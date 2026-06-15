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Marc Cucurella Real Madrid GFXGetty/GOAL
Tom Maston,Mark Doyle e Krishan Davis

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Marc Cucurella deve essere subito un successo per il Real Madrid dopo l'acquisto da 60 milioni di euro dal Chelsea: GOAL valuta i trasferimenti più importanti della finestra di mercato estiva 2026

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Real Madrid
M. Cucurella
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A. Robertson
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Per molti appassionati di calcio, l'estate è il momento più atteso, non solo per i Mondiali ogni quattro anni, ma perché la fine della stagione porta il calciomercato. Il mercato 2026 si preannuncia scoppiettante: molti big firmeranno contratti milionari prima della chiusura del 1° settembre.

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Alcuni trasferimenti soddisfano tutti, ma spesso club o giocatori si chiedono se avrebbero potuto fare di meglio.

GOAL è qui per dirvi chi ha guadagnato di più da ogni grande affare, prima ancora che i giocatori vengano presentati. Per tutta l’estate valuteremo ogni operazione conclusa, così saprete sempre chi vince e chi perde.

Guarda tutte le nostre valutazioni qui sotto e facci sapere cosa ne pensi nei commenti.

  • Marc Cucurella Real Madrid GFXGetty/GOAL

    15 giugno: Marc Cucurella (dal Chelsea al Real Madrid, 60 milioni di euro)

    Per ilChelsea: la cessione di Cucurella appare strana. Arrivato nel 2022 con un inizio difficile, è diventato un pilastro della difesa. Vederlo partire con una minusvalenza sorprende, anche se da tempo voleva andare via e criticava la gestione del club. Tuttavia, il Chelsea lo pagò troppo, prelevandolo dal Brighton per 60 milioni di sterline (80 milioni di dollari), e visto che il giocatore aveva espresso il desiderio di andare via e criticato la dirigenza, il club ora sembra disposto a cederlo per circa 52 milioni di sterline (69 milioni di dollari), considerandolo non più incedibile. A 28 anni, il suo valore potrebbe scendere. La sua partenza lascia la rosa, già povera di esperienza, senza uno dei giocatori più affidabili, ma il Chelsea confida nel giovane Jorrel Hato e nell’arrivo di Valentin Barco. Voto: B-

    Per il Real Madrid: I Blancos, su indicazione di José Mourinho, hanno aperto il mercato con un colpo a sorpresa. Avevano già investito molto lo scorso anno per riportare Álvaro Carreras dal Benfica, ma questo non li ha fermati dal pagare una cifra elevata per Cucurella, indicato come priorità dal nuovo-vecchio tecnico. Sessanta milioni sono molti per una società che di solito spende con parsimonia, e servirà un ritorno immediato da un giocatore la cui forma è calata negli ultimi mesi. Cucurella compirà 28 anni a breve: quanti anni di alto livello potrà dare al club? Ha comunque le caratteristiche di un giocatore “alla Mourinho”, con energia e aggressività. Con l’arrivo di Cucurella, il Real conta ora quattro terzini sinistri in rosa (Carreras, Mendy e Fran García), quindi qualche partenza sembra inevitabile. Voto: C

    Per Cucurella: Il difensore ottiene ciò che voleva, lasciando un Chelsea in difficoltà per approdare in uno dei club più grandi al mondo nel pieno della sua carriera. Voleva tornare in Spagna, essendo deluso dalla gestione dei Blues, e nonostante l’interesse dell’Atletico tutti si aspettavano che finisse al Real. Non sorprende che l’affare sia stato chiuso in fretta: Cucurella ha detto subito sì al Real. Considerato l’interesse di Mourinho, ha buone chance di diventare un giocatore chiave, mentre Carreras potrebbe alternarsi con lui nell’undici titolare. Considerato l’investimento, dovrà brillare subito o finire nel mirino dei tifosi del Bernabéu, storicamente impazienti, e dei suoi ex rivali del Barcellona. Voto: A

    • Pubblicità
  • Andy RobertsonGetty Images

    5 giugno: Andy Robertson (dal Liverpool al Tottenham, a titolo gratuito)

    Per il Liverpool è un addio emozionante. Robertson, acquistato dall’Hull City nel 2017 per 8 milioni di sterline, è stato tra i migliori terzini sinistri al mondo nel periodo d’oro dell’era Klopp. Ora, a 32 anni, l'età si fa sentire: per questo il Liverpool lo ha sostituito con Milos Kerkez e, in inverno, avrebbe ceduto Robertson se Kostas Tsimikas fosse tornato dalla Roma. Tuttavia Kerkez non si è ancora ambientato ad Anfield e, durante la difficile stagione 2025-26, è emerso che esperienza, grinta e personalità di Robertson mancheranno molto. I tifosi temono che, con l’addio di Salah, la squadra peggiorerà ancora. Voto: D

    Per il Tottenham: mossa sorprendente. Gli Spurs lo volevano già a gennaio, ma il motivo non era chiaro. Pur avendo bisogno di qualità in altri ruoli, il terzino sinistro non era una priorità: Ben Davies era infortunato, ma c’erano ancora Destiny Udogie, il versatile Djed Spence e il giovane Souza appena arrivato dal Santos. L’idea era di aggiungere esperienza a uno spogliatoio in difficoltà, sostenendo il nuovo tecnico Roberto De Zerbi. Arriva a parametro zero, ma resta il dubbio che fosse davvero necessario. Voto: C

    Per Robertson: Una scelta sorprendente. È comprensibile che a gennaio volesse lasciare il Liverpool, dove era diventato seconda scelta dietro un giocatore non brillantissimo e desiderava giocare in Premier League in vista dei Mondiali, cosa che gli Spurs sembravano poter garantirgli. Alla fine ha giocato più del previsto nella seconda parte di stagione, quindi arriva in Nord America in discreta forma. Non è mai stato vicino a restare ad Anfield, visto che il Liverpool non gli ha offerto il rinnovo. Aveva altre opzioni, come la Juventus, ma ha scelto gli Spurs, che a fine stagione hanno evitato la retrocessione per un soffio. Oggi, con De Zerbi in panchina, il club può sembrare più attraente di gennaio. Resta da vedere se a Londra giocherà più che a Liverpool. Voto: C

    Mark Doyle

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  • Ederson Man Utd GFXGetty/GOAL

    2 giugno: Ederson dall'Atalanta al Manchester United per 35 milioni di sterline.

    Per l'Atalanta si tratta dell'ennesima conferma del suo brillante modello di business. Acquistato dalla Salernitana nel 2022 per circa 23 milioni di euro, Ederson potrebbe ora fruttare il doppio, bonus inclusi, se ceduto allo United dopo quattro stagioni eccellenti culminate con la vittoria dell'Europa League. Sostituirlo non sarà facile, ma è proprio ciò che l’Atalanta sa fare: scoprire talenti e cederli al miglior offerente dopo poche stagioni. L’Atletico Madrid lo voleva, ma l’Atalanta ha tenuto il prezzo e lo United ha pagato per un giocatore con un anno di contratto. Reclutamento eccellente. Voto: A

    Per lo United: acquisto sensato per un club spesso impulsivo. Con Casemiro partito, i Red Devils cercavano un nuovo centrocampista e hanno scelto un profilo simile: un altro brasiliano bravo nel recupero palla e nella costruzione del gioco. Il valore di Ederson è leggermente calato nell’ultimo anno, tanto che non è stato convocato da Ancelotti per i Mondiali, a differenza di Casemiro. Il suo valore era però legato alla guida di Gian Piero Gasperini, che lo considerava il perno della squadra capace di battere il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso nella finale di Europa League 2024. In passato era stato accostato a Liverpool e Manchester City; se tornerà quel livello, formerà una coppia di centrocampo solida con Kobbie Mainoo. Non sarà Casemiro al top, ma è comunque un passo avanti rispetto a Manuel Ugarte. Voto: B+

    Per Ederson: il grande trasferimento che cercava da tempo. Ha sempre voluto giocare in Premier League e ora potrà esprimersi in un campionato che esalta le sue qualità: recupero palla, palleggio e inserimenti in area. Certo, qualcuno preferirebbe vederlo all’Atletico di Simeone, ma Michael Carrick, già ottimo mediano, sembra aver riportato un po’ di stabilità a Old Trafford. Ha le qualità per imporsi a Old Trafford e tornare in Nazionale. Voto: A

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 maggio: Anthony Gordon (dal Newcastle al Barcellona, 80 milioni di euro)

    Per il Newcastle: un cambio di rotta netto. La scorsa estate il club ha lottato per trattenere Alexander Isak, poi lo ha lasciato andare al Liverpool con troppo ritardo. Meglio sarebbe stato cederlo subito, appena chiesta la cessione, per evitare tensioni a Eddie Howe e alla squadra. Così, per evitare nuovi malumori, ha ceduto anche Gordon incassando una cifra record. L’attaccante è versatile e talentuoso, ma non ha ancora dimostrato di valere 69 milioni. Ora il Newcastle deve investire bene questi soldi: dopo aver sperperato il ricavato di Isak, convincere i top player sarà difficile. I Magpies non possono più offrire la Champions League, e il loro 12° posto in Premier, sommato alla voglia di Gordon di seguire Isak, mostra che il club non è più una minaccia per l’élite inglese sotto proprietari sauditi sempre più distanti. Voto: B-

    Per il Barcellona: un segnale preoccupante. I blaugrana, alle prese da tempo con i vincoli finanziari della Liga, appena sistemato il bilancio spendono subito 80 milioni per Gordon: un cattivo segno. L’inglese è versatile e utile in tutti i ruoli d’attacco, e pressa come una macchina, cosa che non si può dire di Marcus Rashford. Capisco perché Hansi Flick lo abbia voluto. Tuttavia, resta il fatto che il Barcellona ha pagato troppo. Gordon potrebbe brillare al Mondiale e la sua cifra apparirebbe allora più giustificata; è vero che ha segnato 10 gol in Champions, ma sei sono arrivati contro Qarabag e Union Saint-Gilloise, metà su rigore. Negli ultimi 60 match in Premier ha segnato solo 12 gol, media più realistica per i tifosi blaugrana. Pur offrendo a Flick un’ala adatta e costando meno di Rashford, l’acquisto sembra eccessivo: il Barça sembra aver ritrovato più soldi che buon senso. Voto: C+

    Per Gordon: il trasferimento dei sogni. Nonostante prestazioni altalenanti in Premier negli ultimi due anni, l’attaccante ha finalmente raggiunto un grande club. Aveva confessato di essere tentato dal Liverpool, squadra della sua città, e in un primo momento sembrava diretto al Bayern Monaco. I bavaresi hanno esitato per il costo, e qui sta la sfida: con l’eventuale arrivo di Julian Álvarez l’attenzione calerebbe, ma su di lui peserà comunque l’onere di giustificare l’investimento, perché il Barça non ha speso 80 milioni per una riserva. Gordon dovrà conquistarsi un posto da titolare in un undici pieno di stelle, e non sarà facile: basta chiedere a Rashford, ora in esubero nonostante 28 gol+assist all’esordio. Ma il 25enne probabilmente stenta a credere alla sua fortuna: lascerà Anthony Elanga per giocare accanto a Lamine Yamal. Voto: A

    Mark Doyle

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