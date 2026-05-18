Mancini è il leader della Roma di Gasperini, doppietta nel derby che può valere la Champions: ora il rinnovo con i giallorossi

Gianluca Mancini l'ha fatto ancora. Il difensore della Roma aveva già deciso un derby un paio di anni fa, ma la doppietta realizzata domenica all'ora di pranzo contro la Lazio resterà nella storia.
Anche perché, oltre alla supremazia cittadina che nella Capitale vale comunque tantissimo, potrebbe portare la Roma dritta in Champions League grazie alla contemporanea sconfitta casalinga della Juventus contro la Fiorentina.
Mancini ad oggi è ormai un leader riconosciuto da tutti all'interno dello spogliatoio. Oltre che uno dei giocatori ai quali Gasperini, che lo aveva già allenato all'Atalanta parecchi anni fa, non rinuncia mai.
Tanto che nelle prossime settimane è prevista la firma sul rinnovo del contratto in scadenza attualmente nel 2027.