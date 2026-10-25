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AS Roma v Genoa CFC - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Redazione Goal

Mancini sfotte Allegri dopo l'espulsione: cosa ha fatto il difensore della Roma, il video diventa virale

Serie A
Roma
Napoli vs Roma
Napoli

Il difensore della Roma mima il gesto di togliersi la giacca per prendere in giro Allegri dopo l'espulsione dell'allenatore avversario.

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È successo di tutto in Napoli-Roma e ancor più nel finale quando i giallorossi hanno trovato il pari con la seconda rete di Balerdi. Il goal dell’argentino ha fatto sfumare i tre punti per gli azzurri e fatto andare su tutte le furie Max Allegri, espulso e protagonista di uno sfogo durante il quale, come spesso fa, ha fatto volare la giacca nell’impeto delle proteste. Il suo gesto è stato canzonato da Gianluca Mancini che è stato immortalato in un video subito diventato virale in cui prende in giro l’allenatore del Napoli, imitando il suo proverbiale lancio della giacca.


  • Al Maradona c’è stata una nuova puntata dell’Allegri show. Dopo il pari della Roma, l’ex Milan ha protestato con il quarto uomo, è stato espulso e ha quindi lanciato la sua giacca in preda alla tensione. La novità, stavolta, sta nel fatto che Mad Max ha trovato un imitatore.


    Sui social è diventato virale il video condiviso da Dazn che racconta gli ultimi minuti della gara con la reazione nervosa di Allegri che si sveste e con Mancini, chiamato in panchina da Gasperini, che lo imita per prenderlo in giro. Prima Mancini alza il braccio come per invitarlo a uscire dal campo e poi prende a farne il verso. Il difensore della Nazionale di fatti ripete gli stessi gesti di Allegri, fa finta di togliersi la giacca e se la ride mentre l’allenatore avversario guadagna l’uscita dal campo.




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