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AS Roma v SS Lazio - Serie AGetty Images Sport
Redazione Goal

Mancini-Roma, il rinnovo slitta ancora e l'Inter resta alla finestra: il difensore piace sempre ai nerazzurri

Calciomercato
Inter
Roma
G. Mancini
Serie A

I nerazzurri sono alla ricerca di due difensori centrali e sono alla finestra per il centrale giallorosso.

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Non solo Chalobah. Dopo gli addii di Acerbi e De Vrij, l'Inter deve inserire due difensori centrali e tra i nomi sotto osservazione in casa nerazzurra c'è anche quello di Gianluca Mancini.

Il centrale giallorosso è legato alla Roma da un contratto fino al 30 giugno 2027 ed è ancora in attesa del rinnovo. Lo stallo in questa trattativa, con la dirigenza che sta dando priorità ai rinnovi dei contratti già scaduti - come quelli di Pellegrini, Celik e Dybala - potrebbe consentire all'Inter di inserirsi. Attendendo il momento e le condizioni giusti.


  • STALLO MANCINI-ROMA

    Il desiderio primario di Mancini è rimanere alla Roma, ma, come riporta il Corriere dello Sport, al momento non c'è stata un'accelerata sul rinnovo. Al calciatore è stato prospettato un rinnovo a tre milioni a stagione per colui che è ormai diventato un simbolo di questo ciclo giallorosso e uno dei calciatori più amati dai tifosi. Al momento, però, non c'è ancora l'intesa sul rinnovo.

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  • MANCINI STIZZITO

    Secondo quanto trapela, Mancini si sarebbe aspettato un trattamento diverso. La Roma sta dando priorità ai calciatori con il contratto già scaduto, ma probabilmente il difensore - così come Gasperini - si aspettava di arrivare prima alla firma. E in questo stallo si potrebbe inserire l'Inter.

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  • L'INTER OSSERVA

    L'Inter sta monitorando. La situazione tra Mancini e la Roma non si sta bloccando e da Viale della Liberazione stanno osservando, pronti, nel caso in cui si presentassero le giuste occasioni, a intervenire. Mancini ha ormai acquisito esperienza in Serie A, è un difensore affidabile e potrebbe essere il giusto rinforzo, insieme a Chalobah, per completare il pacchetto arretrato dei nerazzurri.

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