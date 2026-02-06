Marcelo Moreno torna in campo dopo più di due anni: giocherà gratis con l'Oriente Petrolero per andare ai Mondiali con la Bolivia

Perché l'ha fatto? Per provare ad andare ai Mondiali con la Bolivia. La Verde si è qualificata per il rotto della cuffia ai playoff intercontinentali, superando il Brasile all'ultima giornata e chiudendo il girone sudamericano al settimo posto: a marzo tornerà in campo, sfidando il Suriname ed eventualmente l'Iraq con il sogno di salire sull'aereo per gli Stati Uniti, il Messico e il Canada.
“Avevo bisogno di ritirarmi, avevo bisogno di una pausa nella mia carriera - diceva diversi mesi fa - Ma oggi questa felicità che ci stanno dando i ragazzi della nazionale mi motiva a fare tante cose. Vedremo cosa succederà. Se Dio vorrà e lo permetterà, così sia. Sarei contento di tornare. Intanto mi sto godendo nel migliore dei modi questo momento, analizzando attentamente la situazione. Questa è la risposta migliore che posso dare in questo momento”.
I problemi, naturalmente, non mancano. Dall'età (a giugno saranno 39 anni) al fatto che, appunto, Moreno non giochi né con un club né in Nazionale dal 2023. Per questo il ct Villegas, venuto a conoscenza dei propositi dell'attaccante, gli aveva già prontamente chiuso la porta.
"Non posso prenderlo sul serio. È stato un grande giocatore, ma non gioca da un anno e passa e dovrebbe prima trovare un club. Non c'è motivo di prendere in considerazione un ex giocatore. Devo basare il mio pensiero sulla realtà, non posso fare supposizioni. La realtà è che Marcelo non ha un club, non gioca, e io convoco solo giocatori in attività. Una nazionale richiede giocatori che militino per un club: in caso contrario non posso selezionarli. Ho bisogno di vederli in partita per valutare il loro livello. Se Marcelo o qualsiasi altro giocatore vuole essere convocato in nazionale, deve essere sotto contratto con un club, deve essere in attività e giocare a un buon livello per essere convocabile".
Ora però Moreno un club ce l'ha: l'Oriente Petrolero. Giocherà nella massima divisione boliviana. Lo stesso Villegas aveva già ammorbidito la propria posizione, dicendo che "la porta non è mai stata chiusa. Marcelo può rimettersi in forma e cercare un club. Lavorare con una squadra potrebbe semplificare le cose. Ci piacerebbe avere un giocatore come Marcelo in buone condizioni. Dovremo valutarlo e prendere la decisione migliore".