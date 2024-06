Chi è il marcatore più giovane nella storia degli Europei?

Tra i record battibili a Euro 2024 c'è quello relativo al goal più precoce: andiamo a scoprire chi è il più giovane ad aver segnato agli Europei.

Gli Europei rappresenta la vetrina ideale, specialmente per i talenti in rampa di lancio, per potersi mettere in mostra sul grande palcoscenico e anche Euro 2024, in tal senso, offrirà la medesima opportunità ai tanti giovani talenti che vi prenderanno parte.

Il torneo che si disputa in Germania rappresenta l'occasione giusta per i tanti talenti sparsi per il Vecchio Continente, per provare a scrivere nuove pagine di storia e, perché no, provare a ritoccare alcuni primati che ancora resistono. Tra questi c'è quell relativo al goal più precoce nella storia del torneo.

Andiamo a scoprire chi è il giocatore più giovane ad aver segnato più goal in una fase finale degli Europei.