Mancini nuovo CT dell'Italia? Il candidato alla presidenza della FIGC Malagò frena: "Non parlo con lui, Conte o Guardiola"

Giovanni Malagò dice la sua sul calcio italiano.
L'ex numero 1 del Coni, candidato alle elezioni per diventare nuovo presidente della Figc, ha dichiarato in un'intervista a Il Corriere della Sera: "Dopo le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina sono venute a parlarmi 5 società di serie A, avevo detto loro che non ero disponibile. Nel giro di poco i club sono diventati 18-19, un record in un ambiente spesso diviso. Allora ho chiesto loro un impegno ufficiale, dopo è arrivato l'endorsement della Lega B, degli allenatori e dei calciatori. A quel punto, io che non sentivo affatto il bisogno, mi sono però detto: se lo sport ti chiama, in modo affettuoso, per spirito di servizio mi metto a disposizione, come ho sempre fatto".