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AS Roma v FC Internazionale - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Lelio Donato

Manu Koné protagonista di Roma-Inter, da oggetto del desiderio sul mercato a incubo in campo: doppietta contro i nerazzurri

Serie A
Roma
Roma vs Inter
Inter

Il centrocampista francese era stato un obiettivo di mercato dell'Inter ma è rimasto alla Roma. E proprio contro i nerazzurri Manu Koné ha realizzato una doppietta per i giallorossi.

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La doppietta di Lautaro Martinez ha in parte rimesso le cose a posto per l'Inter, che ha rischiato di cadere all'Olimpico sotto i colpi di un giocatore che poteva giocare il big-match della quinta giornata con la maglia nerazzurra.

Stiamo ovviamente parlando di Manu Koné, autore di un primo tempo monumentale in cui ha letteralmente dominato a centrocampo. Ma soprattutto ha segnato i due goal per la Roma.

Il francese è stato un oggetto del desiderio dell'Inter nelle scorse sessioni di mercato. E sembrava sul punto di partire anche questa estate ma Gasperini si è opposto con forza alla cessione.

La prova offerta da Manu Koné in Roma-Inter ha spiegato bene il perché.

  • KONE VICINO ALL'INTER

    Manu Konè è stato nel mirino dell'Inter durante l'estate del 2025, diventando il principale obiettivo dei nerazzurri per alcune settimane.

    Una volta incassato il definitivo 'no' dell'Atalanta per Ademola Lookman, la società meneghina individua in Konè il tassello che serve per rinforzare il centrocampo.

    Per convincere la Roma a cedere il francese i nerazzurri mettono sul piatto un'offerta da circa 40 milioni di euro che però viene respinta dai giallorossi.

    Gasperini, appena arrivato a Trigoria, ritiene Koné fondamentale per la costruzione della sua squadra. Così all'Inter non resta che cambiare nuovamente obiettivo virando su Andy Diouf.

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  • TRATTENUTO DA GASPERINI

    Anche questa estate Manu Koné è stato al centro delle voci di mercato, ma non in orbita Inter.

    Il francese sembrava potesse essere sacrificato dalla Roma per sistemare i conti e rispettare i rigidi paletti del Fair Play Finanzario.

    Nelle ultimissime ore di mercato in tal senso c'è stato un tentativo molto concreto da parte del Chelsea, pronto ad offrire 50 milioni di euro.

    Ma pure stavolta decisivo per la permanenza di Manu Koné alla Roma è stato Gasperini, che si è opposto con forza alla sua cessione rinunciando piuttosto all'acquisto di un altro esterno.

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  • INSOSTITUIBILE ALLA ROMA

    Nell'estate del 2024, invece, Manu Koné sarebbe potuto finire a Milano ma con la maglia rossonera.

    Il Milan infatti era molto interessato al centrocampista, reduce da un'ottima stagione in Bundesliga col Borussia Moenchengladbach.

    Alla fine invece a spuntarla è stata la Roma che ha acquistato Koné per circa venti milioni di euro. E in giallorosso è subito diventato un punto fermo.

    Quarantacinque le sue presenze nella prima stagione, trentasette nella seconda. Quest'anno invece è partito dalla panchina solo una volta contro il Torino a causa di qualche problema fisico.

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  • LA PRIMA DOPPIETTA IN GIALLOROSSO

    Se qualcuno non avesse ancora ben chiari i motivi per cui Gasperini ha voluto fortissimamente trattenere Manu Konè, una risposta è arrivata durante Roma-Inter.

    Il centrocampista francese ha mostrato tutte le sue qualità proprio contro la squadra in cui avrebbe potuto giocare se la trattativa della scorsa estate si fosse concretizzata.

    Peraltro per Koné si è trattata della prima doppietta da quando veste la maglia della Roma visto che sia nella scorsa stagione che in quella precedente aveva segnato due goal in tutto il campionato.

    La scarsa dimestichezza con la porta avversaria d'altronde è uno dei pochi punti deboli di Konè riguardo a cui Gasperini qualche tempo fa aveva dichiarato: "Se segnasse con continuità sarebbe già in altre squadre".

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