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Roberto Mancini Tresoldi GOAL GFXGetty GOAL
Antonio Torrisi

Mancini non ha ancora finito: "Abbiamo parlato con Tresoldi, è stato subito positivo", può scegliere la Nazionale italiana?

Italia vs Belgio
Italia
Belgio
UEFA Nations League A

Il commissario tecnico, alla vigilia della sfida contro il Belgio, ha parlato della possibilità di convocare l'italotedesco.

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Se pensate che l'impatto di Roberto Mancini sia stato importante, e netto, e che per un po' abbia finito di convocare nuovi giovani in Nazionale vi sbagliate. Perché il CT non ha ancora finito.

Alla vigilia della sfida dell'Olimpico contro il Belgio, infatti, è stato affrontato un tema che coinvolge sia la panchina dell'Italia che quella della Germania: si è discusso di Nicolò Tresoldi.

Il giovane italotedesco è, ovviamente, uno degli osservati speciali di Jurgen Klopp e Roberto Mancini, ma il CT della Nazionale italiana sta provando a convincerlo a vestire la maglia Azzurra.

  • "ABBIAMO PARLATO CON TRESOLDI"

    Un po' col sorriso, un po' affrontando il tema con realismo: Roberto Mancini, in conferenza stampa, non si è nascosto.

    "Abbiamo parlato con Tresoldi, il ragazzo è stato positivo subito, però poi ha detto che in questo momento non può decidere perché ha dato la parola all’allenatore e deve finire la fase finale di giugno con l’Under 21, poi deciderà: lui dice che si sente al 50% tedesco e al 50% italiano, quindi speriamo che a giugno sia al 51% italiano e al 49% tedesco".

    Insomma, la speranza è quella che si convinca, ma cosa aveva detto Klopp in merito?

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  • COSA AVEVA DETTO KLOPP SU TRESOLDI

    Nelle scorse giornate, come accennato, di Nicolò Tresoldi ha parlato anche il CT della Germania, Klopp, rallentando i ritmi di un pressing che sembrava essere sostenuto.

    "Il fatto che non sia tra i convocati adesso non significa che abbia deciso di non rappresentare la Germania o che non voglia rappresentare l'Italia. Non vogliamo mettere alcuna pressione sui ragazzi: è un tema delicato per i giovani d'oggi e rispetteremo ogni sua decisione senza forzare i tempi".

    Certo è che la volontà dell'ex allenatore del Liverpool rimane quella di portarlo dalla sua parte, e qui veniamo al punto: Tresoldi cosa vuole fare?

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  • TRESOLDI TRA ITALIA E GERMANIA: DOVE È NATO E CON CHI VUOLE GIOCARE

    Nato a Cagliari nel 2004, si trasferisce ad Hannover nel 2017, ottenendo la cittadinanza tedesca nel 2022: è cresciuto in Italia, però, sostanzialmente, eppure gioca regolarmente con le giovanili della Germania.

    Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Tresoldi afferma che Klopp gli parla "più da padre che da commissario tecnico" e che "è molto comprensivo". Cosa più importante, come ha precisato Mancini, che per lui la situazione è al momento un 50%-50%.

    "Indosso la maglia tedesca con fierezza. Qui sto bene, mi piace esserci. Vorrei partecipare in estate agli Europei di categoria, poi vediamo cosa accadrà": timer sincronizzato. Per adesso il pressing di Mancini resiste. A giugno si vedrà.

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