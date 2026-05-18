Mancini è il leader della Roma di Gasperini, doppietta nel derby che può valere la Champions: ora il rinnovo con i giallorossi

Al termine della partita Mancini è dunque diventato l'eroe dell'Olimpico giallorosso. E davanti ai microfoni è apparso quasi incredulo per quanto era appena accaduto.

"Sono stati momenti belli, non me lo sarei mai aspettato.Al secondo non ci credevo nemmeno di aver segnato ,non sapevo come esultare. E allora sono andato dal mio amico Lorenzo (Pellegrini), non ha potuto giocare, c’è una grande amicizia, gli voglio un bene infinito. E sono stato contento di averlo abbracciato” ha raccontato Mancini a DAZN.

Gasperini, che ben conosce le qualità di Mancini dai tempi di Bergamo, invece si coccola il suo difensore-bomber: "I goal di Mancini una casualità? Non scherziamo, nessuna casualità. Di goal così, lui ne ha già fatti tanti: in un derby però... resteranno indelebili nella sua carriera. L'ho sempre detto dal ritiro, la giornata di Mancini resterà indelebile nella sua carriera ma questo gruppo ha sempre avuto tanti capitani. Non ho mai avuto problemi nella gestione degli allenamenti e delle gare".



