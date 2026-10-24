Mantere la difesa blindata e ritrovare Pio Esposito: gli obiettivi di Chivu per Inter-Fiorentina

Un anticipo di mezzogiorno assolutamente non banale. L’Inter si appresta ad affrontare la Fiorentina a San Siro in una sfida che può indubbiamente consolidare la leadership nelle zone alte della classifica, peraltro alla vigilia di una settimana che vedrà Calhanoglu e compagni scendere in campo per tre volte in Serie A.

Più che per la classifica in sé, infatti, il match contro i viola rappresenta un vero e proprio banco di prova per misurare la maturità del gruppo nerazzurro in una fase densa di impegni tra coppe e campionato, specie in virtù dell’assenza della leadership di uno come Lautaro Martienz.

In Champions l’Inter ha risposto bene, almeno per ciò che concerne il risultato: battere lo Shakhtar, per come si era messa la partita, non era semplice, e oltretutto fondamentale. Sulla lavagna tattica di Chivu, ora, si intrecciano tre nodi fondamentali: mantenere una ritrovata tenuta difensiva e rivedere in campo i goal di Pio Esposito in attacco.







