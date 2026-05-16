Mandragora carica la Fiorentina e avvisa la Juventus: "Giocheremo con il coltello tra i denti, sappiamo quanto questa gara sia sentita dalla nostra gente"

L’ex centrocampista bianconero ha poi ripercorso la sua carriera e le tappe fondamentali:

“Torino e Fiorentina sono le squadre che mi hanno dato di più. Al Toro sono stato solo un anno e mezzo ma sono stato bene, ho dato tutto quel che avevo perché era giusto così, era il mio dovere ma la gente lo ha apprezzato davvero ed è stato bello”.

Poi il passaggio sulla Juventus,

“Assolutamente no, si vede che era il mio destino. Mi è dispiaciuto di più a suo tempo non essere stato riconfermato dal Toro”.

Mandragora ha ricordato anche il proprio esordio in Serie A contro la Juventus quando vestiva la maglia del Genoa.

“Avevo 17 anni, Gasperini mi dette fiducia, Marassi era pieno e vincemmo con una rete di Antonini”, ha raccontato, definendo quella giornata “un ricordo speciale”.



