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Pio Esposito Inter MonzaGetty Images
Matteo Occhiuto

Mantere la difesa blindata e ritrovare Pio Esposito: gli obiettivi di Chivu per Inter-Fiorentina

Serie A
Inter vs Fiorentina
Inter
Fiorentina

Alla vigilia della sfida contro i viola di Vanoli, i nerazzurri cercano continuità tattica: dalla tenuta del muro difensivo al rilancio di Pio Esposito dal primo minuto.

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Un anticipo di mezzogiorno assolutamente non banale. L’Inter si appresta ad affrontare la Fiorentina a San Siro in una sfida che può indubbiamente consolidare la leadership nelle zone alte della classifica, peraltro alla vigilia di una settimana che vedrà Calhanoglu e compagni scendere in campo per tre volte in Serie A.

Più che per la classifica in sé, infatti, il match contro i viola rappresenta un vero e proprio banco di prova per misurare la maturità del gruppo nerazzurro in una fase densa di impegni tra coppe e campionato, specie in virtù dell’assenza della leadership di uno come Lautaro Martienz.

In Champions l’Inter ha risposto bene, almeno per ciò che concerne il risultato: battere lo Shakhtar, per come si era messa la partita, non era semplice, e oltretutto fondamentale. Sulla lavagna tattica di Chivu, ora, si intrecciano tre nodi fondamentali: mantenere una ritrovata tenuta difensiva e rivedere in campo i goal di Pio Esposito in attacco.


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  • 1 GOAL SUBITO NELLE ULTIME 2

    Nelle ultime due partite, l’Inter ha subito solo un goal, quello di Pobega a Bologna, mantenendo invece la porta inviolata contro lo Shakhtar. Un passo avanti importante nell’ottica di ritrovare quell’impermeabilità che è stata uno dei segreti di questi ultimi anni, completamente smarrita in avvio di stagione, come dimostrano i quattro goal presi dal Brugge o i 5, prima della sosta, rimediati fra Roma e Udinese.

  • PIO A CACCIA DEL GOAL PERDUTO

    Altro tema del match contro i viola è il ritorno dal primo minuto di Francesco Pio Esposito. La punta classe 2005 è rimasta a guardare per tutto il match di Champions contro gli ucraini e, in campionato, dovrebbe tornare dal primo minuto. Chivu spera di rivederlo esultare: con l’Inter, Esposito non segna dallo scorso 14 settembre, quando timbrò contro l’Udinese nel 5-3 finale. 

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  • BALLOTTAGGIO IN PORTA

    Un altro interrogativo importante riguarda la porta. Contro lo Shakhtar, Josep Martinez ha sfoderato forse la miglior prestazione stagionale, contribuendo in modo importante al mantenimento del clean sheet e alla conseguente vittoria. Tuttavia Provedel scalpita e la tentazione di concedere una chance al portiere ex Lazio è grande, anche per permettere a Martinez di riposare. 

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  • SETTIMANA CON VISTA DERBY

    L’Inter, comunque, guarda sull’orizzonte lungo: la settimana sarà intensa, con Fiorentina a San Siro, trasferta di Venezia e derby col Milan in appena sei giorni, prima del ritorno in Champions col Feyenoord. Per Chivu è fondamentale non sbagliare neanche un appuntamento, specie in un periodo in cui il derby col Milan è quantomai vicino. 

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