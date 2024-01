Mancini fa mea culpa: "Mi scuso ancora per aver lasciato prima il campo"

Il ct dell'Arabia Saudita si è scusato nuovamente per aver lasciato il campo prima della fine dei rigori nel match contro la Corea del Sud.

Il giorno dopo l'eliminazione della sua Arabia Saudita dalla Coppa d'Asia, ai calci di rigore contro la Corea del Sud, Roberto Mancini ha affidato al proprio profilo X i suoi pensieri sull'avventura della sua squadra nel torneo continentale.

Una sfida amara per la selezione saudita e per il ct italiano, finito nel vortice delle critiche per aver lasciato il campo prima della fine della lotteria dei calci di rigore.

Prima del quarto rigore della Corea del Sud, che in caso di goal avrebbe ottenuto il passaggio di quarti di finale, Mancini ha lasciato il terreno di gioco, nonostante tutto fosse comunque ancora in bilico.

Nel post gara il tecnico jesino si è scusato, e giustificato, spiegando il motivo della sua uscita anticipata dal terreno di gioco: "Chiedo scusa per aver lasciato prima della fine, pensavo che il match fosse già terminato".

Sul proprio profilo X, Mancini si è scusato nuovamente per quanto accaduto nella fase conclusiva degli ottavi di finale.