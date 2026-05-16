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Mandragora Fiorentina JuventusGetty Images
Alessandro De Felice

Mandragora carica la Fiorentina e avvisa la Juventus: "Giocheremo con il coltello tra i denti, sappiamo quanto questa gara sia sentita dalla nostra gente"

Serie A
Juventus vs Fiorentina
Juventus
Fiorentina

Il centrocampista presenta la sfida contro i bianconeri e ripercorre anche il passato in bianconero e la stagione difficile vissuta a Firenze.

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Rolando Mandragora suona la carica in vista di Juventus-Fiorentina e assicura che la squadra viola affronterà la sfida “con il coltello tra i denti”.

Nell’intervista rilasciata a Tuttosport alla vigilia della gara, il centrocampista ha spiegato come la squadra stia vivendo l’attesa per una partita particolarmente sentita dall’ambiente viola, sottolineando anche la volontà di ottenere un risultato positivo per i tifosi.

Mandragora ha poi ripercorso il proprio passato tra Juventus, Torino e Fiorentina, soffermandosi sulla stagione complicata vissuta dal club viola, sul rapporto con la tifoseria e sul futuro dopo il recente rinnovo fino al 2028.


  • “GIOCHEREMO COL COLTELLO TRA I DENTI

    La Fiorentina affronterà la Juventus “con il coltello tra i denti”. Rolando Mandragora non ha dubbi:

    “L’affronteremo con il coltello tra i denti, sappiamo quanto questa gara sia sentita dalla nostra gente e questo deve spingerci ancora più a fare una grande prestazione e ottenere un risultato positivo”.

    Riferendosi all’ultimo successo contro i bianconeri, il 3-0 al Franchi nel quale andò anche a segno, il centrocampista ha scherzato:

    “Lo riferirò ai miei compagni, questa deve essere una motivazione in più (sorride, ndr)”.


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  • PRESSIONE SULLA JUVENTUS

    Parlando della Juventus, Mandragora ha spiegato che si aspetta una squadra “con più pressione di noi avendo un obiettivo da centrare”, mentre la Fiorentina andrà a Torino “con la mente sgombra, puntando a vincere per i nostri tifosi”.

    Sulle qualità dei bianconeri ha aggiunto:

    “È una squadra forte, con individualità importantissime. Bisogna stare attenti ai giocatori offensivi, possono creare pericoli in ogni momento. Noi proveremo a fermarli con le nostri armi”.


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  • “NESSUN RIMPIANTO

    L’ex centrocampista bianconero ha poi ripercorso la sua carriera e le tappe fondamentali:

    “Torino e Fiorentina sono le squadre che mi hanno dato di più. Al Toro sono stato solo un anno e mezzo ma sono stato bene, ho dato tutto quel che avevo perché era giusto così, era il mio dovere ma la gente lo ha apprezzato davvero ed è stato bello”.

    Poi il passaggio sulla Juventus,

    “Assolutamente no, si vede che era il mio destino. Mi è dispiaciuto di più a suo tempo non essere stato riconfermato dal Toro”.

    Mandragora ha ricordato anche il proprio esordio in Serie A contro la Juventus quando vestiva la maglia del Genoa.

    “Avevo 17 anni, Gasperini mi dette fiducia, Marassi era pieno e vincemmo con una rete di Antonini”, ha raccontato, definendo quella giornata “un ricordo speciale”.


  • LA STAGIONE ‘LUNGA’ DELLA FIORENTINA

    Il centrocampista viola si è soffermato anche sulla stagione difficile vissuta dalla Fiorentina, definendola “lunga”.

    “Avevamo aspettative importanti ma non siamo riusciti a mantenerle e ne siamo i primi responsabili. Alla fine abbiamo raggiunto la salvezza anche se avremmo voluto farlo con più tranquillità”.

    Parlando del rischio retrocessione, Mandragora ha confessato:

    “Quando siamo stati a lungo senza vincere ho iniziato a pensare: se le altre squadre in lotta riescono a ingranare la rincorsa si farà sempre più dura. Però sapevamo nonostante tutto di essere un gruppo con buone individualità, anche se sentendo usare ora questo termine alla gente verrà giustamente da ridere”.

    Sul clima vissuto dopo lo 0-0 contro il Genoa e la contestazione dei tifosi:

    “Se parliamo di delusione dico che me l'aspettavo: annata negativa, tanti episodi che hanno fatto discutere, i tifosi ci hanno sostenuto ma i fischi bisogna accettarli. Conosco il loro amore viscerale per la Fiorentina, è lo stesso che ha il popolo granata per il Toro, gente che dà tanto e vuole tanto. E noi non sempre ci siamo riusciti”.


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