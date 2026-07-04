Mancini-Roma, il rinnovo slitta ancora e l'Inter resta alla finestra: il difensore piace sempre ai nerazzurri

Non solo Chalobah. Dopo gli addii di Acerbi e De Vrij, l'Inter deve inserire due difensori centrali e tra i nomi sotto osservazione in casa nerazzurra c'è anche quello di Gianluca Mancini.
Il centrale giallorosso è legato alla Roma da un contratto fino al 30 giugno 2027 ed è ancora in attesa del rinnovo. Lo stallo in questa trattativa, con la dirigenza che sta dando priorità ai rinnovi dei contratti già scaduti - come quelli di Pellegrini, Celik e Dybala - potrebbe consentire all'Inter di inserirsi. Attendendo il momento e le condizioni giusti.