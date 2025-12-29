Marca - Il Barcellona pensa a Vlahovic: l'attaccante della Juventus è un'occasione a costo zero per sostituire Lewandowski

E se il futuro di Dusan Vlahovic fosse al Barcellona?

L'ipotesi clamorosa viene lanciata da 'Marca', testata in realtà più vicina al Real Madrid che alla società blaugrana, secondo cui i catalani avrebbero puntato l'attaccante della Juventus.

Il contratto di Vlahovic d'altronde scade tra sei mesi e le trattative per l'eventuale rinnovo sono ferme ormai da tempo.

Una situazione che il Barcellona potrebbe sfruttare a suo vantaggio anche per sopperire alla possibile partenza di un big come Robert Lewandowski.