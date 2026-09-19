Manu Koné protagonista di Roma-Inter, da oggetto del desiderio sul mercato a incubo in campo: doppietta contro i nerazzurri

50€ in asset con investimento min. di 100€
Per maggiorenni, solo nuovi clienti.
Per richiederlo:
- Crea un account su eToro.
- Deposita 100 €.
- Ricevi 50 € in asset.
Consulta i Termini e Condizioni.
Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.
La doppietta di Lautaro Martinez ha in parte rimesso le cose a posto per l'Inter, che ha rischiato di cadere all'Olimpico sotto i colpi di un giocatore che poteva giocare il big-match della quinta giornata con la maglia nerazzurra.
Stiamo ovviamente parlando di Manu Koné, autore di un primo tempo monumentale in cui ha letteralmente dominato a centrocampo. Ma soprattutto ha segnato i due goal per la Roma.
Il francese è stato un oggetto del desiderio dell'Inter nelle scorse sessioni di mercato. E sembrava sul punto di partire anche questa estate ma Gasperini si è opposto con forza alla cessione.
La prova offerta da Manu Koné in Roma-Inter ha spiegato bene il perché.