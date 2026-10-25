È successo di tutto in Napoli-Roma e ancor più nel finale quando i giallorossi hanno trovato il pari con la seconda rete di Balerdi. Il goal dell’argentino ha fatto sfumare i tre punti per gli azzurri e fatto andare su tutte le furie Max Allegri, espulso e protagonista di uno sfogo durante il quale, come spesso fa, ha fatto volare la giacca nell’impeto delle proteste. Il suo gesto è stato canzonato da Gianluca Mancini che è stato immortalato in un video subito diventato virale in cui prende in giro l’allenatore del Napoli, imitando il suo proverbiale lancio della giacca.
Mancini sfotte Allegri dopo l'espulsione: cosa ha fatto il difensore della Roma, il video diventa virale
Al Maradona c’è stata una nuova puntata dell’Allegri show. Dopo il pari della Roma, l’ex Milan ha protestato con il quarto uomo, è stato espulso e ha quindi lanciato la sua giacca in preda alla tensione. La novità, stavolta, sta nel fatto che Mad Max ha trovato un imitatore.
Sui social è diventato virale il video condiviso da Dazn che racconta gli ultimi minuti della gara con la reazione nervosa di Allegri che si sveste e con Mancini, chiamato in panchina da Gasperini, che lo imita per prenderlo in giro. Prima Mancini alza il braccio come per invitarlo a uscire dal campo e poi prende a farne il verso. Il difensore della Nazionale di fatti ripete gli stessi gesti di Allegri, fa finta di togliersi la giacca e se la ride mentre l’allenatore avversario guadagna l’uscita dal campo.
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