo nel migliore dei modi questo momento, analizzando attentamente la situazione. Questa è la risposta migliore che posso dare in questo momento”.

    I problemi, naturalmente, non mancano. Dall'età (a giugno saranno 39 anni) al fatto che, appunto, Moreno non giochi né con un club né in Nazionale dal 2023. Per questo il ct Villegas, venuto a conoscenza dei propositi dell'attaccante, gli aveva già prontamente chiuso la porta.

    "Non posso prenderlo sul serio. È stato un grande giocatore, ma non gioca da un anno e passa e dovrebbe prima trovare un club. Non c'è motivo di prendere in considerazione un ex giocatore. Devo basare il mio pensiero sulla realtà, non posso fare supposizioni. La realtà è che Marcelo non ha un club, non gioca, e io convoco solo giocatori in attività. Una nazionale richiede giocatori che militino per un club: in caso contrario non posso selezionarli. Ho bisogno di vederli in partita per valutare il loro livello. Se Marcelo o qualsiasi altro giocatore vuole essere convocato in nazionale, deve essere sotto contratto con un club, deve essere in attività e giocare a un buon livello per essere convocabile".

    Ora però Moreno un club ce l'ha: l'Oriente Petrolero. Giocherà nella massima divisione boliviana. Lo stesso Villegas aveva già ammorbidito la propria posizione, dicendo che "la porta non è mai stata chiusa. Marcelo può rimettersi in forma e cercare un club. Lavorare con una squadra potrebbe semplificare le cose. Ci piacerebbe avere un giocatore come Marcelo in buone condizioni. Dovremo valutarlo e prendere la decisione migliore".

  • GIOCHERÀ GRATIS

    Non solo Marcelo Moreno tornerà presto a giocare. Non solo farà di tutto per guadagnarsi una chiamata dalla Bolivia per gli spareggi di marzo e per gli eventuali Mondiali. Farà tutto questo senza percepire lo stipendio.

    Proprio così: Moreno giocherà gratis nel club dove ha dato il via alla propria carriera, con l'unico scopo di chiudere il proprio percorso in bellezza. Un proposito che continua forse a essere improbabile, va detto: difficilmente, alla fine, Villegas si farà commuovere. Ma ogni tanto è bello anche sognare. E Marcelo ha deciso di farlo.

