Mandragora carica la Fiorentina e avvisa la Juventus: "Giocheremo con il coltello tra i denti, sappiamo quanto questa gara sia sentita dalla nostra gente"

Rolando Mandragora suona la carica in vista di Juventus-Fiorentina e assicura che la squadra viola affronterà la sfida “con il coltello tra i denti”.
Nell’intervista rilasciata a Tuttosport alla vigilia della gara, il centrocampista ha spiegato come la squadra stia vivendo l’attesa per una partita particolarmente sentita dall’ambiente viola, sottolineando anche la volontà di ottenere un risultato positivo per i tifosi.
Mandragora ha poi ripercorso il proprio passato tra Juventus, Torino e Fiorentina, soffermandosi sulla stagione complicata vissuta dal club viola, sul rapporto con la tifoseria e sul futuro dopo il recente rinnovo fino al 2028.