Dusan Vlahovic JuventusGetty Images
Lelio Donato

Marca - Il Barcellona pensa a Vlahovic: l'attaccante della Juventus è un'occasione a costo zero per sostituire Lewandowski

Il Barcellona rischia di perdere Robert Lewandowski al termine di questa stagione e per sostituirlo potrebbe puntare su Dusan Vlahovic. L'attaccante serbo arriverebbe a parametro zero dalla Juventus.

E se il futuro di Dusan Vlahovic fosse al Barcellona?

L'ipotesi clamorosa viene lanciata da 'Marca', testata in realtà più vicina al Real Madrid che alla società blaugrana, secondo cui i catalani avrebbero puntato l'attaccante della Juventus.

Il contratto di Vlahovic d'altronde scade tra sei mesi e le trattative per l'eventuale rinnovo sono ferme ormai da tempo.

Una situazione che il Barcellona potrebbe sfruttare a suo vantaggio anche per sopperire alla possibile partenza di un big come Robert Lewandowski.

  • VLAHOVIC RINNOVA CON LA JUVENTUS?

    Prima dell'infortunio che lo terrà fuori almeno fino a marzo, la Juventus sembrava intenzionata a sedersi intorno ad un tavolo con Vlahovic per discutere del possibile rinnovo.

    Attualmente però i bianconeri hanno in rosa altri due attaccanti, ovvero Openda e David, entrambi arrivati durante l'ultima sessione di mercato. Oltre a Milik.

    Inoltre la Juventus non potrà sicuramente garantire a Vlahovic lo stesso ricchissimo ingaggio percepito nelle ultime stagioni.

    Un accordo tra le parti, insomma, al momento appare difficile. Da qui il sempre più probabile divorzio al termine di questa stagione.

  • BARCELLONA COL DUBBIO LEWANDOWSKI

    Una situazione simile se non identica a quella che sta vivendo Robert Lewandowski al Barcellona.

    Il bomber polacco, che ha compiuto 37 anni lo scorso agosto, ha un contratto in scadenza al 30 giugno proprio come Vlahovic con la Juventus. Ed il suo futuro in blaugrana è tutt'altro che certo.

    Anche perché Flick in questa stagione sta già preparando il post Lewandowski schierando spesso Ferran Torres nel ruolo di prima punta. Peraltro con ottimi risultati.

    Il polacco al momento preferisce non sbilanciarsi ma la sensazione è che le strade potrebbero davvero dividersi al termine della stagione.

  • L'INTERESSE DEL BARCELLONA PER VLAHOVIC

    In vista della possibile separazione con Lewandowski nel mirino del Barcellona sarebbe finito Dusan Vlahovic.

    L'attaccante serbo viene ritenuto un profilo ideale per età, caratteristiche ed esperienza anche a livello internazionale. Oltre che per una questione economica.

    Vlahovic infatti arriverebbe al Barcellona a parametro zero e pur di vestire la maglia blaugrana potrebbe accettare un ingaggio leggermente inferiore a quello che percepisce attualmente alla Juventus.

    Al momento quella che porta a Vlahovic è solo un'idea ma l'affare secondo 'Marca' potrebbe decollare nelle prossime settimane, specie se Lewandowski confermasse i suoi propositi di addio.

  • OCCHIO AL MILAN

    In ogni caso per il futuro di Vlahovic resta sempre da tenere d'occhio anche la pista italiana che porta al Milan.

    L'attaccante della Juventus è molto stimato da Massimiliano Allegri che lo accoglierebbe volentieri in rossonero dalla prossima stagione.

    Inoltre negli ultimi giorni si sono registrati dei contatti tra la dirigenza del Milan e l'agente di Vlahovic, Darko Ristic.

    L'inserimento del Barcellona però rischia di complicare i piani dei rossoneri. 

