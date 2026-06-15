Marc Cucurella deve essere subito un successo per il Real Madrid dopo l'acquisto da 60 milioni di euro dal Chelsea: GOAL valuta i trasferimenti più importanti della finestra di mercato estiva 2026

Per ilChelsea: la cessione di Cucurella appare strana. Arrivato nel 2022 con un inizio difficile, è diventato un pilastro della difesa. Vederlo partire con una minusvalenza sorprende, anche se da tempo voleva andare via e criticava la gestione del club. Tuttavia, il Chelsea lo pagò troppo, prelevandolo dal Brighton per 60 milioni di sterline (80 milioni di dollari), e visto che il giocatore aveva espresso il desiderio di andare via e criticato la dirigenza, il club ora sembra disposto a cederlo per circa 52 milioni di sterline (69 milioni di dollari), considerandolo non più incedibile. A 28 anni, il suo valore potrebbe scendere. La sua partenza lascia la rosa, già povera di esperienza, senza uno dei giocatori più affidabili, ma il Chelsea confida nel giovane Jorrel Hato e nell’arrivo di Valentin Barco. Voto: B-

Per il Real Madrid: I Blancos, su indicazione di José Mourinho, hanno aperto il mercato con un colpo a sorpresa. Avevano già investito molto lo scorso anno per riportare Álvaro Carreras dal Benfica, ma questo non li ha fermati dal pagare una cifra elevata per Cucurella, indicato come priorità dal nuovo-vecchio tecnico. Sessanta milioni sono molti per una società che di solito spende con parsimonia, e servirà un ritorno immediato da un giocatore la cui forma è calata negli ultimi mesi. Cucurella compirà 28 anni a breve: quanti anni di alto livello potrà dare al club? Ha comunque le caratteristiche di un giocatore “alla Mourinho”, con energia e aggressività. Con l’arrivo di Cucurella, il Real conta ora quattro terzini sinistri in rosa (Carreras, Mendy e Fran García), quindi qualche partenza sembra inevitabile. Voto: C

Per Cucurella: Il difensore ottiene ciò che voleva, lasciando un Chelsea in difficoltà per approdare in uno dei club più grandi al mondo nel pieno della sua carriera. Voleva tornare in Spagna, essendo deluso dalla gestione dei Blues, e nonostante l’interesse dell’Atletico tutti si aspettavano che finisse al Real. Non sorprende che l’affare sia stato chiuso in fretta: Cucurella ha detto subito sì al Real. Considerato l’interesse di Mourinho, ha buone chance di diventare un giocatore chiave, mentre Carreras potrebbe alternarsi con lui nell’undici titolare. Considerato l’investimento, dovrà brillare subito o finire nel mirino dei tifosi del Bernabéu, storicamente impazienti, e dei suoi ex rivali del Barcellona. Voto: A