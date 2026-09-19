Manu Koné protagonista di Roma-Inter, da oggetto del desiderio sul mercato a incubo in campo: doppietta contro i nerazzurri

Se qualcuno non avesse ancora ben chiari i motivi per cui Gasperini ha voluto fortissimamente trattenere Manu Konè, una risposta è arrivata durante Roma-Inter.

Il centrocampista francese ha mostrato tutte le sue qualità proprio contro la squadra in cui avrebbe potuto giocare se la trattativa della scorsa estate si fosse concretizzata.

Peraltro per Koné si è trattata della prima doppietta da quando veste la maglia della Roma visto che sia nella scorsa stagione che in quella precedente aveva segnato due goal in tutto il campionato.

La scarsa dimestichezza con la porta avversaria d'altronde è uno dei pochi punti deboli di Konè riguardo a cui Gasperini qualche tempo fa aveva dichiarato: "Se segnasse con continuità sarebbe già in altre squadre".