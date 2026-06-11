Mancini nuovo CT dell'Italia? Il candidato alla presidenza della FIGC Malagò frena: "Non parlo con lui, Conte o Guardiola"

"La storia dell'ineleggibilità è una mossa dei miei nemici? Non sono così sprovveduto da dire che è una trappola di chi non mi vuole bene. E anzi colgo l'occasione per ringraziare Abete per il fair play. Una cosa fa riflettere: c'è qualcuno che aveva chiesto il commissariamento della Figc ed è andato avanti per settimane ma non c’erano i presupposti. Poi ci sono stati tentativi, di pochi, di non sostenere la mia candidatura. Beh, mi sembra che la manovra abbia fatto aumentare i consensi. Improvvisamente è arrivata questa terza mossa per cercare di impedire la candidatura a seguito di un'interpellanza parlamentare, che guarda caso è stata fatta il 19 maggio, 34 giorni prima delle elezioni… e la lettera all'Anac è arrivata venerdì scorso".





"Preoccupato? Assolutamente tranquillo, ho chiesto un parere in materia, il Collegio di Garanzia si è pronunciato in maniera chiara e non ho altro da aggiungere".





"Abodi è mio nemico perché non lo sostenni quando si candidò alla Figc e perse contro Tavecchio? Bisognerebbe chiederlo a lui, mi auguro di no, ma sono sicuro che non sia questo il motivo. In quell’occasione, come sempre quando ero presidente del Coni, non ho mai sostenuto un candidato piuttosto che un altro. Magari è un problema di mentalità e di cultura".