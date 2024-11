Marca - Verratti vuole tornare in Italia, l'Inter ci pensa: potrebbe essere il vice Calhanoglu

L'ex PSG vorrebbe lasciare il Qatar, spunta l'ipotesi Inter già a gennaio in prestito o a parametro zero. L'ostacolo è l'ingaggio.

Marco Verratti potrebbe debuttare in Serie A a 32 anni. L'ex PSG, pilastro per anni della squadra francese e della nostra Nazionale, non ha infatti giocato mai neppure un minuto nel nostro massimo campionato.

Volato a Parigi dopo una grande stagione col Pescara in Serie B, Verratti attualmente gioca dall'altra parte del mondo e più precisamente in Qatar.

L'avventura all'Al-Arabi però non è stata troppo entusiasmante per l'italiano, che ora secondo 'MARCA' spinge per tornare in Europa. Possibilmente proprio in Italia.

Ma dove potrebbe giocare Verratti in Serie A?