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Lelio Donato

Mancini è il leader della Roma di Gasperini, doppietta nel derby che può valere la Champions: ora il rinnovo con i giallorossi

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Dopo la doppietta che ha deciso il derby contro la Lazio è diventato il secondo difensore ad aver segnato più goal nella storia della Roma. Mancini vede il rinnovo, è lui il vero leader della squadra di Gasperini.

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Gianluca Mancini l'ha fatto ancora. Il difensore della Roma aveva già deciso un derby un paio di anni fa, ma la doppietta realizzata domenica all'ora di pranzo contro la Lazio resterà nella storia.

Anche perché, oltre alla supremazia cittadina che nella Capitale vale comunque tantissimo, potrebbe portare la Roma dritta in Champions League grazie alla contemporanea sconfitta casalinga della Juventus contro la Fiorentina.

Mancini ad oggi è ormai un leader riconosciuto da tutti all'interno dello spogliatoio. Oltre che uno dei giocatori ai quali Gasperini, che lo aveva già allenato all'Atalanta parecchi anni fa, non rinuncia mai.

Tanto che nelle prossime settimane è prevista la firma sul rinnovo del contratto in scadenza attualmente nel 2027.

  • UN DERBY DA SOGNO

    Quello vissuto domenica 17 maggio da Gianluca Mancini è stato il derby che tutti i giocatori sognano.

    Il difensore giallorosso ha sbloccato il risultato nel finale del primo tempo. E nella ripresa ha addirittura firmato la sua doppietta personale.

    Entrambi i goal di Mancini sono arrivati con la specialità della casa. Ovvero il colpo di testa sugli sviluppi da corner, uno battuto da Pisilli e l'altro da Paulo Dybala.

    Sempre l'argentino e sempre da corner peraltro gli aveva servito l'assist anche per il goal che decise il derby del 6 aprile 2024.

    Inoltre nessun difensore nella storia del derby di Roma aveva mai realizzato una doppietta prima di Mancini.

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  • L'EMOZIONE DI MANCINI

    Al termine della partita Mancini è dunque diventato l'eroe dell'Olimpico giallorosso. E davanti ai microfoni è apparso quasi incredulo per quanto era appena accaduto.

    "Sono stati momenti belli, non me lo sarei mai aspettato.Al secondo non ci credevo nemmeno di aver segnato ,non sapevo come esultare. E allora sono andato dal mio amico Lorenzo (Pellegrini), non ha potuto giocare, c’è una grande amicizia, gli voglio un bene infinito. E sono stato contento di averlo abbracciato” ha raccontato Mancini a DAZN.

    Gasperini, che ben conosce le qualità di Mancini dai tempi di Bergamo, invece si coccola il suo difensore-bomber: "I goal di Mancini una casualità? Non scherziamo, nessuna casualità. Di goal così, lui ne ha già fatti tanti: in un derby però... resteranno indelebili nella sua carriera. L'ho sempre detto dal ritiro, la giornata di Mancini resterà indelebile nella sua carriera ma questo gruppo ha sempre avuto tanti capitani. Non ho mai avuto problemi nella gestione degli allenamenti e delle gare".


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  • SOLO PANUCCI MEGLIO DI MANCINI

    Come sottolineato da Gasperini quello del goal è un piacevole vizietto che Mancini ha sempre avuto.

    In questa stagione d'altronde sono già cinque le reti realizzate dal difensore giallorosso, di cui quattro in campionato e una in Europa League.

    Il conto complessivo dei goal segnati da Mancini con la maglia giallorossa dopo la doppietta nel derby invece sale a 23, che ne fanno il secondo difensore per numero di reti dietro Christian Panucci che ha raggiunto quota 31.

    L'obiettivo adesso è raggiungerlo e magari provare a superarlo. Anche perché il tempo a Mancini non manca di certo.

  • RINNOVO IN ARRIVO

    Mancini infatti sarà uno dei punti fermi della Roma anche nelle prossime stagioni.

    Gasperini è stato chiaro: i senatori giallorossi non si toccano nonostante qualcuno nell'ambiente continui a definirli spesso "la banda del sesto posto".

    Il tecnico ha invece sempre difeso il gruppo storico, a partire da Mancini e Cristante. Non a caso entrambi sono ormai ad un passo dal rinnovo dei rispettivi contratti, entrambi in scadenza nel 2027.

    Prima però Mancini vuole completare l'opera e regalare alla sua Roma la qualificazione in Champions League. Competizione che il difensore non ha mai giocato in carriera.

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