Mancini sfotte Allegri dopo l'espulsione: cosa ha fatto il difensore della Roma, il video diventa virale

Al Maradona c’è stata una nuova puntata dell’Allegri show. Dopo il pari della Roma, l’ex Milan ha protestato con il quarto uomo, è stato espulso e ha quindi lanciato la sua giacca in preda alla tensione. La novità, stavolta, sta nel fatto che Mad Max ha trovato un imitatore.





Sui social è diventato virale il video condiviso da Dazn che racconta gli ultimi minuti della gara con la reazione nervosa di Allegri che si sveste e con Mancini, chiamato in panchina da Gasperini, che lo imita per prenderlo in giro. Prima Mancini alza il braccio come per invitarlo a uscire dal campo e poi prende a farne il verso. Il difensore della Nazionale di fatti ripete gli stessi gesti di Allegri, fa finta di togliersi la giacca e se la ride mentre l’allenatore avversario guadagna l’uscita dal campo.











