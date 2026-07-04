Mancini-Roma, il rinnovo slitta ancora e l'Inter resta alla finestra: il difensore piace sempre ai nerazzurri

L'Inter sta monitorando. La situazione tra Mancini e la Roma non si sta bloccando e da Viale della Liberazione stanno osservando, pronti, nel caso in cui si presentassero le giuste occasioni, a intervenire. Mancini ha ormai acquisito esperienza in Serie A, è un difensore affidabile e potrebbe essere il giusto rinforzo, insieme a Chalobah, per completare il pacchetto arretrato dei nerazzurri.