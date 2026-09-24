Mancini non ha ancora finito: "Abbiamo parlato con Tresoldi, è stato subito positivo", può scegliere la Nazionale italiana?

Se pensate che l'impatto di Roberto Mancini sia stato importante, e netto, e che per un po' abbia finito di convocare nuovi giovani in Nazionale vi sbagliate. Perché il CT non ha ancora finito.

Alla vigilia della sfida dell'Olimpico contro il Belgio, infatti, è stato affrontato un tema che coinvolge sia la panchina dell'Italia che quella della Germania: si è discusso di Nicolò Tresoldi.

Il giovane italotedesco è, ovviamente, uno degli osservati speciali di Jurgen Klopp e Roberto Mancini, ma il CT della Nazionale italiana sta provando a convincerlo a vestire la maglia Azzurra.